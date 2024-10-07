شركة كانون الشرق الأوسط توسّع مجموعة ماسحاتها الضوئية عبر إطلاق الماسح الضوئي الجديد imageFORMULA DR-S350NW

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- وسّعت كانون الشرق الأوسط محفظتها الرائدة في السوق عبر إطلاق الماسح الضوئي الجديد imageFORMULA DR–S350NW، وهو ماسح ضوئي مكتبي صغير الحجم وآمن للأوراق مقاس A4 مصمم لتوفير السرعة والكفاءة والجودة. وهو مناسب للشركات والمؤسسات من كل نوع وحجم، بما فيها المؤسسات التعليمية والقانونية والرعاية الصحية والمكاتب الصغيرة، كما أنه يتسم بسهولة الاستخدام والتجربة المريحة ويمكن تشغيله دون الحاجة إلى اتصال بالحاسوب أو تثبيت أي برنامج.

يتميز الماسح الضوئي imageFORMULA DR-S350NW بتطبيق الويب المدمج CaptureOnTouch Lite Web من Canon، والذي يسمح للمستخدمين بالاتصال بسرعة وسهولة والمسح الضوئي مباشرةً باستخدام الحاسوب أو متصفح الويب على الهاتف المحمول. ويمكن من خلال وظيفة المسح الضوئي المباشر إعداد مهام سير عمل المسح الضوئي المجهزة مسبقاً على الماسح الضوئي نفسه، مما يتيح للمستخدمين إرسال المستندات بسهولة إلى وجهات إخراج مختلفة مثل المجلدات المشتركة وتطبيق Teams والبريد الإلكتروني وخوادم FTP.

يأتي الماسح الضوئي مزوداً بشاشة لمس LCD ملونة كبيرة مقاس 4.3 بوصة ويتضمن قائمة قابلة للتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بتعديل مهام المسح الضوئي والتحقق منها ومعاينة الصور الممسوحة ضوئياً مباشرةً، مما يساعد على تحسين مراقبة الجودة. كما يوفر imageFORMULA DR-S350NW الجديد خيارات اتصال مرنة مع منافذ USB وLAN وWiFi وهو متوافق مع ترددات WiFi 2.5 حتى شبكات 5G.

ويتوافق جهاز imageFORMULA DR-S350NW مع أحدث معايير WPA3، مما يضمن التشفير القوي وحماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية. كما يتضمن الماسح الضوئي الجديد عدداً من مزايا الأمان المتطورة، مثل عناصر التحكم في تقييد وصول المستخدم وتقنية تشفير المستندات والتي تحمي المعلومات أثناء مرورها عبر الجهاز حتى في بيئات العمل المشتركة.

قال مارك بوري، نائب رئيس الطباعة الرقمية والحلول والتسويق والابتكار في شركة كانون أوروبا: "يجلب عالم العمل الهجين اليوم تحديات للعديد من الشركات، فلا يزال الموظفون بحاجة إلى الوصول السريع إلى المستندات ومشاركة المعلومات بكفاءة لضمان التعاون الأمثل. وتم تصميم imageFORMULA DR-S350NW الجديدة لتلبية هذه الاحتياجات، بفضل قدراتها الآمنة والفعالة والمثالية لدعم المكاتب الصغيرة والموظفين في الشركات الأكبر حجماً، أينما كانوا يعملون."

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا: https://www.canon-emirates.ae/business/products/scanners/document-scanners/imageformula-dr-s350nw/

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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