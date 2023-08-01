شركة روكويل أوتوميشن تربط تقرير إزالة الكربون الصناعي الصادر عن نقاط تقنية الأتمتة والإستدامة

مزايا استغلال تقنية الصناعة 4.0 لدعم الحلول الاقتصادية الفعالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون

بروكسل, 1 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة شركة روكويل أوتوميشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ROK) ، وهي أكبر شركة في العالم مكرسة للأتمتة الصناعية والتحول الرقمي ، اليوم أنها نشرت تقريراً بعنوان - "خمسة مسارات تشغيلية رئيسية لتسريع إزالة الكربون الصناعي" - يبحث فيها كيفية قيام القطاع الصناعي الاستفادة من التقنيات والأفكار المستندة إلى البيانات للمساعدة في تسريع انتقال الطاقة.

A new report titled “Five Key Operational Pathways to Accelerate Industrial Decarbonization” examines how the industrial sector can leverage data-driven technologies and insights to help accelerate the energy transition.

يواجه قادة الأعمال تحدياً كبيراً في وضع تصور لعمليات إزالة الكربون وتقديمها بطريقة توازن الربحية مع الغرض المستقبلي ، دون التأثير سلبًا على المحصلة النهائية. وهذا يعني أن زيادة كفاءة الطاقة ، والاستخدام المدروس للموارد الحيوية ، وإعادة تصميم المنتجات والعمليات المبتكرة لم تعد اختيارية ، ولكنها مهمة حاسمة للامتثال ESG وضمان تصميم نماذج الأعمال الناشئة بشكل منصف.

قال ستيفن زندلر، مدير استراتيجية الصناعة والتسويق في شركة روكويل أوتوميشن «ستكون إزالة الكربون قصة من الابتكار والتحسين» وأضاف: «يمتلك عملاؤنا قاعدة تثبيت يحتاجون منها إلى كسب الأرباح اليوم للإستثمار في التحول في مجال الطاقة غداً وتعد كفاءة العملية أمراً أساسياً لتحقيق التوازن بين هذه الطموحات المتنافسة»

يسلط التقرير الضوء على خمسة مسارات تجمع بين الحاجة الملحة لتقليل الأثر البيئي للعمليات التجارية، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على هوامش الربح لتظل قادرة على المنافسة. ومنطقة التقارب هذه هي المكان الذي تتقاطع فيه الكفاءات التشغيلية وزيادة الربحية مع مقاييس الإستدامة، مما يوفر إستراتيجية فعالة لإزالة الكربون. وتتألف المسارات الخمسة التي تقع ضمن هذه المنطقة من كفاءة الطاقة، وإطالة عمر الأصول، وتحسين الموارد، وتسريع وقت الاستجابة للحوادث الحرجة، وتقليل عدد الموظفين في المواقع النائية أو الحساسة.

قال إيمانويل جيلهامون، مدير الصناعات العملية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا - الحسابات الاستراتيجية في شركة روكويل أوتوميشن: «أنت بحاجة إلى موازنة عدة عوامل لخفض انبعاثات الكربون، ولكنك تحتاج أيضاً إلى أن تدير شركة، وكذلك أنت بحاجة إلى معرفة تكاليفك وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وسيسمح لك الحصول على المعلومات الصحيحة باتخاذ القرارات الصحيحة من أجل تحقيق نتائج مستدامة»

يتناول التقرير موضوعات تشمل كفاءة الطاقة؛ وكهربة الأصول؛ ووقود ومواد أولية ومصادر طاقة جميعها منخفضة الكربون ‎(LCFFES)؛ واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

لمعرفة المزيد حول المسارات التشغيلية الخمسة الرئيسية لتسريع إزالة الكربون في الصناعة، قم بتنزيل تقرير إزالة الكربون في الصناعة هنا.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

‎Rockwell Automation, Inc . (NYSE: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نحن نربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانيات التي تملكها التكنولوجيا وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في Milwaukee, Wisconsin، ويعمل بها ما يقرب من 28000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسة المتصلة عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com‏.

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