شركتا Orange Finances Money Mali وTerraPay تحققان شراكة استراتيجية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود

باماكو

9 يناير / كانون الثاني 2024

/PRNewswire/ -- تفخر شركة Orange Finances Money Mali، وهي مؤسسة رائدة للنقود الإلكترونية، وشركة تابعة لشركة Orange Mali، بالإعلان عن شراكة رائدة مع TerraPay، وهي شبكة عالمية للمدفوعات عبر الحدود تتمتع بنطاق واسع من الوصول. وتمثل هذه الشراكة علامة بارزة في المشهد المالي الرقمي في دولة مالي، حيث تربط أكثر من 12 مليون مواطن مالي بالمغتربين الهائلين المقيمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان الأفريقية الأخرى.

ومن خلال الجمع بين التزام Orange Finances Money Mali بتعزيز الشمول المالي، وخبرة TerraPay المؤكدة في تسهيل المدفوعات الآمنة عبر الحدود، تم تأسيس هذه الشراكة لتمكين المواطنين الماليين من خلال خدمات مالية مبتكرة وسلسة.

ولا يزال الشمول المالي أحد أكبر التحديات في أنحاء غرب أفريقيا، وقد كرست شركة Orange Finances Money Mali جهودها لسد هذه الفجوة من خلال السعي لتعزيز إمكانية الوصول والشمول من خلال خدماتها. وتتمثل إحدى النقاط الهامة الرئيسية لهذا التحالف في السهولة التي يمكن بها لعملاء Orange Money Mali إما صرف الأموال المُستَلَمَة في المحافِظ الخاصة بهم أو استخدامها مباشرة لتلبية احتياجاتهم اليومية، بما في ذلك دفع الفواتير، ومشتريات المتجر، والتحويلات من شخص إلى آخر.

شركة Orange Finances Money، هي شركة متخصصة في إصدار وإدارة وتوزيع الأموال الإلكترونية وهي تابعة للعلامة التجارية Orange Money في دولة مالي.

وقد عبر Djeneba Tandjigora، رئيس خدمات التحويل والأعمال الرئيسية في Orange Finances Money Mali، عن حماسه للتعاون، قائلًا: "يمكن لعملاء Orange Money Mali الآن تلقي تحويلات مالية من عدة بلدان باستخدام شبكة TerraPay العالمية. ويعمل هذا التعاون الاستراتيجي على تبسيط المعاملات مما يجعلها سريعة وآمنة، ويعزز تجربة مستخدمي Orange Money، ويعزز الشمول المالي في دولة مالي."

وترى Amel Kane، مديرة المبيعات الإقليمية الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا لدى TerraPay، أن هذا التعاون يمثل فرصة لتحسين جودة الخدمة ورضا العملاء. "من خلال الاتصال المباشر بشركة Orange Finances Money Mali، يمكن لـ TerraPay ضمان تجربة دفع سلسة عبر الحدود، مما يقلل من المشكلات التشغيلية ويقدم المساعدة السريعة لعملاء شركائنا، ويعزز هذا التعاون التزامنا بتوسيع خطوطنا المباشرة والتحسين المستمر لعروض خدماتنا"، هذا ما قالته Amel.

ومن خلال دمج قاعدة بيانات عملاء Orange Finance Money Mali سريعة النمو، وشبكة TerraPay الواسعة التي تغطي ما يزيد عن 120 دولة استقبال و210 دولة إرسال و7.5 مليار حساب مصرفي و2.1 مليار محفظة للهاتف المحمول، من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثيرًا كبيرًا على قطاع الخدمات المالية والرقمية في المنطقة.

إن الشراكة مع أكبر مُشَغل لخدمات المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول في دولة مالي تعمل على تمكين TerraPay من الوفاء بالتزامها بالجودة وتقديم أفضل خدمات دفع عابرة للحدود في المنطقة. ولا تقتصر الشراكة الإستراتيجية بين Orange Finances Money Mali وTerraPay على تعزيز الاتصال بين دولة مالي والشبكة المالية العالمية فحسب، بل تضع كلا الكيانين أيضًا في موضع النمو المتسارع في مشهد المدفوعات الرقمية. إن الراحة وإمكانية الوصول التي يوفرها هذا التعاون ستفيدان بلا شك المشاركين في الصناعة والجمهور والعملاء والتجار على حد سواء.

نبذة عن TerraPay:

تعمل شركة TerraPay على تسهيل عمليات نقل الأموال وحركتها حول العالم، حيث توفر شبكة اتصالات موحدة لإجراء عمليات المدفوعات الإلكترونية العابرة للحدود، وهي عمليات يتم تنظيمها في 29 سوق عالمي، لتمكين المدفوعات إلى أكثر من 120 دولة للاستقبال وأكثر من 210 دولة للإرسال، وما يقرب من 7.5 مليار حساب مصرفي، و2.1 مليار محفظة إلكترونية للهاتف المحمول. وتعمل TerraPay بكل جهد لتحقق غايتها التي تتمثل في ربط عالم مالي بلا حدود، الأمر الذي يجعل عمليات نقل الأموال تتم بصورة فورية وموثوقة وشفافة في كل أنحاء العالم. كما تهدف TerraPay إلى توسيع حدود الشركات العالمية - بدءًا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تحويل الأموال مرورًا بشركات السفر والمنصات الاقتصادية وأسواق التجارة الإلكترونية - بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي حتى في الأسواق التي يصعب الوصول إليها. تأسست TerraPay في عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، ولديها مكاتب عالمية في بنغالور ودبي وميامي وبوغوتا ودار السلام وكمبالا ولاهاي وداكار وجوبورج ونيروبي وميلانو وسنغافورة، وهي في طور التوسع بسرعة، بعد أن تلقت تمويلًا من مستثمرين رئيسيين، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC)(البنك الدولي)، وPrime Ventures، وPartech Africa، وVisa.

نبذة عن Orange Finances Money Mali:

Orange Finances Money Mali هي مؤسسة أموال إلكترونية تابعة لشركة Orange Mali، ومعتمَدة من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. تأسست الشركة عام 2015، وتعمل على ضمان إصدار وإدارة وتوزيع النقود الإلكترونية تحت العلامة التجارية Orange Money في دولة مالي.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Juveria Samrin

[email protected]