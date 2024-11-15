شركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA) تقيم شراكةً مع شركة Comviva لتسريع المدفوعات الرقمية وتقديم خدمات الاتصال والرسائل عبر السحابة من الجيل القادم

- شركة .GETESA Money S.A، وهي شركة تابعة لشركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA)، ستقدم خدمات دفع رقمية هي الأولى من نوعها على منصة mobiquity® Pay من Comviva في دولة غينيا الاستوائية.

- شركة Comviva ستُمكّن شركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA) من تقديم خدمات الاتصال والرسائل عبر السحابة المتكاملة من الجيل القادم

مدينة نيودلهي، 15 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Comviva، الرائد العالمي في تجربة العملاء وحلول تحقيق الدخل من البيانات، أعلنت اليوم عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA)، أكبر مشغل اتصالات في غينيا الاستوائية، لإطلاق منصة دفع رقمية شاملة. تمثل هذه الشراكة الثلاثية بين شركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA)/شركة GETESA Money S.A.، وشركة Comviva وشركة Quitus Payments & Services S.A. علامة فارقة في التطور الرقمي للقطاع المالي في غينيا الاستوائية، حيث تقدم بعضًا من أولى خدمات الدفع الرقمية في البلاد وتسهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد خالٍ من النقد الورقي.

باستخدام منصة mobiquity® Pay المتقدمة من Comviva، ستُمكّن GETESA Money S.A. المستخدمين من مجموعة من القدرات المالية التقنية (FinTech)، مثل التحويلات من نظير إلى نظير (P2P)، ودفع الفواتير، ودفع المدفوعات للتجار، والمزيد. مع منصة mobiquity® Pay، يمكن لعملاء GETESA Money S.A. إجراء العديد من المعاملات اليومية بشكل سلس، مثل مدفوعات المرافق، ومشتريات البقالة، وأقساط التأمين، وإعادة تجديد اشتراكات خدمات التلفزيون والأقمار الصناعية، وإعادة شحن رصيد المحمول وغير ذلك الكثير. ستسمح المنصة أيضًا بالخدمة الذاتية، مع دعم إضافي من خلال شبكة وكلاء شركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA) الواسعة، ما يعزز إمكانية الوصول والراحة في جميع أنحاء البلاد.

ستقوم Comviva أيضًا بنشر منصتها السحابية المتكاملة للاتصال والرسائل من الجيل التالي، التي تُبسط خدمات SMS (الرسائل النصية القصيرة) وUSSD (الرموز السريعة) وخدمات Firewall (حائط الحماية الناري)، بالإضافة إلى العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، ضمن منصة موحدة واحدة. سيمكن هذا الحل شركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA) من تخطيط وإدارة احتياجاتها الكاملة من الاتصالات بكفاءة، ودعم تحويلها إلى رائد في مجال الاتصالات من الجيل التالي في غينيا الاستوائية.

ستلعب شركة Quitus Payments & Services S.A.، المعروفة بخبراتها الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية، دورًا حاسمًا في نشر الحل بشكل عام. من خلال فهمها العميق لتطوير التكنولوجيا والتمويل الرقمي، تقدم شركة Quitus الأساس المثالي لتسريع نجاح هذا المشروع.

أعرب Carlos Esono MIKO NSING، الرئيس التنفيذي لشركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA)، عن حماسه قائلًا: "في GETESA، نحن ملتزمون بتسهيل الحياة لعملائنا من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المالية اليومية. هذه الشراكة مع Comviva وQuitus Payments & Services S.A. تجلب منصة دفع رقمية قوية من شأنها تمكين عملائنا من المزيد من الراحة والشمولية المالية، وتعزيز حياتهم والمساهمة في التحول الرقمي في غينيا الاستوائية."

وفي حديثه عن الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Comviva، السيد Rajesh Chandiramani: "هذا التعاون يمثل تفانينا في تطوير خدمات التمويل الرقمي على مستوى العالم وخلق تأثير ذي معنى في العالم الحقيقي. من خلال تمكين GETESA Money S.A. بمنصة mobiquity® Pay الخاصة بنا، فإننا نقدم حلًا موثوقًا ومريحًا للدفع الرقمي يتماشى مع رؤية شركة غينيا الاستوائية للاتصالات السلكية واللاسلكية (GETESA) لتبسيط المعاملات المالية لعملائها. في نهاية المطاف، لا تدفع هذه الشراكة إلى الشمول المالي فحسب، بل تضع أيضًا أساسًا للاقتصاد دون نقد ورقي في غينيا الاستوائية، ما يعزز التزامنا بتحويل المشهد المالي في جميع أنحاء العالم."

قال NDONGMO Patrice Maurille، الرئيس التنفيذي لشركة Quitus Payments & Services S.A.: "دورنا في هذه الشراكة هو جلب خبراتنا العميقة في مجال التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا المالية، والجمع بين القدرات المالية الرقمية لـ Comviva مع وجودGETESA Money S.A. القوي في السوق. معًا، سنضع الأساس لعملية التحول إلى النقد غير الورقي لشعب غينيا الاستوائية".

إن منصة mobiquity® Pay من Comviva هي رائد عالمي في مجال حلول الدفع والمحافظ الرقمية. مع أكثر من 90 عملية نشر في أكثر من 50 دولة، ومعالجة 300 مليار دولار أمريكي سنويًا، فهي تخدم المستهلكين والتجار والشركات والبنوك على مستوى العالم، وتعزز شركات الاتصالات والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية لاستغلال قدراتها. تقدم المنصة مجموعة من المزايا التي تتنوع ما بين الإعداد الرقمي لعمليات دفع الفواتير ومعاملات التجار. يعمل الحل على تبسيط أدوات الدفع المتنوعة ضمن منصة محفظة موحدة، ما يضمن سهولة الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين، بدءًا من الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية والشركات وصولاً إلى جيل الألفية وجيل زد.

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