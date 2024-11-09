شركة ZTE تستضيف قمة شبكات الجيل الخامس ومؤتمر المستخدمين 2024 في تركيا وتكشف عن المستقبل الرقمي تحت شعار "الازدهار من خلال ابتكارات الذكاء"

مدينة بانكوك، 9 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- مؤسسة ZTE (المؤشر في بورصة هونج كونج: 0763/المؤشر في بورصة شنتشن: 000063)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد افتتحت قمة شبكات الجيل الخامس السنوية ومؤتمر المستخدمين لعام 2024 في تركيا.

لقد ضم الحدث الذي استمر ليومَين، تحت عنوان "الازدهار من خلال ابتكارات الذكاء"، محترفين من منظمات الصناعة، وهيئات المعايرة، ومشغلي الشبكات، ومراكز الفكر، وشركاء الصناعة، والمحللين، وغيرهم من المؤثرين في النظام البيئي العالمي. ركزت المناقشات على أحدث التطورات في شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وشبكات الجيل التالي، ووفرت رؤى قيمة حول التوجهات الناشئة، وشاركت دراسات الحالة العملية لدفع مستقبل التحول الرقمي.

باعتبارها جوهر الحدث، عرضت ZTE منتجاتها المبتكرة وحلولها وأفضل الممارسات التي تجسد الإمكانات التحويلية للابتكار الذكي. وقد تم تقسيم تقدم الشركة في التكنولوجيا اللاسلكية (wireless) إلى ثلاث مراحل تطوير:

في المنطقة الجاهزة لشبكات الجيل الخامس (5G)، قدمت ZTE حل UniSite وهو أبسط حل للمواقع، ويشمل الحلول UBR Pioneer وFMM Pioneer وGreen Pioneer؛ لمساعدة مشغلي الشبكات على بناء شبكة جيل رابع (4G) وشبكة جيل خامس (5G) فعالة وموجهة نحو المستقبل.

لقد ركزت منطقة شبكات الجيل الخامس (5G) على حلول مبتكرة لتقنية شبكات الجيل الخامس (5G) مصممة خصيصًا لأسواق المستهلكين (ToC)، والأعمال (ToB)، والمنازل (ToH)، مع التركيز على تحقيق الإيرادات من تقنية شبكات الجيل الخامس (5G)، والحلول اللاسلكية الذكية، وشبكات 5G الخاصة، وحلول الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA).

أما منطقة شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، ففتحت المجال لتطبيقات تجارية لتقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) من خلال حلول مثل تجربة سرعة 10 جيجابت في الثانية على شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، والتكامل بين الاستشعار والاتصالات، وتقنية RedCap، كما تمت مناقشة كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لإدارة وتشغيل الشبكات.

في مجال الشبكات الأساسية، كشفت ZTE عن أحدث حلولها Smart Core، المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، ويتميز بالذكاء الخدمي، والذكاء الشبكي، وذكاء إدارة وتشغيل الشبكات؛ لإعادة تشكيل عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف وفتح آفاق جديدة للقيمة التجارية مع مشغلي الشبكات العالميين.

في مجال منتجات الخوادم والتخزين، جمعت ZTE شركاء من أعلى وأسفل سلسلة صناعة الخوادم، بما في ذلك مصنعو الرقائق، ومقدمو خدمات منصات السحابة، والمصنعون، ومقدمو خدمات تكامل الأنظمة، والعملاء الصناعيون العالميون؛ لاستكشاف فرص جديدة للبنية التحتية للطاقة الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت ZTE سلسلة الخوادم G6 لأول مرة في الأسواق الخارجية.

في مجال الشبكات السلكية، قدمت ZTE، التي تركز على موضوع الشبكات الضوئية بالكامل، حل 50G PON Combo ثلاثي الوضع مع تقدمها في التعاون العالمي، والشبكات الجامعية الضوئية بالكامل FTTR-B ذات الأداء العالي مقابل السعر، وشبكة Tbit OTN المتطورة، والشبكة IP 800GE ذات التكلفة الفعالة، وسلسلة منتجات LinkPro للجيل السابع من تقنية Wi-Fi بجميع الأشكال. كان الهدف هو توفير اتصالات ضوئية كاملة عالية السرعة، وموثوقة، واقتصادية للعملاء العالميين.

شددت ZTE على إستراتيجيتها "الذكاء الاصطناعي للجميع" من خلال عرض ابتكارات تقنية 5G المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشملت أبرز الفعاليات إطلاق أول حلول الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، وهو حل ZTE Nebula AI FWA، وأول سلسلة FWA G5 مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية 5G، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من منتجات الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والنطاق العريض للهواتف (MBB) المصممة للاستخدام الشخصي، والمنزلي، والصناعي، والسيارات، إلى جانب الهواتف الذكية الأنيقة، ومنها سلسلة nubia Focus 5G، وnubia Music، وnubia Neo 2 5G. ضمن نظامها البيئي الذكي الكامل 3.0، قامت ZTE بتوسيع عروضها من الذكاء الاصطناعي لتشمل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالصحة؛ بهدف تمكين الجميع من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات.

يعتمد الابتكار ليس فقط على الإنجازات الفردية، بل أيضًا على التعاون الوثيق والنمو التكافلي عبر الصناعات. وتتعاون ZTE مع الشركاء العالميين لاستكشاف التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، ودفع التقدم في الاقتصاد الرقمي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/5g_summit_2024.html

نبذة عن ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها إلى جميع سلاسل خدمات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتَي هونغ كونغ وشنتشن للأوراق المالية www.zte.com.cn/global .

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