شركتا Wall Street Prep وFinancial Edge يقدّمان تدريبًا يضع الذكاء الاصطناعي أولًا في برامج تدريب الموظفين الجدد لصيف 2026

الشركتان اللتان تقومان بتدريب المحللين في تسعة من أكبر عشرة بنوك استثمارية عالمية، تدمجان الآن التدريب على الذكاء الاصطناعي، والتعليم المخصص للأدوات، وإعطاء الأوامر البرمجية لمسارات العمل، عبر مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسواق، والملكية الخاصة، وإدارة الاستثمار

نيويورك ولندن، 20 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركتا Wall Street Prep (WSP) وFinancial Edge اليوم عن توسيع برامج تدريب الموظفين الجدد الصيفية لتشمل التدريب على الذكاء الاصطناعي، والتدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعملاء، ومناهج إعطاء الأوامر البرمجية لمسارات العمل، في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسواق المالية، والملكية الخاصة، وإدارة الاستثمار. تجري شركتا WSP وFinancial Edge حاليًا مناقشات نشطة ومراحل تنفيذ مع عملائهما لدمج هذه المنتجات ضمن البرامج الصيفية قبل انضمام دفعة الموظفين الجدد لعام 2026.

تواجه المؤسسات المالية ضغوطًا متزايدة لضمان أن يكون المحللون الجدد قادرين على العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من اليوم الأول — وفي الوقت نفسه التعامل مع خطر أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي، دون تدريب مناسب، إلى إضعاف المهارات الأساسية التي تميّز المحللين الأقوياء عن غيرهم.

الذكاء الاصطناعي أولًا دون إضعاف المهارات الهامة

قال Matan Feldman، الرئيس التنفيذي لشركة Wall Street Prep: "أكبر خطر تواجهه الشركات حاليًا ليس أن الموظفين الجدد لا يعرفون استخدام الذكاء الاصطناعي". "بل أنهم يستخدمونه بشكلٍ تلقائي ومفرط — بطريقة تختصر خطوات تطوير المهارات التي تصنع محللًا متميزًا. لقد صمّمنا برامج وحلول تدريبية لتحقيق التوازن في هذا الأمر".

يعتمد المنهج الموسّع الذي تقدمه WSP وFinancial Edge على تسلسل مقصود من ثلاث مراحل: يبني المحللون المهارات يدويًا أولًا، ثم يطبّقون الذكاء الاصطناعي على نفس المسألة، وبعد ذلك يقارنون النتائج ويناقشون أين أضاف الذكاء الاصطناعي قيمة، وأين أدخل مخاطر، وأين كان الحكم البشري لابد منه. يضمن هذا الأسلوب أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتساب الكفاءة بدلًا من استبدالها.

كما يتم دمج التدريب على الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل البرنامج كطبقة للملاحظات الفورية، مما يمنح المحللين نوعًا من الدعم الشخصي المباشر يشبه مراجعة المسؤولين ذوي الخبرة، ولكن على نطاق أوسع لا يمكن أن توفره برامج التدريب التقليدية.

التدريب على الأدوات التي سيستخدمها المحللون فعليًا

لا توجد شركتان تستخدمان نفس منظومة الذكاء الاصطناعي. تعمل WSP وFinancial Edge مباشرة مع عملائهما قبل كل برنامج تدريبي صيفي لفهم الأدوات التي سيستخدمها المحللون على مكاتب العمل — ثم يصمِّمان التدريب بناءً على هذا الواقع، وليس على مجموعة أدوات عامة.

تتمتع Wall Street Prep وFinancial Edge بخبرة عملية مباشرة في جميع المنصات الرئيسية التي يستخدمها عملاؤهم، بما في ذلك Microsoft Copilot وChatGPT وGoogle Gemini وClaude وRogo وAlphaSense وEndex وShortcut — مع التركيز على الاستخدامات العملية في المجال المالي، وفهم دقيق لقدرات هذه الأدوات وحدودها ومتطلبات الامتثال المرتبطة بها.

قال Alastair Matchett، العضو المنتدب في Financial Edge: "نحن نعرف فعليًا ما الذي تتقنه كل أداة، وأين تكون نقاط ضعفها، وأين يمكن أن تضلّل المحلل الذي لا يعرف ما الذي يجب أن ينتبه له". "هذا ليس شيئًا تحصل عليه من برنامج تدريب عام على الذكاء الاصطناعي. بل يأتي من العمل اليومي داخل مسارات العمل المالي، والبقاء في الطليعة مع تطور هذه الأدوات في الواقع".

يمتد التدريب ليشمل قواعد الحوكمة والمعايير المهنية، بما في ذلك اكتشاف هلوسات الذكاء الاصطناعي، والقيود المتعلقة بالمعلومات الجوهرية غير المعلنة (MNPI)، والقدرة على اتخاذ القرار لمعرفة متى يكون استخدام الذكاء الاصطناعي محظورًا تمامًا. هذه ليست موضوعات اختيارية. بل هي وقائع من اليوم الأول على مكتب العمل.

العمل مع العملاء حاليًا

المنتجات الموسّعة تتكون من وحدات وهي مُصممة لدمجها مباشرة في البرامج الصيفية الحالية التي تقدمها WSP وFinancial Edge، أو يتم تقديمها كبرامج مستقلة. الشركات التي تبدأ التعاون الآن ستحصل على تدريب مُصمَّم خصيصًا وفق الأدوات ومسارات العمل وفئات المحللين لديها، قبل بدء الصيف.

يمكن للشركات المهتمة ببرامج التدريب الصيفي لعام 2026 معرفة المزيد من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني، أو التواصل مباشرةً مع مدير العلاقات في WSP أو Financial Edge. نرحب بالاستفسارات الجديدة عبر: [email protected].

نبذة عن Wall Street Prep وFinancial Edge

شركتا Wall Street Prep وFinancial Edge من المزودين الرائدين في العالم للتدريب المالي للبنوك الاستثمارية، وشركات الملكية الخاصة، ومديري الأصول. تشمل برامجهما التدريبية مجالات مثل: النمذجة المالية، والتقييم، وعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) والشراء بالرافعة المالية (LBO)، وتحليل الائتمان، وأسواق رأس المال، والمحاسبة، والآن المهارات المهنية المدمج بها الذكاء الاصطناعي — وتُقدَّم حضوريًا، وعن بُعد، ومن خلال التعلم الذاتي على مستوى العالم.

