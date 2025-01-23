شركة Zuowei Technology ستُشارك لأول مرة في مؤتمر Arab Health لعام 2025: لتقديم روبوتات وحلول تمريض ذكية

مدينة شنتشن، دولة الصين، 23 يناير 2025 /PRNewswire/ -- من 27 إلى 30 يناير 2025، سيُعقد مؤتمر Arab Health لعام 2025 في مركز دبي الدولي للمعارض. مؤتمر Arab Health المعرض الأكبر والأشمل للمعدات الطبية والأكثر مهنية في الشرق الأوسط من حيث حجم وتنوع المعروضات.

بصفتها شركة رائدة في صناعة التمريض الذكي، ستعرض Zuowei Technology روبوتات وحلول التمريض الذكية المتطورة في مركز دبي التجاري العالمي، لتقديم عرض تكنولوجي غير مسبوق للمستهلكين العالميين.

آلة استحمام محمولة ذكية: تأتي مع تقنيات التحكم الذكي في تدفق المياه والتنظيف النانوي، لبدء عصر جديد من الاستحمام المريح للأشخاص ذوي الإعاقة.

في هذا المعرض الممتلئ بالتكنولوجيات، ستطلق Zuowei Technology جهاز استحمام محمول ذكي عالي التقنية. تعتمد آلة الاستحمام هذه على تكنولوجيا التحكم المتقدم في تدفق المياه لتنظيم تدفق المياه بدقة. وفي الوقت نفسه، يمكنها ضبط درجة حرارة الماء بسرعة من خلال خوارزميات ذكية وفقًا لاحتياجات المستخدم المختلفة. تتميز طريقة الاستحمام المبتكرة للآلة بشفط مياه الصرف الصحي دون تسريب، كما تدمج تكنولوجيا النانو المتطورة، مما يتيح تنظيف الجسم بشكل شامل.

روبوت المشي الذكي: بفضل التكنولوجيا، يمكن هذا الروبوت الأفراد ذوي الإعاقة الحركية من استعادة حرية الحركة

في هذا العرض التكنولوجي، سيظهر روبوت المشي الذكي المتطور للغاية لأول مرة. يستخدم هذا الروبوت تكنولوجيا الميكانيكا الهندسية المتقدمة ليناسب منحنيات جسم الإنسان بشكل مثالي. وفي الوقت نفسه، ومع تجهيزه بخوارزمية التدريب على المشي الذكية ودمج تقنيات متقدمة متعددة به، يحقق هذا الروبوت وظائف ذكية للمساعدة على التنقل، مثل: الكراسي المتحركة الذكية، وتدريب إعادة التأهيل، والنقل، مما يبرز الذكاء التكنولوجي المتطور.

بالإضافة إلى النقاط البارزة المذكورة أعلاه، ستعرض Zuowei Technology أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات في مجالات التمريض الذكي وإعادة التأهيل الذكية في هذا المعرض، لإظهار خبرتها العميقة ورؤيتها المستقبلية في الابتكار التكنولوجي، وتقديم تجربة تكنولوجية متطورة غير عادية للمستهلكين العالميين! ندعوكم بشدة لزيارة Zuowei Technology في الجناح Z4H12 في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتشهدوا أحدث إنجازاتنا جميعًا!

تركز Zuowei Technology على احتياجات الرعاية الذكية الستة للمسنين ذوي الإعاقة، وهي: دخول المرحاض، والاستحمام، والأكل، وصعود السرير والنزول منه، والمشي، وارتداء الملابس، وتوفر بدقة حلولًا شاملة من معدات الرعاية الذكية ومنصات الرعاية الذكية. ولا تكتفي الشركة فقط بتقديم حلول رعاية لكبار السن أكثر مراعاة واحترافية، إلى المستخدمين حول العالم، بل أيضًا تساهم في تعزيز رفاهية كبار السن عالميًا من خلال قوة التكنولوجيا المتقدمة!