شركتي Pylontech وBloombergNEF يصدران ورقة بيضاء لسوق تخزين الطاقة المنزلية العالمية

شنغهاي, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- حققت شركتي Pylontech وBloombergNEF (BNEF) إنجازًا بارزًا في تطوير صناعة تخزين الطاقة من خلال الإصدار المشترك لورقة بيضاء مفصلة بعنوان "الارتقاء بسوق تخزين الطاقة المنزلية" في قمة BNEF في شنغهاي في السابع والعشرين من نوفمبر. يبرز الجهد التعاوني الشراكة القوية بين الكيانين، ويؤكد على التزامهما المشترك في دفع قطاع الطاقة للأمام والمساهمة في مبادرات تحول الطاقة العالمية.

1 2

وقد شهدت صناعة تخزين الطاقة المنزلية نموًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، تظل هناك أسئلة مطروحة حول اختيار المنتجات وسلسلة قيمة الصناعة والسياسات ونماذج الأعمال التي سوف تسمح لمالكي البطاريات المنزلية بتحصيل قيمة المرونة الصلبة التي قد يقدمونها. تناقش الورقة البيضاء هذه المسائل بالتفصيل وتقدم أفكارًا عميقة من خلال تحليل الحالة الحالية لسوق الطاقة المنزلية وعرض التطورات المستقبلية.

وتقدم الورقة البيضاء تحليلًا شاملًا لقيمة تخزين الطاقة المنزلية من عدة أبعاد. وبالإضافة إلى تقديم فوائد اقتصادية للمستخدمين وتمكينهم من إدارة الطاقة وتخزين الطاقة المنزلية بأنفسهم كعنصر أساسي في الطاقة الموزعة، فإنه يمكنها تقديم خدمات ضرورية لنظام الطاقة. وهذا يساعد المجتمع على اكتشاف مزيد من الطرق الفعالة لتوزيع الطاقة، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء شبكة طاقة جديدة مرنة وثابتة وموثوقة.

وتؤكد الورقة البيضاء على أهمية التعاون العالمي في سلسلة قيمة الصناعة. وقد أمًنت بعض الشركات الصينية مزايا تكنولوجية ومزايا تصنيع طويلة الأمد في خلايا البطاريات ونماذج البطاريات وBMS (أنظمة إدارة البطاريات) وأكثر من ذلك. وعلى الجانب الآخر، تمتلك بعض الشركات المحلية الأجنبية إمكانيات نشر أقوى تمكٍنها من تقديم خدمات التجميع وتجارة الطاقة. ويمكن أن ينتج عن التعاون بين الاثنين مزايا تكميلية مما يٌعظٍم قيمة التخزين المنزلي.

Pylontech هي شركة رائدة في الصناعة لديها خبرة كبيرة تزيد عن عقد، وهي مؤسسة معترف بها عالميًا خصوصًا في قطاع تخزين الطاقة المنزلية. وشركة BloombergNEF هي مقدم أبحاث متميز متخصص في تحليل اتجاهات الطاقة المستقبلية. يساهم جهدهما التعاوني المتمثل في إصدار الورقة البيضاء العالمية على تقديم أفكار عميقة في مجال تخزين الطاقة المنزلية للصناعة ويعزز الابتكار والتعاون، ويساهم الكيانين معًا في تطوير سوق تخزين طاقة منزلية عالمي مستدام.

يمكنك قراءة الورقة البيضاء من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3sPhVRo

نبذة عن BloombergNEF

BloombergNEF (BNEF) هي مقدم أبحاث استراتيجي يغطي أسواق السلع العالمية والتكنولوجيات الحديثة مما يقود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتُقيٍم هذه التغطية المبنية على خبرة مسارات قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والمباني والزراعة لتمكنها من مواكبة تحول الطاقة. تساعد BNEF المحترفين في تجارة السلع واستراتيجية المنظمة ومجالي المالية والسياسة على التعامل مع التغيير وخلق الفرص.

نبذة عن Pylontech

Pylontech (رمز البورصة: 688063) تأسست عام 2009 كشركة متخصصة في توفير أنظمة تخزين طاقة البطاريات، وأصبحت أول شركة في الصين تٌدرج علنًا في البورصة في عام 2020 بتركيز أساسي على تخزين الطاقة باعتباره نشاطها الأساسي. تٌكمل Pylontech السلسلة الصناعية بأبحاثها القوية وإمكانياتها المتطورة وخبرتها الشاملة في التصنيع التي تتمحور حول الخلايا وأنظمة إدارة البطاريات وتكامل النظم. وقد انتشرت منتجاتها وحلولها في أكثر من 80 دولة ومنطقة مع اعتماد ما يزيد على مليون نظام تخزين للطاقة. وفي عام 2022 صنفت شركةS&P Global Commodity Insights شركة Pylontech كأفضل مقدم تخزين طاقة بطاريات منزلية."

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2286663/1.jpg