شركة معارض كولونيا Koelnmesse تعزّز المبيعات في الشرق الأدنى والأوسط

• اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، ستقوم Koelnmesse بإعادة تنظيم مبيعاتها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط

• من الآن فصاعدًا، ستتولى شبكة غرف التجارة الخارجية المحلية رعاية الأسواق العشرة المستهدفة للشركة في منطقة الشرق الأدنى والأوسط

• Koelnmesse تواصل استراتيجيتها في التوسّع الدولي بثبات من خلال إعادة الهيكلة

كولونيا، ألمانيا, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- بعد ثلاث انطلاقات ناجحة لمعارض في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025، تُكثّف شركة معارض كولونيا Koelnmesse نشاطها وتُعيد تنظيم مبيعاتها في المنطقة بأكملها. وينتهي التعاون مع شريك المبيعات الحالي، شركة ifp المسؤولة عن البلدان العشرة الإمارات العربية المتحدة وسوريا ولبنان والأردن وقطر والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق، في 31 أكتوبر 2025. واعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، ستُكثّف Koelnmesse تعاونها الاستراتيجي مع الشبكة الدولية لغرف التجارة الألمانية في الخارج. وقد نجحت الشركة في كسب غرفة التجارة الألمانية في الخارج في دبي ووفد الاقتصاد الألماني في الرياض كشركاء مبيعات جدد. وتعمل غرفة التجارة الألمانية في الخارج في القاهرة بالفعل مع Koelnmesse؛ وستتولى الآن، بالإضافة إلى نشاط المبيعات في مصر، مهمة التسويق أيضًا في لبنان والأردن.

سيتولى الشركاء الثلاثة مستقبلًا نشاط المبيعات في منطقة الشرق الأدنى والأوسط للفعاليات التي تنظمها Koelnmesse في مقرها الرئيسي في كولونيا، وكذلك للمعارض التي تُقام في دول أخرى. يقول جيرالد بوزه، رئيس مجلس إدارة Koelnmesse : «إن Koelnmesse بوابة مهمة للعديد من الأسواق النامية الدولية». وهي تدعم بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنويع أعمالها وتأمينها من خلال توسيع نطاقها، أو حتى لتمكينها من وضع قدمها في أسواق لم يكن لها فيها وجود سابقًا. ويقول بوزه: «مَعارِضنا في كولونيا هي داعم للشركات من جميع أنحاء العالم.»

يرتكز تعزيز الحضور الدولي لشركة Koelnmesse بشكل أساسي على الأنشطة الموجَّهة في الأسواق الرئيسية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية. ويشمل ذلك أيضًا التعاون مع غرفتَي التجارة الألمانية في الخارج ووفد الاقتصاد الألماني: «من خلال نقل مهام المبيعات لمعارض كولونيا إلى عدة جهات، لا نتوقع استهدافًا أدق للفئات المستهدفة فحسب، بل أيضًا تعزيزًا هادفًا ومستمرًا لكولونيا كموقع لاستضافة المعارض التجارية. ويؤكّد بوزه قائلًا: «في الوقت نفسه، أتقدم بالشكر لشريك مبيعاتنا السابق شركة ifp على سنوات التعاون الطويلة والناجحة».

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، ستتوزّع تغطية Koelnmesse للدول في منطقة الشرق الأدنى والأوسط على النحو التالي:

• غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الإماراتية ( AHK ):

الاختصاص: الإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر والكويت وعُمان

الاتصال: داليبور بالوس (رئيس المعارض التجارية)

البريد الإلكتروني: [email protected]

• وفد الاقتصاد الألماني إلى المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن:

الاختصاص: المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن

الاتصال: ليزا فرايزيڤينكل (رئيس المعارض التجارية)

وأدهم هادي (مدير المعارض التجارية)

البريد الإلكتروني: [email protected] , [email protected]

• الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ( AHK مصر):

الاختصاص: مصر ولبنان والأردن

الاتصال: رانيا فهمي (رئيس قسم المعارض التجارية)

البريد الإلكتروني: [email protected]

تشهد الأعمال الخارجية لشركة Koelnmesse تطورًا ديناميكيًا كبيرًا منذ عدة سنوات: فقد أقامت الشركة منذ عام 2023 ما مجموعه 21 معرضًا دوليًا جديدًا في أسواقها المستهدفة، كما وسّعت أيضًا نطاق المعارض القائمة بشكل كبير. يقول دينيس شتيكر، مدير قسم الأعمال الدولية في Koelnmesse : «لقد شجعتنا النجاحات التي شهدتها الانطلاقات الأولى للمعرض الرياضي FSB Sports Show Riyadh والمعرض الدولي للمعدات والأدوات International Hardware Fair Saudi Arabia ومعرض مساحات العمل ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia ،

بالإضافة إلى المشاركة القياسية في معرض الحلويات والوجبات الخفيفة ISM Middle East في دبي هذا العام، على

توسيع حضورنا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأدنى والأوسط وإعادة هيكلة أنشطتنا التسويقية الواردة هناك».

الصورة متاحة على موقع AP -

جهة الاتصال الخاصة بك للاستفسارات:

Dr. Jasmin Fischer

+49 221 821 -2494

[email protected]