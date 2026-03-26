شركتا Context Labs وKPMG LLP تُعلنان عن اتفاقية إعادة بيع لتسريع حلول إدارة الكربون لمؤسسات الطاقة والصناعة

كامبريدج، ماساتشوستس، ونيويورك, 26 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Context Labs B.V. ("Context Labs")، وهي مزود رائد للذكاء الاصطناعي الصناعي عالي–الموثوقية الذي يحول البيانات المعقدة إلى رؤى مثبتة باستمرار، اليوم عن توقيع اتفاقية إعادة بيع غير حصرية مع شركة KPMG LLP، وهي شركة للتدقيق والضرائب والاستشارات في الولايات المتحدة. تهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة منتجي الطاقة، وشركات المرافق، والمشغلين الصناعيين على توسيع إستراتيجيات الاستدامة الخاصة بهم من خلال بنية تحتية رقمية موثوقة، وقابلة للتدقيق، ومتوافقة مع المعايير.

وبموجب الاتفاقية، يحق لشركة KPMG LLP إعادة بيع منصة إدارة الكربون للمؤسسات من Context Labs كجزء من خدماتها الاستشارية المتعلقة بالمناخ والعمليات التشغيلية. إن هذا "النهج التعاوني لطرح الحلول في السوق" يجمع بين قدرات التنفيذ والاستشارات لدى KPMG وبرمجيات Context Labs المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر نتائج قابلة للتحقق للمؤسسات الصناعية.

تقوم المنصة بتحويل بيانات التشغيل المعقدة إلى تمثيلات رقمية للأصول الواقعية لإنتاج معلومات حول الانبعاثات ثرية من حيث السياق. تم بناء المنصة على رسم بياني معرفي واسع النطاق وتعتمد على تقنية Contextual Asset Grade Data (AGD™)، مما يتيح إعداد تقارير جاهزة للتدقيق، وتوليد رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين عملية اتخاذ القرار عبر مجالات الامتثال والعمليات والإستراتيجية التجارية. توفر هذه القدرات — المقدَّمة من خلال Decarbonization-as-a-Service (DaaS™) و™CLEAR Path — أساس بيانات موثَّقًا يدعم منتجات منخفضة الكربون ومتميزة، تُلبي الطلب المتزايد من المشترين وتفتح فرصًا جديدة في السوق.

تم تصميم المنصة لقطاعات الطاقة، وتوليد الكهرباء، ومراكز البيانات، والبتروكيماويات، حيث تمكّن العملاء من تنفيذ خفض الانبعاثات عمليًا مع الحفاظ على سلامة البيانات، وقابليتها للتتبع، والامتثال الصارم اللازم لأغراض التسويق التجاري والتقارير التنظيمية. من خلال ™Context AI، يمكن للمستخدمين الاستعلام عن بيانات الانبعاثات والبيانات التشغيلية، واستخراج الرؤى، وتسريع عملية اتخاذ القرار على مستوى المنظمة.

التنقل بثقة في المشهد التنظيمي المتغير

تشهد البيئة التنظيمية المتعلقة بتقارير الكربون والميثان تطورًا سريعًا — عبر مختلف الأنظمة القضائية، والأطر التنظيمية، والقطاعات الصناعية. وتواجه المنظمات ضغوطًا متزايدة للتوافق مع المعايير المتغيرة في عدة مناطق وقطاعات.

وهذا التعقيد يضيف مخاطر حقيقية — وتكلفة فعلية. توفر منصة Context Labs أساسًا ثابتًا للبيانات لتقديم مُخرجات جاهزة لمعايير الامتثال، تتكيّف مع المعايير التنظيمية المتغيرة دون الحاجة إلى إعادة العمل يدويًا.

من خلال هذه الاتفاقية، تقدم KPMG وContext Labs للعملاء نموذج تقديم خدمات مبسطًا يساعد على تسهيل الامتثال مع فتح قيمة إستراتيجية إضافية.

مزايا للعملاء

نموذج تقديم خدمات موحد: الاستفادة من القوة المشتركة بين الاستشارات الإستراتيجية التي تقدمها KPMG والبنية التحتية للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Context Labs ، ضمن نموذج تقديم خدمات موحّد.

مرونة تنظيمية: البقاء في صدارة متطلبات التقارير البيئية وتقارير الكربون بفضل منصة تتكيّف مع تطور القواعد واللوائح.

امتثالٌ أسرع: تبسيط معالجة البيانات وتسريع وقت إعداد التقارير عبر الأتمتة واسعة النطاق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ميزة تنافسية في السوق: تهيئة منظمتِك للمستقبل باستخدام أدوات تحوّل الامتثال التنظيمي من عبء إلى فرصة.

