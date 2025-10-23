روكويل أوتوميشن تستعرض حلولها الرقمية لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز استدامة العمليات خلال أديبك 2025

خلال مشاركتها في المعرض، ستسلط الشركة الضوء على ثلاثة حلول رئيسية التميز التشغيلي والعمليات السيبرانية الامنة والاستدامة على نطاق واسع في قطاع النفط والغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن ( Rockwell Automation )، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ( NYSE: ROK )، ، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) ، حيث ستستعرض الشركة كيف تمكّن حلولها المتكاملة في مجالات العمليات والطاقة، المدعومة بالبنى الرقمية الآمنة والقدرات الذكية للتشغيل عن بُعد، منتجي الطاقة من تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز المرونة السيبرانية، وتسريع التحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة تغطي سلسلة القيمة كاملة، من رأس البئر حتى محطة التصدير. .

وبهذه االمناسبة، قال إديز إيرين، Ediz Eren ، نائب الرئيس الإقليمي لشركة روكويل أوتوميشن في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يسعى قادة قطاع الطاقة اليوم إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، بدلاً من الاكتفاء بمشاريع تجريبية محدودة النطاق". وأضاف: ""يرتكز نهجنا على دمج أنظمة التحكم على مستوى المصنع مع الطاقة الكهربائية والسلامة والتحليلات ضمن بنية رقمية موحدة ومفتوحة، تتيح للمشغلين رؤية شاملة وقدرة أكبر على اتخاذ القرار بسرعة ودقة. والنتيجة هي تحسين توافر البيانات، وتحقيق كفاءة مثالية في استهلاك الطاقة، وتعزيز الهيكل الأمني لمواجهة التهديدات السيبرانية الراهنة، بالتعاون مع شركاء يدركون واقع وتحديات عمليات الطاقة."".

وخلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي سيقام في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في أبو ظبي، ستُسلط شركة روكويل أوتوميشن الضوء على المحاور الثلاثة الأساسيةالتي استخلصها تقرير آفاق الصناعة الذي أصدرته الشركة مؤخرا، والذي يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.:

التميز التشغيلي: حيث سيتم التركيز على التحكم الموحد في العمليات والطاقة، والتشخيص الفوري للأداء في الوقت الفعلي، ودعم اتخاذ القرار القائم على مؤشرات الأداء الرئيسية ( KPI ) لتقليل وقت التوقف عن العمل، وتسريع سير العمليات وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

العمليات السيبرانية الآمنة: ستستعرض الشركة الحلول التي تعتمد على مبدأ الثقة الصفرية، ورؤية شاملة للأصول، وكشف التهديدات المصممة لبيئات التكنولوجيا التشغيلية ( OT ) عالية المخاطر. وسيقدم مستشارو الأمن السيبراني لدى روكويل أوتوميشن خطوات عملية لتأمين البنية التحتية القائمة، وتمكين العمليات عن بُعد بأمان، وضمان الامتثال للوائح الحديثة مثل NIS2 .

الاستدامة على نطاق واسع: ستبرز الشركة سُبل تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات من خلال التحليلات التنبؤية والتحكم المتقدم، والحد من حرق الغازات المصاحبة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام، وصولًا إلى دعم تطبيقات تحول الطاقة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ( CCUS ) والهيدروجين الأخضر، وذلك عبر الأتمتة المبتكرة والتقنيات القابلة

للتطوير.وتعكس هذه الأولويات التي سيتم عرضها خلال اديبك 2025 جملة من النتائج المستخلصة من تقرير لآفاق الصناعة الذي اصدرته الشركة، والذي يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني . باعتبارها المحركات الرئيسية للتحول الرقمي عبر سلسلة قيمة النفط والغاز، مع تحول في التبني من عمليات النشر المعزولة إلى النظم الإيكولوجية الرقمية المتكاملة.

ومن خلال منصتها، ستجمع شركة روكويل اتوميشن منظومة شركائها PartnerNetwork™ إلى جانب العديد من المتعاونين المتخصصين في قطاع الطاقة لعرض حلول متكاملة تغطي مجالات الاستكشاف والإنتاج، والنقل والتوزيع، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة الجديدة. وتابع إديز إيرين، قائلًا: " يسعى العملاء إلى حلول مجرّبة تقلل من مخاطر المشاريع وتوفر قيمة مضافة طوال دورة الحياة"،". وأضاف قائلا: "من خلال دمج بنيتنا المتكاملة وابتكار شركائنا، نساعد المنتجين ومصنعي المعدات على توحيد التصاميم، وتفعيل التشغيل الافتراضي، ودعم التشخيص عن بُعد، مما يحقق كفاءة أعلى في التشغيل ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء الإنتاج." للمزيد من المعلومات، سجّل وتفضل بزيارة Rockwell Automation في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك) ، في القاعة 15 في الجناح رقم #15140 .

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

تٌعتبر شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation المحدودة، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK) ، من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. وتعمل الشركة على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع من خلال استثمار إمكاناتها التكنولوجية لتوسيع حدود ما يمكن للبشر تحقيقه، بما يسهم فى جعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الامريكية، وتوظف ما يقرب من 27000 موظفا من خبراء حل المشكلات المكرسين لخدمة عملائنا المتوزعين عبر أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك وفقًا للبيانات المالية لنهاية السنة المالية 2024. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيقينا لمفهوم المؤسسات المترابطة Connected Enterprise® في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة موقعنا الالكتروني

http://www.rockwellautomation.com

