شركة ZTE تساعد مجموعة Tang West Market في الفوز بجائزة 5G Industry Challenge المرموقة في حفل توزيع جوائز الجوال الآسيوية التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)

يمثل مشروع ميتافيرس للثقافة والأعمال الفنية الخاص بمجموعة Tang West Market ممارسة الابتكار المهمة من جانب مجموعة Tang West Market و China Mobile وشركة ZTE في الاستفادة من الجيل الخامس لتمكين الثقافة الرقمية وإنشاء نماذج اقتصادية مستدامة.

وبفضل إنشاء منصة ميتافيرس للثقافة والأعمال الفنية ومنصة المعاملات، تدفع هذه المبادرة مجموعة Tang West Market نحو التوسع من الصناعات الثقافية التقليدية إلى عالم الثقافة الرقمية.

شنغهاي، 1 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE (0763.HK / 000063.SZ)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن نجاح مشروع ميتافيرس للثقافة والأعمال الفنية الخاص بمجموعةTang West Market. وقد تم إنشاؤه من خلال جهد تعاوني بين شركة ZTE ومجموعة Tang West Market وشركة China Mobile.Communications Group Shaanxi المحدوة وChina Mobile Cloud وHainan International Culture and Artworks Exchange ولجنة المتاحف غير الحكومية التابعة لرابطة المتاحف الصينية تم تكريمه بجائزة 5G Industry Challenge Award المرموقة في حفل توزيع جوائز الجوال الآسيوية (AMO) التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) لعام 2023الذي أقيم خلال MWC Shanghai.

تمثل جوائز الجوال الآسيوية التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، التي تم تأسيسها في عام 2006، تكريمًا مرموقًا في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في آسيا. تهدف جائزة 5G Industry Challenge إلى تكريم أولئك الذين يجسدون النماذج الاقتصادية المستدامة وإظهار القوة التحويلية لشبكة الجيل الخامس في إحداث ثورة في الصناعات وبالتالي المساهمة في مستقبل أكثر إشراقًا.

بالاعتماد على سلسلة الصناعة الثقافية المصقولة لمجموعة Tang West Market والخبرة الواسعة لفرع China Mobile Shaanxi وشركة ZTE في نطاقات الجيل الخامس+الواقع الممتد (XR) والفيديو، تتولى مجموعة Tang West Market، بالتعاون مع شركائها، قيادة استكشاف الابتكار الرقمي الثقافي. إنهم يبذلون أقصى جهودهم لتطوير مشروع ميتافيرس للثقافة والأعمال الفنية الخاص بمجموعة Tang West Market، وهو محاولة ذات رؤى تسعى إلى صياغة نماذج جديدة ورسم مناطق مجهولة وتحقيق إنجازات رائدة في تطوير الصناعات الثقافية الفريدة.

وبفضل إنشاء منصة ميتافيرس للثقافة والأعمال الفنية ومنصة المعاملات، تدفع هذه المبادرة مجموعة Tang West Market نحو التوسع من الصناعات الثقافية التقليدية إلى عالم الثقافة الرقمية. بالاستفادة من التقنيات المتطورة بما في ذلك تقنية الواقع الممتد (XR) والجيل الخامس والفيديو والحوسبة السحابية وvSTB، ينشئ المشروع بنية تحتية رقمية لعرض الأعمال الفنية الرقمية والأعمال الفنية الثقافية والتفاعل معها، والمعروفة باسم "Art Realm". علاوة على ذلك، وبفضل الاستفادة من قوة تقنية الجيل الخامس وسلسلة الكتل (blockchain) والحوسبة السحابية، تم إنشاء منصة تداول فنية، وهذا بدوره سهل عرض الأعمال الفنية الثقافية ومعاملاتها عبر الإنترنت. وأيضًا من خلال الاستفادة من موارد Hainan International Culture and Artworks Exchange، تجسد هذه الجهود الرامية العرض والتداول الملموسين للأصول الثقافية الرقمية.

يمثل مشروع ميتافيرس للثقافة والأعمال الفنية الخاص بمجموعة Tang West Market ممارسة الابتكار المهمة من جانب مجموعة Tang West Market وChina Mobile وشركة ZTE في الاستفادة من الجيل الخامس لتمكين الثقافة الرقمية وإنشاء نماذج اقتصادية مستدامة.

وبهدف المضي قدمًا، ستواصل شركة ZTE التعاون مع شركائها في النظام البيئي لدفع الاستكشاف في مجال تقنية الواقع الممتد (XR)+الجيل الخامس للرقمنة الثقافية. من خلال دمج "التكنولوجيا + الثقافة"، يتمثل هدفهم في تقديم المزيد من خدمات الرقمنة الثقافية وإثراء الحياة الروحية والثقافية للناس وتعزيز التنمية عالية الجودة والمستدامة لصناعة الثقافة الرقمية.

نبذة عن ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها على جميع سلاسل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. ZTE مدرجة في كل من بورصة هونغ كونغ وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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