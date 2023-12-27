شركة مطارات الرياض تختار شركة Cognizant للمساعدة في تعزيز تحولها الرقمي

تينيك، نيوجيرسي، 27 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- قامت شركة مطارات الرياض (RAC) بتعيين شركة Cognizant لتعزيز قدرات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وقدرات أتمتة العمليات التجارية في شركة مطارات الرياض. يهدف التعاون إلى إحداث ثورة في القدرات الرقمية في مجالات التمويل والموارد البشرية والمشتريات والتخطيط، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز تجربة المسافر.

نظرًا لأن شركة مطارات الرياض (RAC) تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الصورة العالمية للمملكة العربية السعودية وهي فاعل رئيسي في خطط البلاد للرؤية السعودية 2030 ، فإن Cognizant ستساعد على تحسين التحول الرقمي لشركة مطارات الرياض (RAC) من خلال تنفيذ الأتمتة المتطورة وتطبيقات المؤسسات. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في سعي شركة مطارات الرياض (RAC) لتحقيق الكفاءة والتميز ورضا العملاء السلس.

في المرحلة الأولية، ستستفيد شركة Cognizant من إطار عمل SAP Appian لإنشاء أتمتة قوية للعمليات لعمليات المطار. أنشأت SAP معيارًا عالميًا لبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالمؤسسات؛ ومن خلال استكمال برامج SAP وAppian الحالية، ستساعد Cognizant شركة مطارات الرياض (RAC) في تعزيز وظائف مكتبها الخلفي لتبسيط العمليات وزيادة رضا المسافرين.

تتوقع المملكة العربية السعودية استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول عام 2030، ويعد دمج العمليات الأكثر ذكاءً والأتمتة المتقدمة أحد الجوانب المهمة لاستراتيجية شركة مطارات الرياض لتعزيز مكانتها باعتبارها المطار الأكثر ازدحامًا في البلاد.

قال السيد أسامة الفواز، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مطارات الرياض (RAC): "يعد تأسيس شراكة استراتيجية مع Cognizant بمثابة علامة تحول بالنسبة لشركة مطارات الرياض (RAC)". "إن خبرة شركة Cognizant في مجال الأتمتة وتطبيقات المؤسسات تتوافق تمامًا مع تطلعاتنا، وتمكننا من تقديم ترحيب حار للعالم. ونحن ملتزمون معًا بإنشاء تجربة تعود بالنفع على أصحاب المصلحة في المطار وشركاء الأعمال وشركات الطيران، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة طيران عالمية رائدة."

علق طارق زرق العيون، المدير العام لشركة Cognizant في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "إن تعاوننا مع شركة مطارات الرياض (RAC) يجسد التزام Cognizant بالمساعدة في رفع المعايير العالمية في الهندسة الرقمية وعمليات المطارات وتجربة العملاء في صناعة الطيران." "نحن متحمسون للمساهمة في رؤية شركة مطارات الرياض (RAC) لإدارة المطارات المتقدمة تقنيًا والفعالة، وتعزيز تجربة الركاب وشركات الطيران الشاملة من خلال حلول مبتكرة."

نبذة عن شركة مطارات الرياض

تأسست شركة مطارات الرياض كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. تقوم مطارات الرياض الآن بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي (KKIA) في العاصمة السعودية، وتعمل على تحديث البنية التحتية لمطار الملك خالد الدولي والتوسع بخدمات ومرافق جديدة. نحن في شركة مطارات الرياض ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع شركائنا وأصحاب المصلحة على المستويين المحلي والعالمي، لضمان تجاوز رضا العملاء من خلال خدمات ممتعة وآمنة وفعالة.

الشركة: شركة مطارات الرياض

المقر الرئيسي للشركة: الرياض، المملكة العربية السعودية

الإدراج: الخدمات اللوجستية

لمحة عامة: تأسست شركة مطارات الرياض رسمياً في 19 مارس/آذار 2015 بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وباشرت عملياتها في 1 يوليوز/تموز 2016 بعد أن تولت مسؤوليات مطار الملك خالد الدولي.

نبذة عن Cognizant

تقوم شركة Cognizant (المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز Nasdaq:CTSH) بتصميم الأعمال الحديثة. نحن نساعد عملائنا على تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب حتى يتمكنوا من البقاء في المقدمة في عالمنا سريع التغير. معًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. شاهد كيف ذلك على www.cognizant.com أو @Cognizant .

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Americas / EMEA / APJ كريستينا شنايدر [email protected] الهند راشمي فاشيشت [email protected]