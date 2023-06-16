شركة إنترسك تدشن بنجاح نظام الإنذار العام الوطني الجديد في كرواتيا

باريس, 16 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إنترسك عن نجاحها في تدشين نظام الإنذار العام الوطني المتطور في كرواتيا، وقد نُفِّذ هذا المشروع بالتعاون مع تحالف يتكون من شركة KING ICT d.o.o.، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في كرواتيا، وشركة GDi d.o.o.

أصبح بإمكان السلطات الكرواتية الآن نشر المعلومات المهمة وتوجيه الإنذارات بشكل سريع لعامة الناس عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الرسائل القصيرة وتنبيهات البث الخلوي، وتطبيقات الجوال، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يساهم في النهاية في إنقاذ الأرواح والحد من تأثيرات الكوارث.

وفي هذا الإطار، صرح السيد دافور بوجينوفيتش، وزير الداخلية قائلاً: "سيعزز هذا الحل المبتكر بشكل كبير من قدرتنا على تنبيه الناس وحمايتهم في حالات الطوارئ. إذ نستطيع الآن ضمان وصول المعلومات المهمة إلى المواطنين بكفاءة، مما يمكنهم من الاستجابة بالشكل الملائم."

في يوم السبت الموافق 3 يونيو، أرسل النظام تنبيهًا لجميع المواطنين لاختبار الرسائل القصيرة المستندة إلى الموقع، ونجح في الوصول إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد؛ وبعد ثلاثة أيام، نجحت اختبارات تنبيهات البث الخلوي في ثلاث مناطق: مقاطعة ليكا سني، ومدينة سلافونسكي برود، وبلدية ستوبنيك.

وعلّق يان شوفالييه، الرئيس التنفيذي لشركة إنترسك قائلاً: "قدمنا مع شريكينا، GDi وKING ICT، حلاً قويًا سيجعل المجتمع الكرواتي أكثر مرونة. ونحن ملتزمون بتقديم الدعم المستمر للحكومة الكرواتية لزيادة تعزيز جاهزيتها لحالات الطوارئ."

بالتدشين الناجح لنظام الإنذار العام من إنترسك، تنضم كرواتيا إلى صفوف طليعة الدول من حيث امتلاك تكنولوجيا السلامة العامة، باستخدام مزيج من البث الخلوي والرسائل النصية القصيرة المستندة إلى الموقع. وتلتزم إنترسك بدعم كرواتيا في تعظيم إمكانات النظام، وتحسين وظائفه، وزيادة ميزاته باستمرار.

من اليسار إلى اليمين: بوران لونكاريتش، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة GDi، وبلامينكو باريشيتش المدير التنفيذي لشركة KING ICT d.o.o، وإنغولف روه، رئيس قسم الإيرادات في إنترسك

إنترسك هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال بيانات تعريف الاتصالات وحلول ذكاء المواقع؛ إذ توجّه حلولنا التي صممها خبراء البيانات السريعة مشغلي الاتصالات والحكومات في ثورتهم القائمة على البيانات لبناء قيمة ملموسة، سواءً من حيث التنبيه الفعال للناس في حالات الخطر أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. ويستفيد عملاؤنا البالغ عددهم 75 في 50 دولة من أجهزتنا في تحديد موقع ما يقرب من مليار جهاز محمول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتغطي حلول الإنذار العام التي نقدمها 30٪ من سكان الاتحاد الأوروبي. في إنترسك، مبدأ الخصوصية عن طريق التصميم يتجاوز المعايير المقبولة. تعرَّف على المزيد عبر الموقع intersec.com.

للمزيد من المعلومات: شارلوت كاردونا، مديرة الاتصالات، [email protected]

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