شركة ZTE تواصل الابتكار في تقنيات شبكات الألياف الضوئية، وتحقق أسرع نمو لحصتها في السوق العالمية

شنجن، الصين، 12 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة ZTE (مؤشر الأسهم: 0763.HK في بورصة هونج كونج و000063.SZ في بورصة شنجن)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، أسرع نمو لحصتها في سوق الشبكات الضوئية العالمية من الربع الثاني من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير الشبكات الضوئية - الصادر في الربع الأول من عام 2024 الذي أصدرته شركة Omdia، وهي محلل عالمي واستشاري. ويؤكد هذا الإقرار على القدرة التنافسية لمنتجات شبكات الألياف الضوئية من شركة ZTE.

وتساعد زيادة رأس المال الكبير والابتكار المستمر في تقنيات شبكات الألياف الضوئية شركةَ ZTE على تقديم حلول شبكة النقل الضوئية الرائدة للمشغلين:

400 جيجابايت (400G): بالاعتماد على معدل نقل البيانات بسرعة أكبر 130 جيجا بود، والجيل الجديد من معالج الإشارة الرقمية، وتقنيات التغليف ثلاثية الأبعاد المتطورة، نجحت ZTE في جعل قدرة نقل 400 جيجابايت ذات الطول الموجي الأحادي تعادل قدرة نقل 100 جيجابايت/200 جيجابايت، وهو ما يحسن معدل النقل ويضمن أداءً ممتازًا لنقل الخدمة مع الحفاظ على المسافة وزيادة السرعة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم ZTE بإنشاء نظام مسار ضوئي بسيط وفعال في النطاق العادي (C) + نطاق الطول الموجي الطويل (L) من خلال الابتكارات في المضخات الجديدة المشوبة بالعناصر الأرضية النادرة، وملء الطول الموجي الوهمي، وتحسين الطاقة التلقائي متعدد النقاط، وهو ما يضاعف سعة الألياف المفردة ويضع أساسًا متينًا للمشغلين لبناء شبكات ألياف بصرية فائقة القوة. وعلى وجه الخصوص، ساعد حل 400 جيجابايت من شركة ZTE المشغلين الصينيين في بناء أول وأكبر شبكة أساسية ضوئية شاملة 400 جيجابايت بين المقاطعات تتمتع بأوسع تغطية.

800 جيجابايت (800G): أصدرت ZTE أول حل قابل للتوصيل بشبكة النقل الضوئية بسرعة 800 جيجابايت في الصناعة، وهو ما خفض الحجم بنسبة 60٪ واستهلاك الطاقة في نقل واحد جيجابايت بنسبة 68٪ مقارنةً بالوحدة الضوئية الثابتة. واستنادًا إلى هذا الحل، تحققت ZTE من أول حل قابل للتوصيل بشبكة النقل الضوئية بقدرة 800 جيجابايت في الصين في الشبكة الحالية، وهو ما يسمح بنقل بين 400 جيجابايت/800 جيجابايت وضمان النشر السلس والتشغيل المستقر للخدمات. وقد وصلت إلى رقم قياسي في مسافة نقل بلغت 2000 كم في النظام الأرضي، وهو ما يوفر عرض النطاق الترددي الكافي لنمو الخدمة في المستقبل.

تيرابايت ذو طول موجي واحد: استنادًا إلى نظام الوقت الحقيقي من الطيف الواسع للغاية بتردد 17 تيرا هرتز والطول الموجي الأحادي أكثر من 1 تيرابايت، سجلت ZTE اثنين من الأرقام القياسية العالمية: مسافة نقل تبلغ 250 كم، وقدرة ألياف واحدة تتجاوز 120 تيرابايت. انتهت الشركة مؤخرًا من المشروع التجريبي لأول نظام نقل ألياف ذي طول موجي أحادي يبلغ 1.2 تيرابايت/ثانية في العالم وأحادي الاتجاه يتجاوز 100 تيرابايت/ثانية جنبًا إلى جنب مع شركاء الصناعة، وهو ما يبرز ريادتها في مجال شبكات الألياف الضوئية مرة أخرى.

في المستقبل، تلتزم ZTE بالتعاون مع الشركاء في سلسلة الصناعة لاستكشاف الأبحاث والممارسات المبتكرة في تقنيات الشبكات الضوئية. وتهدف إلى تطوير مسارات جديدة لتسويق شبكات ضوئية أوسع وأعلى أداءً، وبناء بنية تحتية قوية من الألياف الضوئية من أجل نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.

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