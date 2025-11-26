شركة جوريلا إنيرجي تنطلق في دولة الإمارات وفق رؤيةٍ إبداعية مميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت جوريلا إنيرجي، إحدى أسرع شركات مشروبات الطاقة نمواً في العالم، عن انطلاق عملياتها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستندةً إلى رؤيتها الطموحة التي تُركز على تمكين المواهب ودعم الإبداع وتعزيز التنوع الثقافي. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بدعم المبدعين والرياضيين والمبتكرين في المنطقة، وحرصها على تزويدهم بفرصٍ متنوعة في مختلف الأسواق العالمية التي تتواجد فيها العلامة.

تم إطلاق العلامة ضمن فعالية حصرية في سكاي دايف دبي، شهدت حضور نخبةٍ من الإعلاميين والشركاء ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت عرضاً غامراً لعالم جوريلا الجريء والمميز. وتضمنت الفعالية عروضاً حيّة وتجارب تفاعلية وتجارب مبتكرة قدّمها صنّاع المحتوى، جسّدت جميعها فلسفة 'قوي غريزتك مع جوريلا إنيرجي' التي تعتمدها العلامة وتهدف من خلالها إلى دعم الأفراد وتشجيعهم غلى استكشاف قدراتهم، بما ينسجم مع طابع الطموح والزخم الإبداعي الذي تتميز به دولة الإمارات.

ويأتي دخول العلامة إلى السوق الإماراتية بالتزامن مع تحوّل دولة الإمارت إلى مركزٍ عالمي للثقافة والابتكار، وينسجم تماماً مع هذا التحول. كما تشكل دولة الإمارات وجهة مثالية للعلامة التي تركّز على تقديم تجارب اصيلة وتشجّع الجرأة في التعبير عن الذات، لا سيما مع تنوّع المشهد الإبداعي في الدولة، ومجتمعها الرياضي المتنامي، إلى جانب منظومتها الحيوية من صنّاع المحتوى. وتعتمد جوريلا منهجية عملٍ تركز على دعم المواهب، وتمنح الأولوية للشراكات التي تهدف إلى إبراز الكفاءات المحلية وتسليط الضوء على الأفراد المميزين، وفتح آفاق عالمية جديدة أمام المبدعين في دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة جوريلا إنيرجي: "تُعدّ دولة الإمارات واحدةً من أبرز البيئات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإبداع والطاقة الثقافية. كما تحتضن مواهب استثنائية تزخر بإمكانات كبيرة، مما يدفعنا إلى العمل على بناء منصات تمنح المبدعين والرياضيين الدعم والتمكين اللازمَين لتحقيق النجاح. ويتمثل هدفنا في تعزيز طموح الأفراد من خلال تمكين المواهب الإماراتية من الوصول إلى العالمية، واستقطاب المبدعين العالميين إلى المنطقة".

وفي إطار التزامها بدعم السوق المحلية، تعتزم جوريلا إنيرجي العمل عن كثب مع المبدعين الإماراتيين والرياضيين الصاعدين والشرائح الثقافية المتنوعة، من خلال إقامة الشراكات الفاعلة، وتقديم التجارب الغامرة والمبادرات التي ترتقي بسوية المواهب والكفاءات. وتسعى الشركة إلى الإسهام في تحفيز التبادل الإبداعي من خلال استقطاب المبدعين العالميين للمشاركة في مشاريع وأنشطة ثقافية داخل دولة الإمارات، إلى جانب تمكين المواهب المحلية من الوصول إلى شبكة جوريلا التي تشمل ما يقارب 30 دولة حول العالم.

كما أضاف العفيفي: ""تتمحور منهجية العلامة حول منح الأولوية للأفراد الذين يسهمون في إرساء التجارب الثقافية ودعم مسيرة التقدم العالمي، وهو توجهٌ يتجلى بوضوح في دولة الإمارات أيضاً. ويمثل انطلاق العلامة في الدولة بداية مسيرة طويلة نعمل من خلالها على دعم منظومة الإبداع في المنطقة، وتوفير فرص جديدة، والاحتفاء بصنّاع الحركة الإبداعية".

وتتوفر حالياً مجموعة منتجات جوريلا إنيرجي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع طرح ثلاث نكهات رئيسية تلائم أسلوب حياة المستهلكين في المنطقة وتلبي أذواقهم، بما في ذلك ألتيمت إنيرجي وإصدار ألتيمت خبيب الخاص، والمانجو وجوز الهند، والبطيخ والشمام. وتتميز هذه النكهات بالطعم الجريء والجودة العالية التي تشتهر بها العلامة، لتشكل خيارات مثالية للأفراد الذين يرغبون في تخطي حدود الإبداع ضمن مجالات الرياضة والترفيه والموضة وصناعة المحتوى ومختلف الأنشطة اليومية. وتتوفر المنتجات حالياً عبر منصّة نون، على أن تتوسع شبكة التوزيع قريباً لتشمل شركاء تجزئة إضافيين.

ويوفر دخول جوريلا إنيرجي إلى السوق الإماراتية محطة محورية ضمن مسار نموها على الصعيد الدولي، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي تحققه العلامة في الأسواق العالمية. كما تتمحور استراتيجية الشركة حول تمكين الأفراد وتعزيز حضورها ضمن مختلف الأسواق، بما يضمن لها الإسهام في دعم الإبداع والطموح وإحداث الأثر الثقافي.

لمحة حول جوريلا إنيرجي

تأسست جوريلا إنيرجي في مدينة نيويورك عام 2008، وتتوفر منتجاتها حالياً في أكثر من 29 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا وكازاخستان وأستراليا. وتتخذ العلامة من لوس أنجلس ودبي مقريين لها، وتختص بتوفير مشروبات طاقة لذيذة وغنية بالعناصر المغذية، لتمكين الجيل القادم من عشاق التميز والمغامرة الطامحين لترك بصمتهم الخاصة. وتتميز مشروبات العلامة بنكهاتها الجريئة واحتوائها على الكافيين الطبيعي وخلوّها من الملونات الصناعية، لتوفر الخيار الأمثل لتعزيز الطاقة. لمزيد من المعلومات حول جوريلا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gorillaenergy.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2831940/Gorilla_Launch_Highlights.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831941/Gorilla_Launch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831935/Gorilla_Energy_Drink_Logo.jpg