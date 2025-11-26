مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز وشركة Zipline: منحة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية تسرع الابتكار في رعاية فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

لندن، 26 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تحتفل مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز (EJAF) اليوم بتمويل قدره 150 مليون دولار حصلت عليه شركة Zipline من وزارة الخارجية الأمريكية بهدف توسيع شبكة توصيل الطائرات المسيّرة الخاصة بها بمقدار ثلاثة أضعاف، وهو إنجاز يستند إلى الدعم التحفيزي المبكر الذي قدمته مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز، ويُرسّخ دورهما الرائد في رعاية فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام الطائرات المسيّرة في إفريقيا. تستند هذه المنحة إلى نموذج الدفع مقابل الأداء الأول من نوعه، ما يُبرز كيف ساعد الدعم الخيري المبكر في تسليط الضوء على التأثير المتزايد لشركة Zipline.

من البداية، كانت مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز (EJAF) من أوائل الداعمين لدخول Zipline إلى كينيا، ممهدةً الطريق أمام الجهات المموِّلة الوطنية والدولية للحاق بها، مما مكّن من توسيع نموذج Zipline الرائد في القارة. من المتوقع أن تكون رواندا أول دولة تُوسّع نطاق العمل وِفق هذا النموذج الجديد، مما يُمثل بداية توسّع قاري قد يُضاعف شبكة Zipline من 5,000 إلى 15,000 منشأة صحية، تصل إلى 100 مليون شخص.

الأثر منذ دعم مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز (EJAF) في عام 2023

لمحة عن كينيا ونيجيريا

125,000 شخصٍ تم الوصول إليهم من خلال تدخلات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

90,000 شخصٍ حصلوا على أدوات الوقاية

38,600 مراهق وشاب خضعوا لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية

8,600 مراهق وشاب من الفئات المُعرّضة للخطر بدأوا استخدام PrEP (الوقاية قبل التعرّض)

86,000 جرعة من مضادات الفيروسات القهقرية تم توصيلها عبر الطائرات المسيّرة

قال Elton John، مؤسس مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز: "من البداية، وقفت مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز إلى جانب المجتمعات التي غالبًا ما تُترك في الخلف، محرومةً من الرعاية الصحية التي تحتاج إليها بشدة وتستحقها". "إن نهج Zipline المبتكر في تقديم الرعاية الطبية هو بالضبط العمل الذي وُجدت مؤسستنا لدعمه. لقد كنّا أول شريك خيري لهم في كينيا، وساعدناهم في بناء شبكة هناك — وفي دول أخرى عبر إفريقيا — تضمن حصول الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية على العلاج الذي يحتاجون إليه كل يوم. من خلال الوصول إلى الناس حيثما كانوا، وتسخير التكنولوجيا لتقديم الرعاية، يُظهر برنامجنا ما هو ممكن، ويمنح الجميع فرصة حقيقية لمستقبل خالٍ من فيروس نقص المناعة البشرية".

دعمت المؤسسة شركة Zipline لأول مرة في عام 2023، إدراكًا منها لقدرة تكنولوجيا الطائرات المسيّرة لدى Zipline على كسر الحواجز أمام الحصول على الرعاية. كانت المؤسسة الشريك الأول لـ Zipline في كينيا، ومنذ ذلك الحين توسّع التعاون ليشمل نيجيريا، مما يضمن حصول الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية — وخاصة الشباب ومجتمعات +LGBTQ — على خدمات الفحص والوقاية والعلاج مباشرة داخل مجتمعاتهم.

قال David Furnish، رئيس مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز: "إن وصمة العار والتمييز يحولان دون حصول عدد كبير جدًا من الشباب في إفريقيا جنوب الصحراء على الرعاية التي يستحقونها. وبالنسبة لشخص مثل Charles Atieno البالغ من العمر 24 عامًا، فإن شراكتنا مع Zipline تُعد شريان حياة". "يمكن لـ Charles معرفة حالته الصحية، أو الحصول على وسائل منع الحمل، أو استلام طقم اختبار ذاتي من المكان نفسه الذي يلعب فيه كرة القدم — دون خوف أو حكم من الآخرين أو قضاء رحلة طويلة إلى عيادة ما. وهذا بالضبط سبب دعمنا المبكر لشركة Zipline. فمن خلال دعم دخولهم إلى كينيا، ساعدنا في توفير الأدلة والثقة التي جعلت هذا الاستثمار الحكومي الكبير ممكنًا. إن هذا الإنجاز اليوم يظهر ما يحدث عندما يجتمع الابتكار مع التعاطف: يزدهر الشباب، ويتقدّم الشركاء العالميون إلى الأمام".

تُظهر أبحاث مستقلة أن نظام Zipline يُحسّن أيضًا النتائج الصحية العامة — من تقليل حالات نفاد المخزون إلى خفض وفيات الأمهات — مما يبيّن أن الابتكار نفسه الذي يُحسّن رعاية نقص المناعة البشرية له تأثيرات واسعة النطاق.

قالت Anne Aslett، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز: "قبل سنوات، قامت المؤسسة باستثمار جريء في التكنولوجيا الثورية في شركة Zipline لأننا كنا نعلم أنهم قادرون على إيصال خدمات الفحص والعلاج إلى المجتمعات التي لا تستطيع سلاسل التوريد التقليدية الوصول إليها ببساطة". "اليوم، نشعر بالفخر لأن دعمنا لمشروعهم التجريبي قد تطوّر ليصبح نظامًا قائمًا بذاته، قادرًا على الاستمرار حتى بعد انتهاء أي منحة فردية. لقد أسهمت شراكتنا التحويلية في إنشاء ما هو أكبر بكثير من مجرد برنامج — لقد أصبحت إرثًا سيستمر في إنقاذ آلاف الأرواح. هذا هو طريقنا نحو عالم خالٍ من الإيدز: تمويل ابتكارات تتحول إلى حلول دائمة".

وقالت Caitlin Burton، الرئيسة التنفيذية لـ Zipline Africa: "مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز هي شريك خيري استثنائي. لقد دعمت فكرة بسيطة لكنها ثورية: إيصال أدوية فيروس نقص المناعة البشرية إلى حيث يوجد الناس بدلاً من مطالبتهم بالقدوم إليك، خصوصًا في الأماكن حيث تمنع وصمةُ العار الكثيرين من طلب الرعاية". "لقد أثبت دعمهم المبكر كيف يمكن للتوصيل المركزي عند الطلب أن يصل إلى الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية بشكلٍ خاص وموثوق وبتكلفة فعّالة — سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل أو على هامش مباراة كرة قدم. مع التوسع السريع لشركة Zipline بفضل تمويل وزارة الخارجية الأمريكية، ظهرت الآن عشرات الفرص للجهات المانحة لتسير على خطى مؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز (EJAF) — من خلال تقديم استثمارات تحفيزية لمرة واحدة تساعد الحكومات الإفريقية على حل التحديات الصحية المستعصية وتجاوز الفجوة نحو الاستدامة الذاتية".

قال Keller Rinaudo Clifton، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Zipline: "تخيّلوا إنهاء انتقال فيروس نقص المناعة البشرية على مستوى قارة كاملة. نحن نملك الآن الأدوات لتحقيق ذلك: قادة أصحاب رؤية، وأدوية فعّالة بنسبة 100%، وخدمة توصيل عند الطلب قادرة على إيصال العلاج المناسب إلى أي شخص، في أي مكان". "وبفضل الشركاء الجريئين مثل وزارة الخارجية الأمريكية، والحكومات الإفريقية، ومؤسسة Elton John لمكافحة الإيدز، فإننا نجعل هذا الحلم حقيقة".

