شركة ميامي الدولية القابضة تهنئ الفائزتان بجوائز Markets Media للنساء في التمويل، Barbara Comly وKelli Annequin

ميامي وبرينستون، نيوجيرسي, 27 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة ميامي الدولية القابضة (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، أن Barbara Comly، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام وأمين سر الشركة، وKelli Annequin، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتسويق، تم اختيارهم للتكريم في حفل توزيع جوائز المرأة الأمريكية في مجال التمويل (WIF) السنوي العاشر الذي تنظمه مجموعة Markets Media Group.

حصلت السيدة Comly على جائزة التميُّز في التنظيم، تقديرًا لخبرتها العميقة في تنظيم البورصات والتمويل المؤسسي، والتي أثبتت أنها لا تُقَدر بثمن حيث قامت شركة MIH بزيادة عدد البورصات التي تديرها من خلال الموافقات التنظيمية وعمليات الاستحواذ المتعددة.

قالت Comly تعليقًا على هذا التكريم: "يشرفني أن يتم اختياري من قبل أسواق ميديا لجائزة التميُّز في التنظيم، مما يتيح لي فرصة تمثيل النساء اللواتي يسعين وراء شغفهن ويتركن بصمة في القطاع المالي"، "تتمتع MIH بتاريخ قوي في توفير فُرَص النمو لجميع الموظفين وأنا محظوظة لتمثيل شركة ذات قيم أساسية تركز على التقدُّم للجميع".

فازت السيدة Annequin بجائزة التميُّز في التسويق والاتصالات لتوجيه توسيع أنشطة التسويق والإعلان لبورصة ميامي للأوراق المالية MIAX®. منذ انضمامها إلى MIH، قادت عددًا من الحملات بما في ذلك برامج ركزت على إطلاق MIAX Sapphire™، أحدث بورصة خيارات تابعة لـ MIH، وإعادة تسمية وتغيير علامة بورصة Minneapolis Grain Exchange (MGEX) المحدودة إلى بورصة MIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX Futures™).

وعلقت السيدة Annequin قائلة "أود أن أشكر Markets Media على تسليط الضوء على إنجازات النساء في قطاعنا"، "إنه لشرف لي أن أكون ضمن هذه المجموعة المتميزة من المهنيين. إن MIH رائدة في توفير الفرص لموظفيها، وأنا ممتنة لكوني جزءًا من فريق إدارة يتبنى هذه القيم التي تساهم في ثقافتنا الديناميكية والشاملة".

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH "نحن فخورون للغاية بالاحتفال بهذا الإنجاز مع Barbara وKelli لأنهما يمهدان الطريق للأجيال القادمة من النساء في قطاعنا"، وأضاف "لقد كانت Barbara مع MIH منذ تأسيسها، وكانت خبرتها القانونية والتنظيمية حاسمة لنجاح جميع بورصاتنا، وكذلك نمو الشركة، ونحن محظوظون أيضًا بوجود Kelli في فريقنا، حيث أن رؤيتها الاستراتيجية وذكائها التسويقي يرفعان بشكل كبير من مكانة MIAX في قطاعنا".

منذ عام 2015، تُكرم وتحتفل جوائزWIF لمجموعة Markets Media بأكثر النساء موهبةً وإنجازًا في فئات متعددة عبر قطاع التمويل. يتم اختيار ترشيحات الجوائز WIF من قبل قُراء Markets Media وTraders Magazine، ويتم تحديد الفائزات من قبل هيئات التحرير في المنصتين التحريريتين الأمريكيتين، بالتعاوُن مع المجلس الاستشاري لجوائز WIF.

نُبذة عن بورصة ميامي للأوراق المالية MIAX

تُعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لشركة Miami International Holdings المحدودة وتمتلك Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire المحدودة MIAX Sapphire™))، وMIAX Futures Exchange المحدودة MIAX Futures™))، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire، هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™. تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات عروض الأسعار عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات في الولايات المتحدة وتتميز بالإنتاجية وزمن الوصول والموثوقية وحتمية الترتيب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مُسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ويقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الربيعي. MIAX Futures هي سوق عقود محددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) تابعة لهيئة تداول السلع الآجلة CFTC))، وتقدم خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ومُسَجلة كسوق عقود محددة DCM))، ومؤسسة مقاصة المُشتقات DCO))، ومُرفَق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، وتأسست عام 1971. وتتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهُم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة مُتكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا، وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي، وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com/miax-futures

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة .www.miaxdx.com

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة .www.bsx.com

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة .www.dormantrading.com

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها فيما يلي بِـ "الشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتَصف البيانات التَطلُّعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلُّعية.

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