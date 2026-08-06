شركةMONDEVITA تستحوذ على حصة أغلبية في UNDERSCORE DISTRICT، الشركة الأم لـ MAGLIANO، في ثاني خطواتها لبناء منصة إيطالية جديدة للسلع الفاخرة

تأتي هذه الخطوة عقب استحواذ MondeVita على شركة Raffaele Caruso S.p.A.، وهي شركة لتصنيع الأزياء الرجالية مقرها سورانيا، تأسست عام 1964، وتنتج علامتها التجارية الخاصة، إلى جانب مجموعات أزياء لعدد من أكبر دور الأزياء في القطاع. سجلت شركة Caruso إيرادات بلغت 34.2 مليون يورو في عام 2025، ويعمل لديها 479 موظفًا. في حين منح استحواذ Caruso المجموعة عمقًا صناعيًا، فإن Underscore District تضيف إليها قدرات بناء العلامات التجارية، وإدارة المنتجات، وتجارة التجزئة، بما يُكمل منظومة المنصة الجديدة.

تأسست Underscore District عام 2022 على يد Edoardo Di Luzio، وتمكنت خلال أربعة أعوام من بناء منصة متكاملة تشمل تطوير العلامات التجارية، والتمويل، والعمليات، وإدارة المنتجات، والتجارة الإلكترونية. حققت محفظة الشركة مبيعات تجاوزت 7 ملايين يورو في عام 2025 عبر شبكة تضم أكثر من 150 متجرًا لتجارة الجملة حول العالم، فيما تدخل كل من شركاتها اليوم مرحلة جديدة من النمو. في إطار MondeVita، تُكمل هذه القدرات القاعدة الصناعية التي استحوذت عليها المجموعة من خلال Caruso: حيث تجمع المجموعة الآن بين التصنيع، وتطوير العلامات التجارية، وتجارة التجزئة المباشرة تحت مظلة واحدة.

يتمحور الاستحواذ حول علامة Magliano، التي أسسها Luca Magliano في مدينة بولونيا عام 2017. تشارك العلامة في أسبوع ميلان للموضة منذ عام 2018، وفي أسبوع باريس للموضة منذ عام 2026. وفي عام 2023، فازت العلامة بجائزة LVMH Karl Lagerfeld، وفي العام نفسه أُدرج Luca Magliano ضمن قائمة BoF 500. في ظل الملكية الجديدة، تخطط MondeVita وUnderscore District لتعزيز القدرات التنظيمية والصناعية لعلامة Magliano، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى القاعدة التصنيعية لشركة Caruso، إلى جانب دعم توسعها على المستوى الدولي.

تشمل الصفقة أيضًا علامة GR10K المتخصصة في ملابس العمل التقنية، والتي استحوذت Underscore District على حصة فيها في يناير 2024.

كما تتضمن الصفقة أيضًا WOK Store، وهو متجر تجزئة متعدد العلامات التجارية في ميلان، يشتهر بنهجه المميز في تنسيق العلامات التجارية وارتباطه الوثيق بالمجتمع الإبداعي في المدينة. افتتح المتجر موقعًا ثانيًا في ميلان خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة جديدة من التوسع، عبر تنمية نشاطه الأساسي في تجارة التجزئة متعددة العلامات التجارية، إلى جانب التوسع في منتجات أسلوب الحياة وفئات استهلاكية جديدة.

تأتي هذه الصفقة في ظل موجة أوسع من عمليات الاندماج والتوحيد في قطاع الأزياء الإيطالي ومنصات التصنيع، في وقت أدى فيه التباطؤ الذي يشهده قطاع السلع الفاخرة إلى دفع العلامات التجارية المستقلة التي يقودها المصممون إلى البحث عن شركاء أكبر يوفرون رأس المال، والبنية التحتية، وقنوات التوزيع؛ وفي هذا السياق، تضع MondeVita نفسها كمنصة تعتمد على قدرات مطورة ومملوكة داخليًا، بما يمنحها الإمكانات اللازمة للاستحواذ على العلامات التجارية وتنميتها وتعزيز قيمتها داخل المجموعة. ترى المجموعة أن المرحلة الحالية التي يمر بها السوق تمثل فرصة نادرة، إذ تتيح جمع القدرات المتكاملة، والعلامات التجارية، والمواهب ضمن منصة واحدة مهيأة للاستفادة من الدورة المقبلة لنمو قطاع السلع الفاخرة.

ولا تقتصر هذه القدرات على عمليات الأزياء وحدها. فذراع المجموعة التكنولوجية Mondevo Tech، ومقرها سنغافورة، تدير منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تضم 50 مهندسًا إلى جانب 120 وكيلًا برمجيًا يعملون بالذكاء الاصطناعي، وقد صُممت لمواكبة انتقال العلامات التجارية الفاخرة إلى الاقتصاد الجديد عبر دعم مجالات التصميم، والإنتاج، والتوزيع، وتجربة العملاء. يمثل هذا المستوى من القدرات، الذي تمتلكه المجموعة داخليًا بدلًا من الاستعانة بمصادر خارجية، الأساس الذي تطبقه عبر جميع الشركات التي تستحوذ عليها.

