شركتا Janie and Jack وHATCH سيفتتحان أول متجر مزدوج المفهوم في المملكة المتحدة في شارع كينغز رود بلندن

سان فرانسيسكو ونيويورك, 24 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- في خطوة مهمة نحو التوسع العالمي للعلامات التجارية والابتكار متعدد العلامات، تستعد Janie and Jack، دار الأزياء الأيقونية للأطفال، وHATCH، علامة الأمومة الفاخرة للأزياء والجمال في جميع مراحل حياة الأمهات، لافتتاح أول متجر بيع بالتجزئة بمفهوم مزدوج في المملكة المتحدة في حي تشيلسي بلندن.

يقع المتجر الجديد في مبنى Gaumont التاريخي في شارع كينغز رود، ضمن استثمار بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من شركة Cadogan لإحياء المنطقة مع الحفاظ على تراثها وطابعها الثقافي، ويعكس الافتتاح التزام العلامتين المشترك بإعادة تصور تجارة التجزئة الحديثة للعائلة.

قال Mo Beig، الرئيس ورئيس الشؤون المالية في مجموعة Matri، الشركة الأم للعلامتين المذكورتين: "يمثّل افتتاحنا في لندن أكثر من مجرد توسّع تجاري — إنه رمز لرؤيتنا المتطورة". "نحن نبني مجتمعًا مترابطًا يدعم العائلات من الأمومة إلى الطفولة، حيث يجتمع التصميم والحرفية والأسلوب في كل مراحل الحياة".

يجمع متجر Janie and Jack & HATCH الجديد بين علامتين محبوبتين لكل منهما جمالية وعروض مميّزة، ليقدّم تجربة تسوّق مُنتقاة وراقية للعائلات العصرية. من مستلزمات الأمومة الفاخرة وملابس الأطفال الراقية إلى الهدايا المدروسة والتشكيلات الموسمية، تم تصميم المكان لتلبية اللحظات الأساسية في حياة العائلة بسلاسة.

قال Parnell Eagle، رئيس Janie and Jack: "تتمحور هذه المرحلة الجديدة حول تعزيز علاقتنا بالعائلات العصرية، مع تقديم تعبير جديد عن أسلوبنا المميز إلى لندن — المتمثل في التصميم الخالد، والحرفية الجميلة، والإحساس بالمناسبة في كل تفصيلة". "نحن متحمسون لجلب رؤيتنا لأسلوب العائلة المعاصرة إلى وجهة التسوق الأكثر أيقونية في لندن".

وأضافت Danielle LaFleur، رئيسة HATCH: "لطالما مثّلت HATCH التصميم المدروس والنهج العصري للأمومة". "ونحن متحمسون لمشاركة رؤيتنا مع لندن — والاحتفاء بالنساء عن قصد، وثقة، وبأسلوب".

سيشكّل افتتاح تشيلسي الوجود الرئيسي لكلا العلامتين في المملكة المتحدة، وركيزةً للتوسع الدولي المستقبلي تحت مظلة مجموعة Matri.

يعكس هذا التطور الهيكلي التزام Matri بتفرُّد العلامات، والتميّز التشغيلي، والنمو العالمي طويل الأمد. ومع هذا الإطلاق، تواصل Matri بناء منصة متعددة العلامات تدعم الهويات الإبداعية المميزة، مع مشاركة الموارد التي تمكِّن المرونة والتوسع والتنفيذ الأفضل في فئته. تعمل مجموعة Matri بدعم إستراتيجي من Go Global Retail. قال Jeff Streader، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: "يمثّل افتتاح Janie and Jack & HATCH على شارع كينغز رود محطة بارزة تعكس تلك الرؤية، من خلال المزج بين الإبداع والانضباط والطموح العالمي".

نبذة عن Janie and Jack: Janie and Jack هي دار أزياء للأطفال — لأن الأسلوب المتفرِّد يبدأ في سن مبكرة. تقدّم تشكيلات كل موسم لمسات ساحرة على الأزياء الكلاسيكية. تشتهر العلامة باللحظات العائلية، والتفاصيل المدروسة، والهدايا التي لا تنسى. ويمتد السوق المُنسَّق للعلامة التجارية ليشمل ديكور المنزل، والألعاب، ومستلزمات الأطفال، ليقدّم وجهة متكاملة ومنتقاة بعناية. تفضلوا بزيارة متاجر Janie and Jack وwww.janieandjack.com للاطلاع على منتجات السوق وملابس الأطفال.

نبذة عن HATCH: تأسست HATCH في عام 2011 على يد Ariane Goldman، وهي علامة تجارية رائدة للأمومة تقدّم الأزياء والعناية بالبشرة والجمال، بتصاميم مدروسة تناسب فترة ما قبل الحمل وأثناءه وما بعده. تشتهر HATCH ببرامجها المجتمعية القوية وجودة منتجاتها، وتساعد النساء على اجتياز كل مرحلة من مراحل الأمومة. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة: www.hatchcollection.com أو تابع hatchgal@.

نبذة عن مجموعة Matri: مجموعة Matri هي الشركة الأم لكلٍ من Janie and Jack وHATCH. تقدّم مجموعة Matri الدعم الإستراتيجي والتشغيلي عبر مختلف العلامات. تم تصميم المنصّة لتمكين قيادات مستقلة لكل علامة، مع تعزيز التميّز التشغيلي والتوسّع على المستوى العالمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2830124/UK_JJ_x_Hatch_Exterior_Gaumont.jpg