شركة Zipline ومؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز توسعان شراكتهما الرائدة في نيجيريا

لاغوس، نيجيريا، 4 ديسمبر 2024 / PRNewswire / -- تُعتَبر نيجيريا واحدة من أكبر حقائب فيروس نقص المناعة البشرية في العالم، إلا أن هناك شراكة تحويلية، تهدف لتغيير هذا الواقع، بين Zipline ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة، و مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز ، وهي واحدة من أبرز منظمات مكافحة الإيدز في العالم. على غرار الشراكة القائمة في كينيا التي ساعدت بالفعل أكثر من 55,000 شاب على إجراء الفحوصات لفيروس HIV والحصول على الرعاية الوقائية، سيوظف هذا البرنامج المبتكر تقنية الطائرات بدون طيار الخاصة بـ Zipline، التي تعمل في نيجيريا منذ عام 2022، لتقديم رعاية فيروس HIV لشباب نيجيريا في مواقع غير تقليدية.

ستساعد الدروس المستفادة من هذا النموذج في جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز عبر نيجيريا، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخراً عن نيتها في توسيع بنية Zipline التحتية في جميع أنحاء البلاد . تُعتبر مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز واحدة من أولى الجهات الداعمة ماليًا لهذه الرؤية الجريئة، التي ستُساعد نيجيريا على تحسين الحصول على الرعاية الصحية والعدالة بشكل كبير.

يعيش أكثر من 1.9 مليون شخص في نيجيريا مع فيروس نقص المناعة البشرية، حيث تمثل الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً 41% من الإصابات الجديدة . إلا أن هناك فقط حوالي 1 من كل 10 أشخاص يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات القهريّة، وهو دواء يمنع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الموت بسبب الإيدز ويضمن عدم انتقال الفيروس للآخرين.

يعود هذا التفاوت بين الحاجة وتوفير الرعاية، جزئيًا إلى التحديات المعروفة في سلسلة التوريد في نيجيريا. يؤدي نقص العناصر الأساسية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مثل الواقيات الذكرية، وأدوات الاختبار، والأدوية، إلى منع توفير خدمات عالية الجودة بشكل موثوق، ومع عدم وجود مخزون متاح، غالبًا ما يكون الأطباء والصيادلة والمؤسسات غير الحكومية غير قادرين على إبلاغ المرضى عن خياراتهم المتاحة أو تقديم الرعاية اللازمة. يمكن أن تُحسن ممارسات إدارة المخزون بشكل أفضل، واللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتبع البيانات في الوقت الحقيقي - وجميعها قدرات متأصلة في نظام توصيل Zipline - من توفُّر وجودة خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلاد.

قالت Caitlin Burton، نائبة الرئيس العليا للشراكات في Zipline "أظهرت الأبحاث حول تأثير عمليات Zipline في رواندا وغانا أن التوصيل عند الطلب يضمن توفُّر العلاج حيث يسعى المرضى إليه، وقد كان لهذا تأثير تحويلي على النتائج الصحية فيما يتعلق بوفاة الأمهات وتغطية التطعيمات"، "نحن نتعاون مع مؤسسة Elton John للإيدز لفهم كيف يمكن أن تساعد سلسلة التوريد الأكثر مرونة، أنظمة الصحة في الوصول إلى المزيد من الشباب، الذين يزورون المَرافق الصحية بمعدلات أقل، لكن لديهم حاجة كبيرة للرعاية الصحية، خاصة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية".

قالت الدكتورة Lindsay Hayden، مديرة المحفظة الأولى في مؤسسة Elton John للإيدز "بالاستفادة من الشراكة الناجحة للغاية بين شركة Zipline ومؤسسة Elton John للإيدز في كينيا، نحن متحمسون للغاية لتوسيع هذا العمل في نيجيريا". "سيوفر تعاوننا المستمر خدمات الصحة البدنية والنفسية الأساسية؛ بما في ذلك وسائل منع الحمل، وPrEP، واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، والأدوية - للشباب المعرضين للخطر، بما في ذلك المراهقون والشابات من مجتمع LGBTQ+، في مواقع تناسبهم، ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للتوصيل لشركة Zipline، توفر المؤسسة "مركزًا شاملاً" حديثًا ومريحًا وشاملاً لرعاية الشباب في إفريقيا".

إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد، تشكل الوصمة والتمييز حواجز إضافية أمام الرعاية في نيجيريا. على هذا النحو، يعطي البرنامج الأولوية لعمليات التسليم للمنظمات المجتمعية التي يتجمع فيها الشباب، وفي نيجيريا، تُلبي منظمات المجتمع المحلي مجموعة كبيرة من احتياجات الرعاية الصحية. إن جلب الخدمات والإمدادات التي تدعم الصحة الجنسية والإنجابية مباشرة إلى هذه الأماكن الموثوقة سيُمكن من الوصول الآمن والمريح والمتسق إلى الرعاية.

وفي حين أن تلبية احتياجات الصحة البدنية للشباب أمر ضروري، إلا أنها ليست كافية لضمان رفاهيتهم الشاملة. وفي الواقع، فإن رعاية الصحة النفسية وفيروس نقص المناعة البشرية مرضان متلازمان: حيث يؤدي سوء الصحة النفسية إلى مضاعفة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى أربعة أضعاف ويؤثر سلبا على نتائج العلاج. شباب LGBTQ+ معرضون للخطر بشكل خاص، ويواجهون معدلات أعلى من القلق والاكتئاب ومحاولات الانتحار، وقد تضمنت هذه المُبادَرة فحص الصحة النفسية إلى جانب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ورعاية فيروس نقص المناعة البشرية، في بيئة تظل فيها خدمات الصحة النفسية محدودة للغاية.

يجمع البرنامج الذي تصوره Zipline ومؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز اتحادًا من الشركاء لتلبية احتياجات الشباب في نيجيريا:

تحالُف Heartland Alliance (HALG) ومخطط الرفاهية التعليمية المجتمعية للتميُّز ( ECEWS ) للانخراط مع شبكات الأقران التي يمكن أن تزيد الطلب على خدمات فيروس نقص المناعة البشرية،

ومؤسسة StrongMinds لضمان أن الأشخاص المعرضين لخطر فيروس نقص المناعة البشرية يحصلون على فحوصات الصحة النفسية،

و DrugStoc لتسهيل حصول الشباب على إعادة تعبئة الأدوية بشكل سري باستخدام قسائم رقمية مشفرة، ومبادرة كلينتون للرعاية الصحية ( CHAI ) للدعوة إلى تغييرات سياسية هادفة من شأنها أن تُساعد في ضمان نجاح هذا البرنامج على المدى الطويل.

ومن خلال زيادة الراحة والوعي والخصوصية واتساع نطاق الخدمات وموثوقية الرعاية، تهدف هذه الشراكة الجديدة إلى إحداث تحوُّل في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه بين السُّكان المعرضين للخطر بشكل خاص. وكما هو الحال في كينيا، نأمل أن تكون هذه الشراكة بمثابة مخطط تفصيلي لتلبية احتياجات المُراهقين والشباب في جميع أنحاء نيجيريا بشكل أفضل.

نبذة عن Zipline: تأسست Zipline لإنشاء أول نظام لوجستي يخدم جميع البشر على قدم المساواة. نقوم بتصميم وتصنيع وتشغيل أكبر نظام لوجستي مستقل في العالم يتم استخدامه يوميًا من قبل الشركات والحكومات والمستهلكين. يمكن اعتبار التكنولوجيا معقدة، وتتضمن طائرات بدون طيار كهربائية مستقلة، ولكن الفكرة بسيطة: خدمة النقل الآني التي توفر ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه بطريقة أسرع وأرخص وأكثر خضرة من توصيل السيارات. تعمل Zipline في أربع قارات، وقد قطعت أكثر من 90 مليون ميل ذاتي القيادة، وسلمت عشرات الملايين من العناصر منذ عام 2016. تقوم الشركة حاليًا بإكمال عملية التسليم بطائرة بدون طيار مستقلة كل 65 ثانية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.flyzipline.com.

نبذة عن مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز: تأسست مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز في عام 1992 وهي واحدة من المؤسسات المُستقلة الرائدة في مجال الإيدز في العالم. تتمثل مهمة المؤسسة ببساطة في؛ القضاء على وباء الإيدز. تلتزم مؤسسة Elton John بالتغلُّب على الوصمة والتمييز والإهمال التي تمنعنا من القضاء على الإيدز. من خلال حشد شبكتنا من الداعمين والشركاء السخيين، نقوم بتمويل الخبراء المحليين عبر أربع قارات لتحدي التمييز، ومنع العدوى، وتوفير العلاج وكذلك التأثير على الحكومات للقضاء على الإيدز. https://www.eltonjohnaidsfoundation.org/ وحساب @ejaf على انستجرام.

للتواصل: Mary Pavlu، بريد إلكتروني [email protected]

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