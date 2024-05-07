شركة ZTE تحصل على موافقة مبادرة SBTi على أهدافها العلمية

تمت الموافقة على أهداف ZTE القريبة والطويلة المدى وفقًا لمعايير صافي الانبعاثات الصفري لمبادرة SBTi

شركة ZTE تلتزم بخفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة المطلقة للنطاق 1 و2 بنسبة 52% بحلول عام 2030، وبنسبة 90% بحلول عام 2040، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول عام 2050

شنجن، الصين، 7 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE Corporation (التي تتداول أسهمها تحت رمز 0763.HK، و000063.SZ)، إحدى كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الآونة الأخيرة عن حصولها على موافقة مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) لأهدافها العلمية القائمة على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يتماشى مع مسار الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على أقصى تقدير، كما أُدرجت الأهداف سالفة الذكر على لوحة أهداف SBTi. أصبحت ZTE أول شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واسعة النطاق في الصين تتلقى الموافقة الرسمية على أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى القريب والبعيد وتضمن مكانًا في قائمة CDP من الدرجة الأولى، مما يُعَد إنجازًا محوريًا في استجابتها النشطة لتحديات المناخ العالمية.

تتجاوب شركة ZTE بنشاط للاتجاه العالمي نحو خفض انبعاثات الكربون. فمنذ عام 2021، رسمت الشركة خارطة طريق خضراء ومنخفضة الكربون تستند إلى ابتكار الذكاء الرقمي عبر أربعة أبعاد رئيسية: العمليات الخضراء، وسلسلة التوريد الخضراء، والبنية التحتية الرقمية الخضراء، والتمكين الأخضر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء مسار أخضر للاقتصاد الرقمي، وتعزيز المبادرات الخضراء الداخلية للشركة، كما تعمل على تمكين الصناعات الأخرى من خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

أولًا، حددت شركة ZTE أهدافًا منهجية طموحة وشاملة. فشركة ZTE تلتزم بخفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة المطلقة للنطاق 1 و2 بنسبة 52% بحلول عام 2030، وبنسبة 90% بحلول عام 2040، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول عام 2050.

ثانياً، تقوم ZTE بدمج المفاهيم الخضراء والمنخفضة الكربون بشكل عميق في جميع عملياتها من البداية إلى النهاية. ولا تقتصر جهود شركة ZTE على البحث والتطوير R&D والإنتاج والمرافق كثيرة الاستهلاك للحد من استنزاف الموارد والأثر البيئي، بل إنها أيضًا تتبنى إجراءات صديقة للبيئة في سلسلة التوريد الخاصة بها، وتُطور نماذج للانبعاثات، وتُعزز التعاون مع الشركاء لتقليل الانبعاثات الكلية.

فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية الخضراء، تركز شركة ZTE على "الطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT فائقة الكفاءة، والشبكات الذكية"، مع التركيز على تحسين كفاءة المنتجات وإنشاء شبكة "خالية" من الانبعاثات. وتساعد شركة ZTE مشغلي الاتصالات حول العالم، بفضل تقنيات الجيل الجديد المتطورة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذكية، وخلايا وقود الهيدروجين، والتبريد السائل، وتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي AI، على توفير 10 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا.

وفي مجال التمكين الأخضر، أطلقت شركة ZTE حل شبكة السحابة الخضراء الدقيقة القائم على بنية "السديم الرقمي"، والمخصص لتمكين الصناعات المختلفة من تحقيق توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة.

هذا وحققت شركة ZTE نتائج ملحوظة في مجال التنمية المستدامة. ففي عام 2023، نجحت الشركة في خفض انبعاثاتها الكربونية الإجمالية بنسبة 9.7% على أساس سنوي، وشمل ذلك انخفاضًا بنسبة 3.0% في الانبعاثات الكربونية المتعلقة بالطاقة التشغيلية (النطاق 1 و2) على أساس سنوي، وانخفاضًا بنسبة 9.8% على أساس سنوي في جميع الانبعاثات غير المباشرة (النطاق 3) في مراحل الإنتاج الابتدائية والنهائية. وعلى مدى العامين الماضيين، انخفضت الانبعاثات الكربونية المتعلقة بالطاقة التشغيلية (النطاق 1 و2) بنسبة إجمالية قدرها 15.6% على أساس سنوي، وشهدت كثافة استهلاك الطاقة للوحدة زيادة قدرها 18.1%، في حين زادت القدرة المُركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية التي تم بناؤها واستخدامها ذاتيًا بنسبة 700%.

ستواصل شركة ZTE، كونها "محرك للاقتصاد الرقمي"، دفع عجلة التنمية الخضراء والمستدامة للاقتصاد العالمي، وكذلك المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ وبناء مستقبل مشترك للجميع.

تعتبر مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) مبادرة عالمية أُطلقت بشكل مشترك من قبل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، ومشروع الكشف عن الكربون (CDP)، ومعهد الموارد العالمية (WRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). تهدف هذه المبادرة إلى تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية استنادًا إلى علم المناخ لتشجيع الشركات في جميع أنحاء العالم على خفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية باريس، ومعالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ بشكل جماعي.

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