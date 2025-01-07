شركة Zoomlion تُسرع توَسعها العالمي بابتكارات محلية في السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 يناير 2025 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion"، 1157.HK")، بنجاح حدَث يستهدف التواصُل مع العُملاء الرئيسيين، وإطلاق التكنولوجيا في 19 ديسمبر في الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث كشفت عن 24 مُنتَجًا مُبتكَرًا محلي التصميم وعِدَة حُلول ذكية للبناء. أظهرت الفعالية التزام Zoomlion بدَفع استراتيجيتها للتوسُّع العالمي وتَعزيز شراكاتها في السوق السعودي.

وشَهِدَ الحَدَث إطلاق 24 مُنتجًا ضمن سبع فئات رئيسية من مُعدات البناء، بما في ذلك الرافِعات المُتنقلة، والرافِعات البُرجية، والخرسانة، وأعمال نقل التربة، ومنصات العمل الجَوِّية، والمَركَبات الصناعية وغيرها. إلى جانب هذه الابتكارات، قدمت الشركة ثلاثة حلول ذكية مُخَصَّصة لعمليات التعدين، ومشاريع المحطات النووية، والبِنية التحتية، بالإضافة إلى خمسة أنظمة ذكية أساسية.

وفي هذا الحدث، تحدث Zhan Chunxin، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Zoomlion، مع العملاء حول جودة المنتج وكفاءة الخدمة ودعم قطع الغيار، كما زار مواقع مشاريع البناء المحلية، مما عزز التواصل عن قُرب مع العُملاء المحليين، وأكدت زيارته على التزام الشركة بتعميق التعاوُن وتلبية احتياجات السوق السعودي المتطورة.

تم تصميم مُنتجات Zoomlion بعناية لتَتناسب بدقة مع الظروف البيئية وظروف العمل لتلبية الاحتياجات المَحلية، كما أن المُنتجات التي خضعت للاختبارات والتحقُّق تضع في اعتبارها عادات القيادة لدى السائقين السعوديين لتحسين تجربة التشغيل.

وأشاد العُملاء بقدرات Zoomlion، حيث أوضح السيد شواف، نائب رئيس شركة SHAWAF، أن شراكتهما التي تمتد لأكثر من عِقد تُعَد شهادة على الثقة المُتبادَلة والنجاح المُشترَك بين الطرفين، وأضاف أن الفعالية كانت فُرصَة رائعة للتواصُل مع المزيد من الفاعلين في القطاع، مُعربًا عن أمله في أن تُعزز كلًا من SHAWAF وZoomlion تعاونهما لتحقيق نجاح مُشترَك يعود بالنفع على الجميع.

كانت Zoomlion لاعبًا رئيسيًا في السوق السعودي منذ دخولها إلى المنطقة في عام 2006، وفي عام 2021، أنشأت الشركة شركة تابعة محلية وطوَّرت شبكة خدمات شاملة تَضُم 16 فرعًا ضمن هيكلها "1+11+4"، وُيتيح هذا الإطار تقديم خدمات التغطية الكاملة، والدعم الفني في الوقت المُناسب، وتوريد قطع الغيار بكفاءة، مما يُعَزز سُمعتها كشريك موثوق به في المنطقة. على مر السنين، ساهم الحضور الاستراتيجي لشركة Zoomlion في نموها المستدام وتعزيز علاقاتها مع العملاء.

يُعَد السوق السعودي بمثابة منطقة محورية لاستراتيجية Zoomlion العالمية ومنصة مهمة لتطوير التكنولوجيا المحلية، وتحقيق النمو المتبادل. ومن خلال الابتكار المُستمر في المنتجات، والخدمات، تهدف Zoomlion إلى تقديم تجارب متفوقة للعملاء في المملكة العربية السعودية، والمناطق المجاورة؛ مما يعزز قدرتها التنافسية.