Wall Street Prep تعيّن Bogdan Tudose في منصب رئيس الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات

يأتي هذا التعيين في وقت تُسرّع فيه البنوك ومؤسسات جانب الشراء وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي المخصص لمسارات عمل محددة في تنفيذ الصفقات والعمليات البحثية والعمليات الاستثمارية

نيويورك، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Wall Street Prep (WSP) اليوم انضمام Bogdan Tudose إلى الشركة في منصب رئيس الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. في هذا المنصب المستحدث، سيتولى Tudose قيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى WSP عبر برامجها التدريبية ومنتجاتها، مع التركيز على مساعدة البنوك الاستثمارية وشركات الملكية الخاصة ومديري الأصول على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في مسارات العمل الأساسية.

يعكس هذا التعيين تحولًا واضحًا في الطلب داخل المؤسسات المالية. خلال العام الماضي، شهدت WSP زيادة ملحوظة في عدد العملاء الذين يضعون التدريب على الذكاء الاصطناعي المرتبط بمسارات عمل محددة في صدارة أولوياتهم، لا سيما في تنفيذ الصفقات ومواد لجنة الاستثمار والعمليات البحثية، بدلًا من التدريب العام القائم على الأدوات. تسارع الشركات إلى تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب في الإنتاجية قابلة للقياس، مع تركيز متزايد على كيفية استخدام المحللين والمعاونين لهذه الأدوات فعليًا في أعمالهم اليومية.

سيتولى Tudose قيادة مبادرات WSP في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وبرمجة Python عبر قطاعاتها الرئيسية، مع تكليفه بتصميم وتقديم تدريب مدمج ضمن مسارات العمل بصيغ مباشرة وافتراضية وعند الطلب. بالتوازي مع ذلك، توسّع WSP عروضها التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل برامج موجهة لفرق الخدمات المصرفية الاستثمارية والملكية الخاصة وإدارة الأصول، إلى جانب تقييمات مُهيكلة لقياس اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى الفريق.

ينضم Tudose إلى WSP قادمًا من Training The Street، حيث شغل منصب الرئيس المشارك لقسم علم البيانات، وطوّر منهجًا تدريبيًا، ودرّب المدرّبين، وقاد برامج علم البيانات وبرمجة Python لصالح مؤسسات مالية كبرى. وقبل انتقاله إلى التعليم المالي، عمل محللًا في مجموعة عمليات الاندماج والاستحواذ لدى BMO Capital Markets، كما عمل محللًا استثماريًا لدى Anson Funds. يحمل بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية شوليش لإدارة الأعمال في جامعة يورك، مع تخصصين فرعيين في مجالي التمويل ونظم المعلومات.

"تتسع الفجوة بين التدريب العام على الذكاء الاصطناعي وما يحتاجه المتخصصون الماليون فعليًا، وأصبح سد هذه الفجوة الآن من أبرز أولويات عملائنا. لا تبحث الشركات عن المزيد من الأدوات، بل تريد من فرقها إنجاز العمل بسرعة أكبر وبجودة أفضل ضمن مسارات العمل القائمة. يتمتع Bogdan بخبرة عميقة في بناء هذا النوع تحديدًا من القدرات، وسينصب تركيزه على مساعدة عملائنا في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب حقيقية في الأداء عبر عمليات الصفقات والعمليات البحثية والعمليات الاستثمارية."

Matan Feldman، الرئيس التنفيذي في Wall Street Prep

"تتعامل كل شركة مع اعتماد الذكاء الاصطناعي بإلحاح، لكن التحدي لا يكمن في الوصول إلى الأدوات، بل في دمجها في آليات إنجاز العمل فعليًا. وتتحقق أكبر المكاسب من دمج الذكاء الاصطناعي في مسارات عمل قابلة للتكرار، أي في كيفية بناء المحللين للنماذج، وإعداد المواد، ودعم اتخاذ القرار، بما يجعل الأفراد أسرع وأكثر دقة، لا مجرد أكثر اعتمادًا على الأدوات نفسها. وتعمل WSP بالفعل مع مؤسسات رائدة على معالجة هذه التحديات، وتتمثل الفرصة الآن في توسيع هذا الأثر عبر الفرق بأسلوب مُهيكل وقابل للقياس."

Bogdan Tudose، رئيس الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في Wall Street Prep

تستند مبادرات الذكاء الاصطناعي لدى WSP إلى منصتها الأوسع، بما في ذلك AI for Finance Certificate الذي طُوِّر بالشراكة مع Columbia Business School Executive Education، فضلًا عن توسيع برامج التدريب المدمجة بالذكاء الاصطناعي للموظفين الجدد والمنضمين عبر التعيينات الجانبية. كما تطرح الشركة أداة AI Workflow Diagnostic، التي تتيح للمؤسسات المالية تقييم مدى فاعلية تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر الوظائف الرئيسية وتحديد فرص التحسين الفوري.

ويمكن للمؤسسات المالية الراغبة في قياس اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى فرقها أو تجربة التدريب على الذكاء الاصطناعي المخصص لمسارات عمل محددة طلب AI Workflow Diagnostic من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو التواصل عبر [email protected].

نبذة عن Wall Street Prep

تُعد Wall Street Prep مزودًا رائدًا للتدريب المالي للبنوك الاستثمارية وشركات الملكية الخاصة ومديري الأصول. تغطي برامجها النمذجة المالية، والتقييم، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والشراء بالرافعة المالية، وتحليل الائتمان، وأسواق رأس المال، والتخطيط والتحليل المالي، والمهارات المهنية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وتُقدَّم حضوريًا وعن بُعد ومن خلال صيغ التعلم الذاتي على مستوى العالم.