الأثر في العالم الحقيقي: توسيع نطاق الامتثال وتحقيق ميزة تنافسية في السوق

تعاونت Context Labs مع شركة Williams لتقديم أول نظام إعداد تقارير للانبعاثات وفق معيار OGMP 2.0 (شراكة النفط والغاز والميثان 2.0) من المستوى الرابع على نطاق واسع لأي مُشغّل أمريكي في قطاع نقل ومعالجة الغاز — حيث يجمع مئات الملايين من نقاط البيانات من أكثر من 3,000 قطعة من المعدات عبر ما يقرب من 300 منشأة. وقد ساهم هذا التعاون في تحسين جودة البيانات وأتمتة الحسابات، مما مكّن شركة Williams من تطوير وتبسيط عملية تقديم تقريرها لعام 2024 ووضع الأساس لبدء تنفيذ المستوى الخامس من معيار OGMP 2.0 خلال عام 2025. كما يتيح هذا التعاون الوثيق أيضًا لشركة Williams تحسين الأداء التشغيلي والتقارير المؤسسية، وتمكين المشاركة المرنة في أسواق الطاقة منخفضة–الكربون المتمايزة، من خلال توفير بيانات موثَّقة عن كثافة–الكربون عبر شبكتها.

لتعزيز ثقة المشترين، تستفيد KPMG من منهجية NextGen Gas التي طورتها شركتا CXL وWilliams لتنفيذ بعض العمليات الحسابية ضمن مسار عمل إنشاء الشهادات لدى Context Labs، مما يوفر أدلة يمكن لفِرق المشتريات وإدارة المخاطر والاستدامة الاعتماد عليها. وأصبح مسار إصدار الشهادات الآلي يعمل بالفعل على نطاق واسع لتلبية الطلب في السوق.

قال Dan Harple، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Context Labs: "تعمل Context Labs على بناء النسيج الرابط لعصر جديد من الطاقة". "ومن خلال إنشاء مسارات انبعاثات قابلة للقياس عبر سلسلة القيمة، نساعد الشركات على إثبات نزاهة طاقتها، وبناء الثقة مع الأسواق والجهات التنظيمية، وفتح فرص للنمو المستدام. إن الهدف هو تمكين كل مشارك في منظومة الطاقة من العمل على أساس الشفافية والثقة".

وقالت Maura Hodge، رئيسة الاستدامة في الولايات المتحدة لدى KPMG LLP: "في KPMG نُمكّن عملاءنا من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال إنتاج طاقة نظيفة". "ومن خلال التعاون مع Context Labs، نجمع بين خبرتنا الصناعية وإستراتيجياتنا التشغيلية الواقعية لتقديم رؤى مناخية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد العملاء على تعزيز الشفافية، وزيادة التميز في السوق، وتحقيق أهداف الاستدامة القائمة، وتعظيم قيمة المساهمين".

يأتي إعلان اليوم استكمالًا لاستثمار KPMG بحصة الأقلية في شركة Context Labs. لمعرفة المزيد حول كيفية تعاون Context Labs وKPMG LLP لتقديم حلول إزالة الكربون الجاهزة للامتثال والموجهة للسوق، يُرجى زيارة: https://contextlabs.com/company/partnerships/kpmg/

نبذة عن شركة Context Labs BV

شركة Context Labs هي منصة للمؤسسات تقوم بتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات يتم التحقق منها باستمرار. يساعد برنامجها المدعوم بالذكاء الاصطناعي المؤسسات الصناعية على تحويل بيانات التشغيل والانبعاثات المتفرقة إلى معلومات موثوقة وقابلة للتدقيق وجاهزة لاتخاذ القرار، لأغراض إدارة الكربون والامتثال والاستخدام التجاري. تأسست الشركة من أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ويقودها فريق كان له دور أساسي في النمو على نطاق واسع لشبكة الإنترنت من خلال شركاتهم السابقة. تقع شركة Context Labs في أمستردام، وكامبريدج بولاية ماساتشوستس، وهيوستن. اعرف المزيد من المعلومات على: www.contextlabs.com

نبذة عن شركة KPMG LLP

شركة KPMG LLP هي الشركة العضو في الولايات المتحدة ضمن منظمة KPMG العالمية التي تضم شركات أعضاء مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تعمل منظمة KPMG العالمية في 142 دولة وإقليمًا، ويعمل بها أكثر من 275,000 موظف في الشركات الأعضاء حول العالم. كل شركة من شركات KPMG هي كيان قانوني مستقل ومنفصل، وتُعرّف نفسها على هذا الأساس. شركة KPMG International Limited هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. ولا تقدم KPMG International Limited والكيانات التابعة لها خدمات مباشرة للعملاء.

تُعرف KPMG على نطاق واسع بأنها من أفضل أماكن العمل وبناء المسيرة المهنية. اعرف المزيد من المعلومات على www.kpmg.com/us.

