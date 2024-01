BAMAKO, Mali, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Orange Finances Money Mali, établissement de monnaie électronique de premier plan et filiale d'Orange Mali, est fier d'annoncer un partenariat innovant avec TerraPay, un réseau mondial de paiements transfrontaliers de grande envergure. Ce partenariat marque une étape importante dans le paysage financier numérique du Mali, en reliant plus de 12 millions de Maliens à la vaste diaspora résidant à travers le monde, y compris dans d'autres pays africains.

En associant l'engagement d'Orange Finances Money Mali à promouvoir l'inclusion financière et l'expertise éprouvée de TerraPay à faciliter les paiements transfrontaliers sécurisés, ce partenariat devrait permettre aux Maliens de bénéficier de services financiers innovants et fluides.

L'inclusion financière reste l'un des plus grands défis en Afrique de l'Ouest, et Orange Finances Money Mali s'est engagé à combler ce fossé en s'efforçant de stimuler l'accessibilité et l'inclusion par le biais de ses services. L'un des points forts de cette alliance est la facilité avec laquelle les clients d'Orange Finances Money Mali peuvent encaisser les fonds reçus dans leurs portefeuilles ou les utiliser directement pour les besoins quotidiens, y compris les paiements de factures, les achats au supermarché et les transferts entre personnes.

Orange Finances Money se consacre à l'émission, à la gestion et à la distribution de monnaie électronique sous la marque Orange Money au Mali.

Djeneba Tandjigora, responsable des services de transfert et des activités principales chez Orange Finances Money Mali, a exprimé son enthousiasme à propos de cette collaboration : « Les clients d'Orange Money Mali peuvent désormais recevoir des transferts d'argent depuis plusieurs pays en utilisant le réseau mondial de TerraPay. Cette collaboration stratégique simplifie les transactions en les rendant rapides et sécurisées, améliore l'expérience client des utilisateurs d'Orange Money et renforce l'inclusion financière au Mali. »

Amel Kane, directeur commercial régional Afrique de l'Ouest francophone chez TerraPay, considère cette collaboration comme une opportunité d'améliorer la qualité du service et la satisfaction des clients. « Avec une connexion directe à Orange Finances Money Mali, TerraPay peut assurer une expérience de paiement transfrontalier fluide, en réduisant les problèmes opérationnels et en fournissant une assistance rapide aux clients de notre partenaire. Cette collaboration renforce notre engagement à étendre nos voies directes et à améliorer continuellement nos offres de services », a-t-il déclaré.

En associant la base de données clients d'Orange Finances Money Mali, qui croît rapidement, et le vaste réseau de TerraPay, qui couvre plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles, ce partenariat devrait avoir un impact considérable sur le paysage des services numériques et financiers de la région.

Ce partenariat avec le plus grand opérateur de paiement mobile du Mali permet à TerraPay de rester fidèle à son engagement de qualité et de fournir les meilleurs services de paiement transfrontalier de la région. Le partenariat stratégique entre Orange Finances Money Mali et TerraPay renforce non seulement la connectivité entre le Mali et le réseau financier mondial, mais place également les deux entités en position de croissance accélérée dans le paysage des paiements numériques. La commodité et l'accessibilité offertes par cette collaboration bénéficieront sans aucun doute aux acteurs de l'industrie, au public, aux clients et aux commerçants.

À propos de TerraPay :

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements pour plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en faisant circuler l'argent partout de façon instantanée, fiable, transparente et entièrement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay a son siège à Londres et des bureaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es Salam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour. La société se développe rapidement, ayant reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment l'IFC (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

À propos d'Orange Finances Money Mali :

Orange Finances Money Mali est un établissement de monnaie électronique, filiale d'Orange Mali et agréé par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 2015, la société garantit l'émission, la gestion et la distribution de la monnaie électronique sous la marque Orange Money au Mali.