يمثل هذا الاستحواذ بداية مرحلة أوسع من الاستثمارات بالنسبة إلى MondeVita. تعتزم المجموعة تنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ وإبرام شراكات إستراتيجية في قطاعات مكملة، مع تركيز خاص على الشركات الأكبر حجمًا والقادرة على تسريع تطوير منصة إيطالية للسلع الفاخرة تتمتع بقدرة تنافسية على المستوى الدولي.

سيواصل Edoardo Di Luzio مهامه بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة Underscore District، كما سيتولى دورًا إستراتيجيًا داخل MondeVita، ليسهم في تطوير أوجه التكامل بين شركات محفظة المجموعة، وفي تحديد وتنفيذ فرص الاستثمار المستقبلية.

قال حسام العتيبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Mondevo، الشركة القابضة الاستثمارية المالكة لـ MondeVita: "تواصل إيطاليا تقديم أكثر الأصوات الإبداعية أصالةً في عالم الأزياء. ونحن نبني منصة تتيح لهذه المواهب النمو داخل وطنها، مع توفير الموارد اللازمة للمنافسة على المستوى العالمي". "وUnderscore District تمامًا هي نوع المحركات الريادية التي صُممت هذه المنصة لدعمها. وبفضل وكيل الذكاء الاصطناعي Ittikar، الذي يتيح لنا تحليل الصفقات واستكمال عمليات الفحص النافي للجهالة في غضون أيام بدلًا من أسابيع أو أشهر، أصبح بإمكاننا التحرك نحو الفرص المناسبة بسرعة تفوق أي جهة أخرى في هذا السوق".

قال Fabio Brambilla، رئيس مجلس إدارة MondeVita: "تضيف هذه الصفقة قدرات لا يمكن للأموال وحدها بناؤها بسرعة، تشمل تطوير العلامات التجارية، وتجارة التجزئة، والارتباط المباشر بالثقافة التي تشكل صناعة الأزياء، إلى جانب القاعدة الصناعية التي استحوذنا عليها من خلال Caruso". "نعمل على بناء منصة يعزز فيها الإبداع والحرفية العريقة أحدهما الآخر، وتُعد Underscore District عنصرًا محوريًا في هذا التصور".

قال Edoardo Di Luzio، الرئيس التنفيذي لشركة Underscore District: "لطالما بُنيت Underscore على نهج ريادي للغاية في عالم الأزياء. وتمنحنا الشراكة مع MondeVita فرصة لتوسيع هذا النموذج إلى نطاق مختلف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوية واستقلالية الشركات التي نتعاون معها". "وفي الوقت نفسه، أتطلع بحماس إلى الإسهام في المرحلة المقبلة من مسيرة MondeVita، والمشاركة في تطوير استثمارات جديدة يمكن أن تكمل ما نعمل على بنائه".

نبذة عن Underscore District

تأسست Underscore District عام 2022، وهي شركة إيطالية متخصصة في تسريع نمو العلامات التجارية، تركز على بناء وتوسيع الجيل الجديد من علامات الأزياء الفاخرة. تجمع المجموعة بين الاستثمار الإستراتيجي، والخبرة التشغيلية، ونهج ريادي طويل الأجل لدعم الشركات الإبداعية المتميزة ذات الإمكانات العالمية. اليوم، تضم محفظة Underscore District شركة Magliano، إحدى أكثر العلامات التجارية الإيطالية في مجال الأزياء إشادةً، وGR10K، وهي علامة رائدة في مجال الأزياء الرجالية التقنية، وWok Store، وهي منصة رائدة للبيع بالتجزئة متعددة العلامات التجارية تتمتع بحضور قوي عبر مختلف قنوات البيع.

نبذة عن شركة MondeVita

شركة MondeVita هي شركة قابضة مبتكرة في قطاع السلع الفاخرة، تجمع بين علامات تجارية استثنائية وتجارب فريدة، مع امتلاكها للقدرات التشغيلية الأساسية داخليًا بدلًا من الاستعانة بمصادر خارجية: تشمل هذه القدرات 475 حِرفيًا يعملون في إيطاليا؛ ومنصة لبناء العلامات التجارية مقرها ميلان تضم علامات يقودها مصممون؛ ومنصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تضم 50 مهندسًا و120 وكيلًا برمجيًا يعملون من سنغافورة؛ بالإضافة إلى مشروع إعلامي عابر للأطلسي يغطي السينما والتلفزيون والموسيقى وألعاب الفيديو.

نبذة عن مجموعة Mondevo

مجموعة Mondevo هي شركة قابضة متعددة الأنشطة يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتعمل عند تقاطع التكنولوجيا مع الاستثمار وأسلوب الحياة. تشمل قطاعات أعمال المجموعة إدارة الثروات، ورأس المال الاستثماري، والسلع الفاخرة وأسلوب الحياة، ومنصات التكنولوجيا الأساسية. تتمثل مهمة Mondevo في توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي المصممة من الأساس، إلى جانب شبكة عالمية من الأفراد والعائلات فائقة الثراء، لبناء شركات مستدامة في قطاعات تتميز بحواجز دخول مرتفعة وإمكانات قوية للنمو على المدى الطويل.