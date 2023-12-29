شركة Zoomlion تعمل على تسريع النمو والابتكار في الشرق الأوسط من خلال التطوير الاستراتيجي والابتكار التعاوني

تشانغشا، 29 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- تؤكد شركة Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co المحدودة (("Zoomlion"، 1157.HK، وهي شركة صينية رائدة في مجال تصنيع آلات ومعدات البناء، على التزاماتها تجاه أسواق الشرق الأوسط. وقد قام كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة Zhan Chunxin، والرئيس المساعد Wang Yongxiang ونائب الرئيس Sun Changjun، مؤخرًا بزيارة الشركات التابعة لشركة Zoomlion في المنطقة، وتسلط هذه الزيارة الضوء على تفاني Zoomlion في تعميق مشاركتها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية تركز على التوطين والابتكار التكنولوجي، بهدف تعزيز علاقات تعاونية أقوى مع المنطقة.

Zoomlion's earthmoving machinery are participating in Saudi Arabia's The Line Project, a linear smart city in Neom

وأعرب السيد Zhan عن اعتزازه الكبير بالنمو المستمر الذي تحققه الشركة في الشرق الأوسط. وقد حقق نموذج أعمال شركة Zoomlion في الشرق الأوسط نتائج واعدة، وشجع الشركات التابعة لها في المنطقة على مواصلة توسيع حصتها في السوق، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة. وأوضح Zhan المزيد من الخطط الاستثمارية لتطوير مركز متكامل يشمل المبيعات والخدمات والمعارض والتخزين وقطع الغيار.

أبرز الأحداث التجارية الأخيرة:

في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: حصلت Zoomlion على عقود لنحو 85 نوعًا مختلفًا من المعدات خلال حدث إطلاق منتج جديد لها في نوفمبر، بإجمالي يزيد عن 200 مليون يوان (حوالي 28 مليون دولار أمريكي)، مع طلبات محتملة لأكثر من 200 وحدة، بإجمالي أكثر من 500 مليون يوان (حوالي 70 مليون دولار أمريكي). ومن الجدير بالذكر أن المبيعات في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة أكبر من 170% على أساس سنوي حتى نهاية نوفمبر 2023، مما ساهم في مشاريع البنية التحتية الهامة مثل NEOM city المستقبلية.

وقعت شركة Zoomlion عقودًا وطلبات متوقعة بقيمة إجمالية تزيد عن 35 مليون يوان (حوالي 4.9 مليون دولار أمريكي)، عند افتتاح فرعها في سلطنة عمان . وحضر الحفل السيد/ سليمان سيف حمود الشقصي، المدير الفني لرؤية عمان 2040 ، وسلط الضوء على دور معدات Zoomlion المتطورة في تحقيق رؤية عمان 2040.

وكشفت الشركة أيضًا عن نماذج رافعات مبتكرة في المنطقة، بما في ذلك رافعات ZRT850 و ZRT900V-1 المخصصة لكافة التضاريس، والمصممة خصيصًا لعمليات حقول النفط.

ومع توسع Zoomlion في الشرق الأوسط والأسواق الدولية الأخرى، فإن استراتيجية أعمالها الشاملة والرقمية والمحلية تكتسب ثقة ودعمًا متزايدين من العملاء المحليين. ولتعزيز هذه الاستراتيجية بشكل أكبر، تعتزم شركة Zoomlion توسيع جهود التوطين من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة في قطر والكويت.

إن التزام الشركة عالميًا بتوفير معدات وحلول فائقة الجودة يؤكد رؤيتها الدولية وتفانيها الذي لا يتزعزع في الابتكار التكنولوجي والتميز في خدمة العملاء.