مدينة نانتشانغ، دولة الصين، 25 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز جيانغشي الدولي للاتصالات (JXICC): في 14 أكتوبر، أُقيم حفل توزيع جوائز مسابقة المقالات "شعب جيانغشي في زامبيا" والندوة المصاحبة له في مدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي، برعاية جمعية شركات جيانغشي للاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي.



Jiangxi people in Zambia

وحضر السيد Ivan Zyuulu، سفير زامبيا في الصين، والسيد Lordwell Kalubankwa، المستشار الاقتصادي، وقدَّما الجوائز إلى الفائزين. قال السيد Ivan Zyuulu إنه متحمس لرؤية العديد من سكان جيانغشي يشاركون هنا وأعرب عن ثنائه لسكان جيانغشي على مساهمتهم في تنمية زامبيا. ويرجو أن تستمر مساهمتهم في النمو في السنوات والعقود المقبلة.

كما عُقدَ منتدى للتبادل الثقافي، وفيه شارك العديد من الفائزين تجاربهم في العمل والعيش في زامبيا.

قال Lu Xie، أحد كوادر شركة Jiangxi Copper Co., Ltd في الخارج إنه جاء إلى زامبيا عندما كان ابنه في السابعة من عمره وابنته في الثالثة من عمرها فقط. وكان فخورًا بأنه أحد هؤلاء الذين يعملون في الخارج في مبادرة "الحزام والطريق" والذين أحدثوا تغييرات على حياة أهل زامبيا الودودين.

لقد ظل Liu Jianhua، المغترب من شركة China Jiangxi International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd.، يعمل في زامبيا منذ 25 عامًا. ويعتقد أن بناء الشركة لحديقة صغيرة في زامبيا هو علامة مبهرة لتحسين صورة الشركات الصينية في أعين الناس. وأضاف أن الشركة قد قامت ببناء حديقة صناعية مؤخرًا في زامبيا، ما جلب التنمية للمجتمع المحلي، وأن تشييد مبادرة "الحزام والطريق" قد قدَّم مساهمات كبيرة في اقتصاد زامبيا وسياساتها وثقافتها.

لقد اجتذبت مسابقة المقالات هذه مشاركة العديد من سكان جيانغشي الذين يعيشون ويعملون ويستثمرون في زامبيا، وتم اختيار 34 مشاركة فائزة في النهاية. ومن خلال مسابقة المقالات هذه، تعرَّف الناس أكثر على قصص شعب جيانغشي في زامبيا، ما يخلق المزيد من الفرص للتعاون المستقبلي بين البلدين.

https://www.youtube.com/watch?v=3A7OLk724jI

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