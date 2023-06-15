شركة روكويل أوتوميشن تحتفي بشركائها وعملائها التنفيذيين بسلسلة من الفيديوهات في القيادة الفكرية الجديدة

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Rockwell Automation

15 يونيو, 2023, 06:00 AST

يقدم برنامج أستوديو روكويل أتوميشن وجهات نظر جديدة حول اتجاهات التكنولوجية المطورة والمبتكرة التي تقود الى نتائج أعمال أفضل في التصنيع و الأتمتة والتحول الرقمي 

 بروكسل ، 15 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم مكرسة للأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، أعلنت اليوم عن إطلاق أكثر من 70 مقابلة فيديو مع قادة الصناعات التحويلية. وتعتبر مقاطع الفيديو جزء من الاتجاهات الرائدة للشركة برنامج فيديو ROKStudios، في التحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، والسحابة الالكترونية، والاستدامة، والواقع المعزز، والأمن الصناعي والقوى العاملة. 

تمت المقابلات في أستوديو روكويل أتوتوميشن مع العملاء التاليين:

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Dr. Hans-Peter Mertens, CEO, The Packaging Group (center), and Tom O'Reilly, global vice president, Sustainability, Rockwell Automation (right), discuss how collaboration can drive more sustainable packaging solutions during an interview with Stan Miller, head of public and analyst relations for Rockwell in Europe, Middle East and Africa.
Dr. Hans-Peter Mertens, CEO, The Packaging Group (center), and Tom O'Reilly, global vice president, Sustainability, Rockwell Automation (right), discuss how collaboration can drive more sustainable packaging solutions during an interview with Stan Miller, head of public and analyst relations for Rockwell in Europe, Middle East and Africa.

وشارك في سلسلة الفيديوهات من شركاء روكويل أتوتميشن التاليين:

  • جوتز إرهارد، كبير المديرين الإداريين في شركة Accenture، وسوزانا غونزاليس، رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من روكويل أتوتميشن وناقشا كيف يمكن أن يساعد التصنيع الرقمي في ضمان النجاح, في أكثر الأوقات تقلبًا وعدم الاستقرار.
  • لاوري ماكدونالد، نائب رئيس SaaS Digital Thread في PTC وآدم بيج، مدير الشراكات والتحالفات التكنولوجية العالمية من  روكويل أوتوميشن، وناقشا الاثنان الشراكة بين PTC وRockwell Automation, في خدمة البرامج  من خلال الحلول الجاهزة والحلول المحددة، إلى التطورات في الواقع المعزز.
  • تييري روكيه من شركة Cisco ، يشرح من خلال تقارب عوالم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا، والتي تدعم الشراكة بين الشركتين المؤسسة المتصلة من خلال منصة مشتركة وبنية تحتية آمنة للشبكة.
  • أندريه هنريكسون من Microsoft وسلمى غفور من روكويل أتوتميشن وناقشا  قيمة كيفية اعتماد نشر Edge-to-Cloud كجزء من نموذج المؤسسة المتصلة، وامكانية إجراء تحسينات على مستوى المؤسسة في الكفاءة والوضوح والتعاون.

رؤية الصناعة في شركة روكويل أوتوميشن من المدراء  التنفيذيين كالتالي:

قال جريج دي كليرك مدير استيراتيجية الصناعة والتسويق في أوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا في روكول أوتوميشن "فخورون بشكل استثنائي بعمق واتساع الرؤية المتاحة في هذه المناقشات واسترسل قائلا  "ما يتضح عندما تستمع إلى حديث قادة السوق هو مدى سرعة الابتكار في تغيير وجه الصناعات - ومدى نجاح ذلك في تحقيق نتائج محسنة لجميع المعنيين".

نبذة عن شركة روكويل أتوميشن:

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:)  (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نحن نربط خيال الناس بإمكانيات التكنولوجيا لتوسيع ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلواكي ويسكونسن، وتوظف ما يقرب من 28000 من الموظفين من أجل حلول المشكلات المخصصة لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسة المتصلة عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2090776/Unleashing_the_Power_of_Collaboration_for_Sustainable_Packaging_Solutions.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

Rockwell Automation SOURCE

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