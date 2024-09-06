شركتا ZTE وOrange Liberia تتعاونان لاستكمال نشر الشبكات الريفية في ليبيريا

نجحت Orange Liberia و ZTE في نشر 128 موقعًا للاتصالات في جميع أنحاء المناطق الريفية في ليبيريا

يعزز المشروع بشكل كبير التغطية في المناطق الريفية في ليبيريا، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مونروفيا، ليبيريا، 6 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Orange Liberia، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، عن نجاحها في استكمال مشروع بناء مواقع اتصالات جديدة، تسمى Rural EcoSites في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز بشكل كبير تغطية الشبكة في المناطق الريفية.

تم استكمال المشروع الذي يشمل 128 موقعًا للاتصالات في غضون ثلاثة أشهر فقط. تستخدم هذه المواقع معدات محطة قاعدية لاسلكية ذات تغطية واسعة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة وتدعم النطاقين 800 ميجاهرتز و900 ميجاهرتز.

تقدم الشبكة خدمات صوتية من الجيل الثاني 2G للمستخدمين في المناطق النائية وتدعم خدمات بيانات الجيل الرابع 4G. يدمج كل موقع بين الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم الذكية، التي تم تعزيزها باستخدام برنامج PowerPilot AI لتوفير الطاقة، لتحقيق بناء شبكة موفرة للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم معالجة تحديات الإرسال بمرونة من خلال الاستخدام القابل للتكيف مع تكنولوجيا الموجات الدقيقة والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الترحيل من الجيل الرابع.

تمثل هذه البنية التحتية الجديدة تحسنًا كبيرًا في خدمات الاتصالات للمناطق الريفية في ليبيريا، حيث تمكن الوصول إلى شبكة عالية الجودة للمناطق التي كانت تفتقر إلى الخدمات في السابق. سيستفيد أكثر من 580000 مشترك في المناطق الريفية من تعزيز الشمول الرقمي والمالي والطاقة.

وقال جان ماريوس ياو، الرئيس التنفيذي لشركة Orange Liberia: "يوضح هذا المشروع التزامنا بتوفير خدمات اتصال أفضل لشعب ليبيريا. سنواصل العمل مع شركاء مثل ZTE لتطوير قطاع الاتصالات في ليبيريا."

"ستوفر مواقع الاتصالات التي تم بناؤها حديثًا دعمًا قويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية في ليبيريا. لا تزال Orange Liberia ملتزمة بتقديم خدمات اتصالات مريحة وعالية الجودة لعملائها،" كما أضاف جان ماريوس ياو.

لقد أعرب تشانغ غوانشن، الرئيس التنفيذي لحساب ZTE Orange في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن فخره بتعاون الشركتين في هذا المشروع. وأضاف تشانغ غوانزين قائلاً: "يمثل هذا المشروع أول تنفيذ لحلول الشبكة الريفية مع مجموعة Orange، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً في تعاوننا". "على الرغم من مواجهة ظروف صعبة، بما في ذلك البنية التحتية المتخلفة والمناخ القاسي، تجاوزت فرق التسليم من الشركتين العديد من العقبات غير المتوقعة لضمان إتمام المشروع بنجاح. ويمثل هذا الإنجاز علامة استراتيجية رئيسية في التعاون المستمر بين مجموعة Orange وشركة ZTE."

تعد البنية التحتية الجديدة للشبكة الريفية بتعزيز المجتمعات الريفية في ليبيريا، مما يسهل تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي. تلتزم كل من Orange Liberia وZTE بتطوير مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية في ليبيريا.

نبذة عن ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتشمل محفظتها جميع سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأجهزة وخدمات الاتصالات الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشنتشن للأوراق المالية .www.zte.com.cn/global

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