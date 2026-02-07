MondeVita تستكمل الاستحواذ على Caruso

ITTIKAR ، البنك التجاري القائم على الذكاء الاصطناعي لشركة Mondevo Group ، مستشارًا حصريًا ، ونشر الذكاء الاصطناعي الخاص به على مستوى العناية الواجبة والتنفيذ.

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة وميلان, 7 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "مونديفيتا" (MondeVita)، قسم أسلوب الحياة والرفاهية في مجموعة "مونديفو جروب" (Mondevo Group)، عن الانتهاء من استحواذها على شركة "رافاييل كاروسو إس بي إيه" (Raffaele Caruso S.p.A.) من مجموعة "لانفين جروب" (Lanvin Group). تم الانتهاء من الصفقة من خلال شركة "مونديفيتا إيتالي إس آر إل" (MondeVita Italy S.r.l.) وتؤسس "كاروسو" كأساس لمنصة "مونديفيتا" الفاخرة. تأسست "كاروسو" في عام 1964 في بلدية سورانيا (مقاطعة بارما) ، وهي من بين أبرز مصانع خياطة الرجال الفاخرة في العالم. يجمع أكثر من 450 من الحرفيين بين الحرفية الشهيرة مع تقنيات الإنتاج المعاصرة ، ويقومون بخدمة دور الأزياء العالمية الرائدة ، ومن خلال علامة "كاروسو" التجارية ، شبكة من أفضل تجار التجزئة للرجال في العالم. تولد الشركة إيرادات سنوية تبلغ حوالي 35 مليون يورو.

دور ITTIKAR

عمل "إتّكار" ، البنك التجاري القائم على للذكاء الاصطناعي المخصص للمكاتب العائلية التابع لمجموعة "مونديفو جروب"، كمستشار حصري طوال المعاملة. تم تطوير "إتّكار" من قبل "مونديفو تك" (Mondevo Tech)، قسم التكنولوجيا الداخلي في "المجموعة" الذي يتألف من أكثر من 40 مهندسًا في مجال الذكاء الاصطناعي في سنغافورة؛ حيث نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة لإجراء التدقيق الواجب الشامل في البيانات المالية وحوكمة الشركات والعقارات والضرائب وقوة العمل والعقود التجارية.

تم تحليل مئات الوثائق بمستوى من السرعة والعمق والاتساق الذي يعزز بشكل جوهري كفاءة صنع القرار والتنفيذ. تمثل معاملة "كاروسو" دليلاً على مفهوم نموذج "إتّكار" ، مما يدل على كيف يمكن للبنية القائمة على للذكاء الاصطناعي أن تزيد بشكل كبير من قدرات البنوك التجارية التقليدية في عمليات الاستحواذ المعقدة عبر الحدود.

تعليقات القادة

وعلّق "حسام عتيبي"، الشريك المؤسس لمجموعة "مونديفو جروب"، قائلاً: تجسد "كاروسو" كل ما تمثله "مونديفيتا" من التراث الأصلي ، والحرفية ذات المستوى العالمي ، والهوية الوطنية القوية ذات الصدى العالمي. ما يميز هذه المعاملة هو دور "إتّكار"؛ من العناية الواجبة إلى التنفيذ؛ حيث سمحت قدراتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي بمستويات من العمق التحليلي والسرعة التي لم تكن ممكنة من خلال النهج التقليدية. هذا يمثل مستقبل صفقات المكاتب العائلية."

وأضاف "فابيو برامبيلا"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "مونديفو جروب": "(كاروسو) تمثل تمامًا نوع الأعمال التي تم إنشاؤها من قبل "مونديفيتا" للإشراف عليها؛ حيث إنها شركة تتلاقى فيها التقاليد والحرفية الماهرة وهوية العلامة التجارية لتقديم منتج فاخر من الدرجة الأولى. لقد شكلت الفرصة والقدرة على نشر الرؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي لـ "إتّكار" على مستوى العملية بأكملها قناعتنا وهيكل هذه المعاملة. نتطلع الآن إلى العمل جنبًا إلى جنب مع "ماركو أنجيلوني" وفريقه في إطلاق إمكانات "كاروسو" الكاملة ، مع الاستمرار في بناء محفظة "مونديفيتا" من المنتجات الفاخرة وأسلوب الحياة."

سيشغل "فابيو برامبيلا" منصب رئيس شركتيّ "كاروسو" و "مونديفيتا". تم تأكيد "ماركو أنجيلوني" كمدير تنفيذي وسوف يصبح مساهم أقلية، مما يؤكد التنسيق على المدى الطويل. سيظل فريق الإدارة الحالي والمدير الإبداعي "ماكس كيباردين" في مكانه. تمتد ولاية "مونديفيتا" إلى ما وراء هذا الاستحواذ. يحظى القسم بمكانة تمكنه من بناء محفظة من العلامات التجارية التراثية الاستثنائية على مستوى السلع الفاخرة والمشروبات المتميزة والضيافة والعافية؛ وهي القطاعات التي لا تزال مجزأة تقليديًا وغنية بالفرص ، حيث يمكن للملكية طويلة الأجل والقدرات المشتركة والتميّز التشغيلي توليد قيمة دائمة.

حول MondeVita

"مونديفيتا" هو قسم أسلوب الحياة والمنتجات الفاخرة في مجموعة "مونديفو جروب"، ويركز على اكتساب وتطوير والارتقاء بالعلامات التجارية التراثية على مستوى السلع الفاخرة والمشروبات المتميزة والضيافة والعافية. يمثل الاستحواذ على "كاروسو" أول استثمار رئيسي لشركة "مونديفيتا".

حول ITTIKAR

يعتبر "إتّكار" ، الذي يقع مقره الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي ، أول بنك تجاري قائم على الذكاء الاصطناعي في العالم تم إنشاؤه حصريًا للمكاتب العائلية. يقوم "إتّكار"، الذي تم تطويره من قبل "مونديفو تك" (Mondevo Tech)، بنشر عميل واحد متخصص في الذكاء الاصطناعي لكل مكتب عائلي ، ما يوفر إمكانات معززة بالذكاء الاصطناعي من بدء الصفقات، والعناية الواجبة ، والاستشارات المتعلقة بالمعاملات ، ومراقبة المحفظة.

حول Raffaele Caruso S.p.A.

"رافاييل كاروسو إس بي إيه"، التي تأسست في عام 1964 ، هي شركة صناعية إيطالية عالية الجودة مقرها في بلدية سورانيا ، في مقاطعة بارما في إيطاليا. تخدم الشركة منازل الأزياء العالمية الرائدة وتطور علامة "كاروسو" التجارية ، التي تحددها فلسفتها المتمثلة في شعار الأناقة المرحة. مع أكثر من 450 موظفًا ، تجمع "كاروسو" بين التميّز الحرفي والحجم الصناعي ، وهوية العلامة التجارية القوية.

نبذة عن Mondevo Group

مجموعة "مونديفو جروب" هي شركة قابضة متعددة الأقسام مقرها في أبوظبي وتعمل في تقاطع التكنولوجيا والاستثمار وأسلوب الحياة. تشمل أقسام المجموعة إدارة الثروة، ورأس المال الاستثماري، والمنتجات الفاخرة ونمط الحياة، ومنصات التكنولوجيا الأساسية. تتمثل مهمة "مونديفو" في تسخير القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي وشبكة عالمية من العائلات ذات القيمة الصافية المرتفعة للغاية لبناء أعمال دائمة على مستوى القطاعات ذات الحواجز العالية للدخول إلى الأسواق وإمكانات النمو القوية على المدى الطويل.

