Janie and JackとHATCH、ロンドンのキングス・ロードに英国初のデュアルコンセプトストアをオープン

サンフランシスコ・ニューヨーク、2025年11月24日 /PRNewswire/ -- 世界的なブランド拡大とマルチブランド戦略の革新に向けた重要な一歩として、アイコニックな子供向けファッションブランドであるJanie and Jackと、妊娠期から産後まであらゆる母親のステージを対象としたプレミアムマタニティファッション&ビューティーブランドであるHATCHが、ロンドンのチェルシー地区において英国初となるデュアルコンセプトの小売店舗をオープンし、同国デビューを果たします。

キングス・ロードに位置する歴史的建造物Gaumont Building内に開業する今回の店舗は、同地域の遺産と文化的特色を保ちながら再活性化を図るためにCadoganが実施する4,000万ポンドの投資プロジェクトの一環であり、現代のファミリー向けリテールを再定義するという両ブランドの共通した取り組みを象徴するものです。

「今回のロンドン出店は、単なる小売事業の拡大ではなく、進化し続ける当社のビジョンを象徴するものです」と、両ブランドの親会社であるMatri Groupの社長兼最高財務責任者であるMo Beig氏は述べています。「私たちは、出産から子育て期まで家族を支えるつながりあるコミュニティを構築しており、人生のあらゆるステージにおいてデザイン、職人技、そしてスタイルが調和する場を創造しています。」

新たなJanie and Jack & HATCHストアは、それぞれ異なる美学とプロダクトを持つ2つの人気ブランドを融合し、現代のファミリーに向けたキュレーションされた上質なショッピング体験を提供します。プレミアムなマタニティ必需品や洗練された子供向けアパレル、心のこもったギフト、シーズナルコレクションまで、家族の人生における重要な瞬間をシームレスに満たすよう空間が設計されています。

「この次のフェーズは、モダンファミリーとのつながりをさらに深めるとともに、ロンドンに当社のシグネチャースタイルの新たな表現をもたらすことにあります。タイムレスなデザイン、美しい職人技、そしてあらゆるディテールに宿る特別感です」と、Janie and Jackの社長であるParnell Eagle氏は述べています。「ロンドンを象徴するショッピングスポットに、私たちの掲げる現代のファミリースタイルのビジョンを届けられることを大変嬉しく思います。」

「常にHATCHは、考え抜かれたデザインと現代的な母性へのアプローチを体現してきました」と、HATCHの社長であるDanielle LaFleur氏は述べています。「私たちの視点をロンドンで共有できることを大変嬉しく思います。意図を持ち、自信とスタイルを携えて生きる女性を称える場にしていきたいと考えています。」

今回のチェルシー店舗のオープンは、両ブランドの英国におけるフラッグシップ拠点となると同時に、Matri Groupのもとで今後展開される国際的拡大戦略の基盤を担うものとなります。

このような組織的進化は、ブランドの独自性、オペレーショナルエクセレンス、そして長期的なグローバル成長へのMatriの揺るぎないコミットメントを反映しています。今回のローンチにより、Matriは俊敏性、スケーラビリティ、そして卓越した実行力を可能にするリソースを共有しながら、独自のクリエイティブアイデンティティを尊重・支援するマルチブランドプラットフォームの構築をさらに推進します。Matri Groupは、Go Global Retailの戦略的支援を受けて事業を展開しています。創業パートナー兼CEOであるJeff Streader氏は、次のように述べています。「キングス・ロードにおけるJanie and Jack & HATCHのオープンは、創造性、規律、そしてグローバルな野心を融合させた当社のビジョンを体現する重要なマイルストーンです。」

Janie and Jackについて：Janie and Jackは、「個々のスタイルは幼少期から始まる」という思想を掲げる子供向けデザインハウスです。各シーズンのコレクションは、クラシックファッションに魅力的なひねりを加えています。同ブランドは、家族の特別な瞬間、行き届いたディテール、そして記憶に残るギフトで知られています。また、キュレーションされたマーケットプレイスでは、この世界観をホームデコール、玩具、ベビー用品へと広げ、美しく編集されたワンストップの目的地を提供しています。Janie and Jackのストアおよび www.janieandjack.com では、マーケットプレイス商品および子供向けアパレルをご覧いただけます。

HATCHについて：2011年にAriane Goldman氏によって設立されたHATCHは、マタニティウェア、スキンケア、ビューティ製品を提供するトップブランドで、妊娠前、妊娠中、そして出産後までを想定した、思いやりのあるデザインが特徴です。強いコミュニティプログラムと高い製品品質で知られ、HATCHは女性が母となる道のりのあらゆる段階を歩む手助けをします。詳細については、www.hatchcollection.com をご覧いただくか、@hatchgalをフォローしてください。

Matri Groupについて：Matri Groupは、Janie and JackとHATCHの親会社です。同グループは、各ブランドに対して戦略面およびオペレーション面での支援を提供しています。このプラットフォームは、業務の卓越性とグローバル規模の拡大を推進しながら、ブランドの独立したリーダーシップを育むよう設計されています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2830124/UK_JJ_x_Hatch_Exterior_Gaumont.jpg

SOURCE Janie and Jack; HATCH