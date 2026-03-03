شهر يونيو 2026 يشهد عودة أكبر معرض للصناعات الدوائية في آسيا إلى مدينة شنغهاي

شنغهاي، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- من المقرر أن يقام معرض CPHI & PMEC China 2026 في الفترة من 16 إلى 18 يونيو 2026 في مركز شنغهاي الدولي للمعارض الجديد (SNIEC)، مواصلاً سلسلة النجاحات اللافتة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

وبصفته الوجهة العالمية الأبرز لمكوّنات الصناعات الدوائية وحلول التصنيع المتقدمة، تستعد نسخة هذا العام لاستقطاب أكثر من 110,000 زائر ومتخصص من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ما يزيد على 3,600 عارض محلي ودولي. وبذلك يرسّخ CPHI & PMEC China مكانته كأكبر حدث دوائي في آسيا دون منازع، موفّرًا فرصًا استثنائية وغير مسبوقة للتوريد، وبناء سلاسل الإمداد، ودفع عجلة الابتكار داخل واحدة من أقوى القواعد الصناعية الدوائية في العالم ألا وهي السوق الصينية.

يعكس النمو الاستثنائي الذي يشهده CPHI & PMEC China المكانة الراسخة التي تتمتع بها الصين كمركز عالمي رائد لمكوّنات الصناعات الدوائية الأساسية. أصبح الحدث بمثابة السوق المحورية والوجهة الأساسية للمنتجات والحلول العالمية التي تقود صناعة الطب الحديث حول العالم، بدءًا من المواد الفعالة الدوائية (APIs) والمستخلصات الطبيعية، مرورًا بالمعدات والآلات الصناعية وأجهزة المختبرات وحلول التعبئة والتغليف، وصولاً إلى التقنيات الحيوية والطب الصيني التقليدي (TCM).

وأضاف Orhan Caglayan، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعات الدوائية في Informa Markets: "إن النمو المتسارع لمعرض CPHI & PMEC China يعكس الوتيرة الاستثنائية للابتكار في الصين، ويعزز مكانته كوجهة مثالية ومتكاملة للتوريد، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. يُعدّ CPHI & PMEC China 2026 شهادة حية على صمود صناعة الأدوية ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل".

ستشهد نسخة عام 2026 توسّعًا ملحوظًا في مناطق المعرض، بما في ذلك أجنحة مخصّصة للطب الصيني التقليدي (TCM) وعروض مبتكرة للمواد الفعالة الدوائية (APIs) من الجيل التالي، ما يعكس قوة الصين المزدوجة في الجمع بين المكوّنات التراثية الغنية والابتكارات الدوائية الحديثة والمتقدمة. سيضيف المعرض هذا العام لأول مرة مناطق مخصّصة للعارضين الجدد، إضافةً إلى مساحات متخصصة لتغليف المنتجات الطبية الجمالية، والتقنيات المتطورة، والمختبرات الذكية، مما يعزز من شمولية الحدث ويرتقي بعروضه.

سيحظى الزوار بإمكانية الوصول إلى أكبر تجمع لمصنّعي الآلات والمعدات الدوائية في آسيا، مع فرصة استكشاف أحدث تقنيات الإنتاج المتقدمة والمبتكرة. ستوفر العروض الحية للمعدات، والندوات التقنية، وبرامج التواصل المتخصصة، مثل برنامج التوفيق بين المشترين المضيفين وزيارات المصانع، فرصًا مباشرة للتفاعل والتواصل بين المشترين الدوليين وأبرز الموردين في القطاع.

سيقدّم المعرض أكثر من 100 مؤتمر وورشة عمل، يقودها أكثر من 700 خبير ومسؤول، موفّرًا للزوار وصولاً غير مسبوق إلى معلومات السوق المتعمقة والخبرة التقنية المتقدمة. تضع هذه الجلسات المشاركين في قلب دائرة الابتكار السريع، بدءًا من الأدوية التجريبية، مرورًا بالتقنيات الحيوية، ووصولاً إلى أحدث تطورات الآلات والمعدات الصناعية.

لا تفوّتوا هذه المنصة العالمية الحاسمة للتوريد من أبرز المصنّعين الصينيين، واكتشاف مكوّنات الطب الصيني التقليدي (TCM) والمستخلصات الطبيعية، وتقييم الآلات والمعدات الدوائية لتلبية احتياجات الإنتاج، وإقامة شراكات مع مصنّعين تعاقديين، بالإضافة إلى فرص التواصل المهني، والتعلّم، ومواكبة أحدث الاتجاهات في ابتكارات صناعة الأدوية.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، تفضَّل بزيارة https://www.cphi.com/china/en/home.html