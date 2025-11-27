شركه روكويل أوتوميشن و"شركه الـفنار" تطلقان تعاونًا استراتيجيًا في التصنيع لدعم رؤية السعودية 2030

انشاء منطقة تصنيع جديدة في الرياض لتسريع إنتاج لوحات الأتمتة المُجمّعة محليًا لمشاريع البنية التحتية الحيوية.

المملكة العربية السعودية – الرياض 27 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل أوتوميشن الامريكية، أكبر شركة في العالم متخصصة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، عن تعاون استراتيجي مع شركة الـفنار، المزود السعودي الرائد لحلول الطاقة والبنية التحتية، لإنشاء منطقة تصنيع مخصّصة داخل منشأة الـفنار في المدينة الصناعية بالرياض. وتمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في تعزيز الابتكار الصناعي ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ستكون هذه المنطقة الجديدة مركزًا لتجميع لوحات أتمتة متقدمة باستخدام أحدث تقنيات روكويل أوتوميشن، بما في ذلك مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية والبرمجيات وحلول التحكم والأتمتة الصناعية. سيتم استخدام هذه اللوحات المُجمّعة محليًا في مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع التركيز الأولي على هيئة المياه السعودية (SWA).

من جهته صرح م. أحمد حيدر، المدير التفيذي لروكويل أوتوميشن في المملكة العربية السعودية:

"يمثل هذا التعاون بين الفنار وروكويل أوتوميشن وهيئة المياه السعودية خطوة محورية في تعزيز أجندة التوطين في المملكة العربية السعودية. نحن نُمكّن التجميع المحلي للتقنيات المتقدمة، وندعم التزام SWA ببناء بنية تحتية قوية وعالية الأداء من خلال المواهب السعودية والابتكار المحلي. ويساهم هذا المشروع مباشرة في توطين القدرات الصناعية الحيوية لضمان تزويد قطاع المياه بحلول تُصنع في السعودية ولأجل السعودية."

وتم الإعلان الرسمي عن التعاون خلال حفل توقيع أقيم في معرض الأتمتة (Automation Fair)، الحدث العالمي الذي تنظمه روكويل أوتوميشن مؤخرًا في شيكاغو.

وقال المهندس شارخ إبراهيم الشارخ، نائب الرئيس للشؤون الفنية والمشاريع في هيئة المياه السعودية:

"تشكل هذه المبادرة، بقيادة هيئة المياه السعودية، محطة محورية في تعزيز مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير وتعميق المحتوى المحلي في قطاع المياه. ومن خلال تنمية القدرات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة داخل المملكة، تدعم المبادرة أهداف المملكة في التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية."

وأضاف المهندس الشارخ:

"من خلال هذا البرنامج، تعزز هيئة المياه الشراكات المحلية والدولية، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، إضافةً إلى تعزيز توحيد المتطلبات الفنية والهندسية لمرافق التشغيل. كل ذلك يسهم في تعزيز أمن وموثوقية واستدامة البنية التحتية للمياه على المدى الطويل، بما يرسّخ هذا القطاع كركيزة أساسية للتنمية الوطنية ونموذج للتحول المتوافق مع رؤية 2030."

ومن خلال الاستفادة من خبرة الفنار في التصنيع المحلي وتقنيات روكويل أوتوميشن المتقدمة، يهدف التعاون إلى تقديم أنظمة عالية الأداء تعتمد على الحلول الرقمية، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشغلين الصناعيين في المملكة. ستتضمن منطقة التصنيع أيضًا جدران عرض تقنية (demo walls) لعرض تقنيات التحكم والأتمتة الخاصة بروكويل. ويتوافق ذلك مع توجه الفنار الاستراتيجي الذي يعتبر قطاع الأتمتة عنصرًا أساسيًا في تعزيز محفظة حلول الشركة.

وقال باسكال هورتر، رئيس مجموعة الفنار:

"يمثل تعاوننا مع روكويل أوتوميشن لحظة تحول مهمة للفنار ولمستقبل الصناعة السعودية. فمن خلال دمج ريادة روكويل العالمية في الأتمتة مع خبرتنا طويلة الأمد في التصنيع المحلي، نؤسس منصة قوية للابتكار ونقل المعرفة والنمو المستدام."

نبذة عن روكويل أوتوميشن

تُعد شركة روكويل اتوميشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ROK) شركة عالمية رائدة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. تربط خيال الإنسان بقدرات التكنولوجيا لتوسيع الممكن وجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع مقرها الرئيسي في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية، ويعمل لديها نحو 26,000 موظف يخدمون العملاء في أكثر من 100 دولة حتى نهاية السنة المالية 2025.

للمزيد حول كيفية تحقيق مفهوم المؤسسة المتصلة (Connected Enterprise) في مختلف القطاعات الصناعية، يُرجى زيارة موقع الشركة www.rockwellautomation.com

