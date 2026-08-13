تطلق Zettabyte النموذج كخدمة على zCLOUD

توفر zCLOUD النموذج كخدمة (MaaS)، إذ تستضيف نماذج مفتوحة الأوزان ومفتوحة المصدر، مثل Kimi وGLM وLlama وGPT-OSS وGemma وQwen، على وحدات معالجة الرسومات (GPU) التابعة لـ Zettabyte، وتتيح الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.

تتيح نماذج مفتوحة الأوزان ومفتوحة المصدر عبر واجهة برمجة التطبيقات، وتشغّلها على وحدات معالجة الرسومات ( GPU ) التابعة لـ Zettabyte ؛

تتيح الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات ( GPU ) من طرازات NVIDIA H100 و H200 و B200 و B300 ؛

توفر ثلاث طرق مُدارة بالكامل للوصول إلى سعة الحوسبة، بدعم من هدف لاتفاقية مستوى الخدمة ( SLA ) يتمثل في وقت تشغيل بنسبة 99.5%؛

تايبيه، تايوان، 13 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Zettabyte، وهي شركة عالمية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، اليوم أن النموذج كخدمة أصبح متاحًا للجمهور على zCLOUD، وهي سحابة وحدات معالجة الرسومات التابعة لها. يمكن للفرق استدعاء النماذج مفتوحة المصدر بكفاءة عبر واجهة برمجة التطبيقات وتشغيلها على وحدات معالجة الرسومات (GPU) من طرازات NVIDIA H100 وH200 وB200 وB300 التابعة لـ Zettabyte.

النموذج كخدمة

في إطار النموذج كخدمة، تستضيف zCLOUD نماذج شهيرة مفتوحة الأوزان ومفتوحة المصدر، وتتيح استدعاءها عبر واجهة برمجة التطبيقات وتشغيلها على وحدات معالجة الرسومات (GPU) التابعة لـ Zettabyte. ويتيح ذلك للفرق بناء حلولها مباشرة بالاستناد إلى هذه النماذج، من دون أن تضطر بنفسها إلى البحث عن نموذج وتثبيته وضبطه. أما الفرق التي تحتاج إلى سعة حوسبة خام، فلا يزال بإمكانها استئجار وحدات معالجة الرسومات (GPU) على zCLOUD وتشغيل نماذجها الخاصة.

توفر وحدات معالجة الرسومات (GPU)

تتوفر NVIDIA H100 اليوم، بأسعار تبدأ من US$1.99 لكل ساعة من استخدام وحدة معالجة الرسومات، تبعًا للاحتياجات وحجم الاستخدام. وتستند zCLOUD إلى هدف لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) يتمثل في وقت تشغيل بنسبة 99.5%، ويمكن نشر المجموعات المحجوزة في أقل من ست ساعات بعد تأكيد المتطلبات.

طرق الوصول إلى سعة حوسبة وحدات معالجة الرسومات

تتيح Zettabyte ثلاث طرق للوصول إلى سعة الحوسبة:

السعة قصيرة الأجل : مثيلات لوحدات معالجة الرسومات ( GPU ) يمكن توسيع نطاقها لتضم مئات الوحدات، من دون التزام طويل الأجل.

المجموعات المحجوزة : سعة مُدارة بالكامل يمكن التخطيط لها، ومخصصة لأعمال التدريب والاستدلال المستمرة، في إطار التزام لمدة محددة.

السحابة الخاصة : عمليات نشر مخصصة للفرق التي لديها متطلبات خاصة بالمشتريات أو الأمن أو منطقة التشغيل.

«ستنتشر حوسبة الذكاء الاصطناعي في كل مكان، من مراكز البيانات فائقة التوسع إلى الحافة. ويجب أن تتسم البنية التحتية والبرمجيات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوافق والقدرة على الصمود وسرعة التكيف. وقد صُممت zCLOUD لتقديم النموذج كخدمة، إذ تجمع أكثر من 40 مزودًا للأجهزة ضمن بيئة واحدة، وتتولى إدارة البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي من خلال حزمة zSUITE المتكاملة لدينا»، قال الدكتور David Ku، قائد التكنولوجيا لدى Zettabyte، الذي شغل سابقًا منصبي نائب رئيس الشركة ومدير التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت.

يتوفر النموذج كخدمة على zCLOUD للجمهور اعتبارًا من اليوم عبر .www.zettabytecloud.com

نبذة عن Zettabyte

Zettabyte شركة عالمية لحوسبة الذكاء الاصطناعي تركز على توفير قدرات حوسبة عالية الجودة وقياسها. من خلال منصة zSUITE، تساعد الشركة المؤسسات على تحسين الموثوقية والجاهزية وقابلية الملاحظة وشفافية التكاليف وكفاءة استهلاك الطاقة في مختلف بيئات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.zettabyte.space