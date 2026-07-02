منصة ®mobiquity Pay من Comviva تعزز ريادتها في الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بفوزها المتتالي بالجائزة البلاتينية ضمن جوائز Juniper Research Future Digital Awards 2026

حصلت الشركة على التكريم ضمن فئة "أفضل الحلول المالية عبر الهاتف المحمول" عن منصتها mobiquity® Pay

نيودلهي, 2 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Comviva، الرائدة عالميًا في حلول تجربة العملاء وتحقيق الدخل من البيانات، اليوم فوزها بالجائزة البلاتينية ضمن جوائز Juniper Research Future Digital Awards for Fintech & Payments 2026 في فئة "أفضل الحلول المالية عبر الهاتف المحمول".

يبرز هذا التكريم قدرات منصة mobiquity® Pay، وهي منصة محافظ رقمية سحابية أصلية تعتمد نهج واجهات برمجة التطبيقات (API) أولًا من Comviva تتميز بالقابلية للتهيئة والتوسع، ودعم واجهات SDUI، ومُعززة بالذكاء الاصطناعي، ما يمكّن المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك والحكومات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول من بناء وتوسيع أنظمة مدفوعات رقمية آمنة وقابلة للتشغيل البيني وعالية الأداء.

صُممت منصة mobiquity® Pay استنادًا إلى بنية تعتمد على الخدمات المصغّرة، وتدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام تشمل التحويلات بين الأفراد، ودوائر الادخار، ومدفوعات التجار، وسداد الفواتير، وعمليات الصرف الجماعي، وذلك لأكثر من 500 مليون مستخدم عبر أكثر من 70 عملية نشر في أكثر من 50 دولة، مع معالجة معاملات سنوية تتجاوز قيمتها نصف تريليون دولار. تعتمد المنصة على تقنيات تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإيرادات والذكاء التشغيلي لعملائها، وتحسين معدلات نجاح المعاملات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، فيما تتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المفتوحة تكاملًا سلسًا مع شركاء المنظومة، بما في ذلك البنوك والتجار والأنظمة الحكومية.

تعليقًا على هذا التكريم، قال Rajesh Chandiramani، الرئيس التنفيذي لشركة Comviva: "يؤكد هذا التكريم من Juniper Research التزام Comviva بتمكين أنظمة مالية رقمية شاملة وقابلة للتوسع. وقد تم تصميم منصة mobiquity® Pay لمساعدة مزودي الخدمات على تقديم تجارب دفع آمنة وسلسة وذكية، مع دعم جهود الشمول المالي على نطاق واسع. ومع استمرار تطور المدفوعات الرقمية، ستلعب المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ الثقة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ويعزز هذا الإنجاز التأثير الذي يمكن أن تحدثه الابتكارات في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر ترابطًا وشمولًا".

يأتي هذا التكريم في وقت تكمل فيه منصة mobiquity® Pay مرور 20 عامًا على إطلاق الجيل الأول من المنصة في عام 2006، وصولًا إلى الجيل الخامس الحالي، كما يسلط الضوء على قدرة المنصة على الحفاظ على ريادتها وتقديم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول قابلة للتوسع باستمرار، ضمن سوق يضم منافسين عالميين بمليارات الدولارات، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الشمول المالي عبر أسواق متنوعة. من خلال عمليات نشر تدعم معاملات تتجاوز قيمتها مليار دولار يوميًا، أسهمت منصة mobiquity® Pay في التوسع السريع للمنظومة الرقمية، وتعزيز مشاركة التجار، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية لكل من المستهلكين والشركات.

تكرّم جوائز Juniper Research Future Digital Awards المؤسسات والحلول التي تسهم في رسم مستقبل المدفوعات الرقمية والخدمات المالية من خلال الابتكار، وقابلية التوسع، والتأثير الملموس في القطاع.

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