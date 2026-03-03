La feria farmacéutica más grande de Asia regresa a Shanghái en junio de 2026

SHANGHÁI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC China 2026 se llevará a cabo del 16 al 18 de junio de 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), aprovechando su gran éxito de los últimos años.

Como principal destino mundial para ingredientes farmacéuticos y soluciones de fabricación, la edición de este año reunirá a más de 110.000 asistentes y más de 3.600 expositores locales e internacionales. Este poder de convocatoria convierte a CPHI & PMEC China en el evento farmacéutico más grande de Asia y ofrece oportunidades incomparables para abastecerse, suministrar e innovar dentro de la potencia farmacéutica de China.

El extraordinario crecimiento de CPHI & PMEC China habla de la reputación del país como centro mundial de componentes básicos farmacéuticos. El evento se ha convertido en el mercado esencial para los productos y soluciones a nivel mundial que impulsan la medicina moderna en todo el mundo, desde API y extractos naturales, maquinaria, instrumentos de laboratorio y envases, hasta biotecnología y medicina tradicional china (TCM).

Orhan Caglayan, vicepresidente ejecutivo de la Cartera Farmacéutica de Informa Markets, agregó, "El crecimiento de CPHI & PMEC China refleja el extraordinario ritmo de innovación en China, y consolida su posición como el destino final para el abastecimiento, la optimización de la cadena de suministro y el establecimiento de asociaciones estratégicas. CPHI & PMEC China 2026 es un testimonio de la resiliencia y la visión de futuro de la industria farmacéutica".

La edición de 2026 contará con zonas ampliadas, incluidos pabellones de medicina tradicional china y exhibiciones de API de última generación, que reflejan la doble fortaleza de China en ingredientes tradicionales y avances farmacéuticos de vanguardia. Expositores nuevos y áreas especializadas en empaques médicos estéticos, tecnologías de vanguardia y espacios de laboratorio inteligentes mejorarán aún más la oferta integral del evento.

Los asistentes tendrán acceso a la mayor concentración de fabricantes de maquinaria farmacéutica y tecnologías de producción de vanguardia de Asia. Las demostraciones de equipos en vivo, los seminarios técnicos y los programas de establecimiento de contactos, como las visitas a plantas y el programa de establecimiento de vínculos comerciales entre los compradores invitados, facilitarán las conexiones directas entre compradores internacionales y proveedores líderes.

Más de 100 conferencias y talleres, dirigidos por más de 700 expertos y funcionarios, brindarán a los asistentes un acceso incomparable a inteligencia de mercado y experiencia técnica. Estas sesiones posicionan a los participantes en el centro de la innovación rápida, desde medicamentos en investigación hasta desarrollos biotecnológicos y de maquinaria.

No se pierda esta plataforma mundial insuperable para abastecerse de los principales fabricantes de China, descubrir ingredientes de medicina tradicional china y extractos naturales, evaluar maquinaria farmacéutica para las necesidades de producción, asociarse con fabricantes contratados, establecer contactos, aprender y mantenerse a la vanguardia de las tendencias en innovación farmacéutica.

