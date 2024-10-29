تايبيه، 29 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Zettabyte، الشركة الرائدة في بناء وتشغيل مراكز البيانات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI، عن إجراء توسع كبير في شركة Chief Telecom Inc. [التي تتداول أسهمها في بورصة TWO تحت الرمز 6561]، وهي المزود الأبرز لمراكز البيانات في تايوان. تسعى شركة Zettabyte، من خلال تأمين قدرة كهربائية كبيرة في مركز بيانات LY2 التابع لشركة Chief Telecom، إلى وضع معايير جديدة للكفاءة والاستدامة في مجال الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي AI.

ومن المتوقع أن تطلق شركة Zettabyte خدماتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي AI بحلول عام 2025، وقد أثارت بالفعل اهتمام عدد كبير من العملاء الذين انضموا إلى قائمة انتظار طويلة للاستفادة من كفاءتها الرائدة في الأداء وانخفاض استهلاك الطاقة. هذا وتشتهر شركة Zettabyte بسمعتها المرموقة في مجال الأداء والاستدامة، مما يجعلها الخيار المفضل للحلول عالية الأداء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي AI.

تقنية التبريد السائل الموفرة للطاقة

ستقوم شركة Zettabyte بتنفيذ تقنية التبريد السائل الموفرة للطاقة على كامل مساحة المركز، لتصبح بذلك الشركة الأولى في تايوان التي تعتمد هذه التقنية. وتُسهم هذه التقنية في خفض الاستهلاك الهائل الطاقة المرتبط بأنظمة التبريد بالهواء التقليدية، مما يجعل العمليات أكثر كفاءة من حيث الأداء. وفي هذا السياق، صرّح السيد Johnny Liu، رئيس شركة Chief Telecom، قائلًا: "تُعد تقنية التبريد السائل نقلة نوعية لمراكز البيانات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI". ولا تقتصر فوائد هذه المبادرة على خفض تكاليف عملية التبريد فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليل الأثر البيئي الناتج عن العملية بشكل كبير.

برنامج Zware: تعزيز كفاءة وحدات معالجة الرسومات GPU

يساهم برنامج Zware من شركة Zettabyte في تحسين كفاءة عمليات الحوسبة من خلال تمكين أحمال عمل الذكاء الاصطناعي AI على العديد من وحدات لمعالجة الرسومات GPUs، والخوادم، ومراكز البيانات، الأمر الذي بدوره يُخفض من التكاليف التشغيلية ويُعزز الأداء. هذا وصرّح السيد Kenneth Chung-Hou Tai، رئيس مجلس إدارة شركة Zettabyte، قائلًا: "يوازن برنامج Zware بين الأداء والاستدامة، مما يجعلنا الشركة الرائدة في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي AI الفعالة".

التعاون مع Wistron لتطوير الأجهزة المخصصة

في إطار تعزيز قدراتها، أبرمت شركة Zettabyte اتفاقية شراكة مع Wistron، الشركة الرائدة في تصنيع خوادم وحدات معالجة الرسومات GPU، لتطوير أجهزة مخصصة ومحسّنة للذكاء الاصطناعي AI. سيتم دمج التكوينات عالية الأداء والموفرة للطاقة من شركة Wistron مع نظام التبريد السائل من شركة Zettabyte في مركز بيانات LY2، الأمر الذي يضمن أداءً وكفاءةً متميزين.

تُسهم هذه الشراكة في تمكين شركة Zettabyte من تلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي AI المستدامة وعالية الأداء. كما أن توسع شركة في مركز بيانات LY2 يمثل خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي AI في تايوان، مما يدعم قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والمدن الذكية.

نبذة عن Zettabyte: تعتبر Zettabyte هي الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي AI، حيث تقدم حلولًا مستدامة وموفرة للطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي AI.

نبذة عن Chief: تأسست شركة Chief Telecom في عام 1991، وهي أكبر مزود لمراكز البيانات في تايوان، وتقدم مرافق متطورة وحلول اتصال شاملة وواسعة النطاق.

نبذة عن Wistron: تُعتبر Wistron إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث تقدم منتجات وخدمات مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT.

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