شركة روكويل أوتوميشن تطلق منصة FactoryTalk® Optix ™ الجديدة ، وهي منصة HMI مفتوحة وقابلة للتطوير ومرنة مع خيارات غير محدودة

بروكسل ، 11 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- تقدم شركة روكويل أوتوميشن منصة ™FactoryTalk® Optix كإضافة جديدة لمجموعة التصورات الخاصة بها. يُعد

™ FactoryTalk® Optix، المعروف باسم "التصور للرؤية"، نظاماً أساسياً حديثاً لواجهة (HMI) التي تدعم السحابة الالكترونية والتي تتيح للمستخدمين تصميم واختبار ونشر التطبيقات مباشرةً من متصفح الويب في أي مكان وفي أي وقت.

استفد من المستويات الجديدة من التعاون وقابلية التوسع وقابلية التشغيل لتحقيق رؤيتك.

تم تصميم ™ FactoryTalk® Optixللمساعدة في تحسين و رفع كفاءة الاجراءات و التصميم و

احصل على خيارات غير محدودة:

خيارات التصميم: صمم مشاريعك واختبرها في بيئة برمجة كائنية حديثة.

خيارات النشر: قم بإنشاء التطبيق الخاص بك مرة واحدة ونشره على أي جهاز.

خيارات الرسوم: صمم رسوماتك لدعم جمهورعالمي وتوفير تجربة سريعة الاستجابة.

خيارات قابلة للتوسيع: تحقيق الانفتاح وقابلية التشغيل من خلال الاتصال من آلة إلى آلة ومن آلة إلى سحابة الكترونية ممكّنة بواسطة OPC UA و MQTT واتصال IOT وواجهة C # مفتوحة .

™ FactoryTalk® Optix هو أحد الحلول الخمسة الأساسية في FactoryTalk® Design Hub.

باستخدام ™ FactoryTalk® Optix يمكّن الشركات الصناعية تحويل قدرات تصميم الأتمتة الخاصة بها بطريقة أكثر بساطة وإنتاجية للعمل المدعوم من السحابة الالكترونية. يمكن للفرق من جميع الأحجام والمهارات والمواقع العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال التعاون المعزز وإدارة دورة الحياة المحسنة والوصول عند الطلب إلى البرامج المستندة إلى السحابة الالكترونية مع الالتزام بأحدث معايير الأمان وأفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات. ونتيجة لاستخدام ™ FactoryTalk® Optix زيادة إنتاجية التصميم ، ووقت أسرع للتسويق ، بأقل تكلفة وصيانة أقل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2075163/Rockwell_Automation_optix_panel_hmi_screen.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

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