شو زيانغ الرئيس التنفيذي لشركة ZTE : التقارب والابتكار - بناء التسلسل الجيني لتقنية الدمج الرقمي المادي Phygital لنمو أسرع

· تهدف شركة ZTE إلى بناء التسلسل الجيني لتقنية الدمج الرقمي المادي Phygital لتسريع وتيرة النمو والتكرار والابتكار، وإعادة تشكيل المجتمع ككل في نهاية المطاف

· تسعى ZTE (زي تي إي) إلى بذل جهود متضافرة لتحقيق اختراقات أسرع من حيث الكفاءة المثلى، والقدرة المحسنة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي والمبسط

· وخلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي MWC Shanghai، حصل الرئيس التنفيذي لشركة ZTE السيد شو زيانغ على جائزة المساهمة البارزة في صناعة الهاتف المحمول في آسيا في حفل توزيع جوائز الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA للهاتف المحمول الآسيوي (AMO) لعام 2022

شنغهاي، 3 يوليو 2023 /PRNewswire/-- خلال المؤتمر أعلنت اليوم شركةZTE (0763.HK/000063.SZ)، المزوّد العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الرئيس التنفيذي للشركة، شو زيانغ، ألقى كلماته الرئيسية في جلسة "الشبكات الرقمية الأولى" وقمة GTI في شنغهاي. حيث عرض السيد شو خلال خطاباته رؤى شركة ZTE وممارساتها في هذا العصر الرقمي.

كما أشار السيد شو خلال جلسة "الشبكات الرقمية الأولى"، إلى أنه بسبب أوجه عدم اليقين المختلفة، قد تكون هناك فرصة محدودة للتحول الرقمي للصناعات. وينطوي هذا الوضع على مسؤوليات وضغوطات أكبر. وبناء على هذه المعطيات، تركز ZTE على التقنيات والبنية التحتية والتطبيقات الأساسية الرئيسية مع تعزيز تكامل العوالم المادية والرقمية، وتقارب الحوسبة والشبكات، وزيادة الكفاءة في الإنتاج والمعاملات. تهدف الشركة من خلال القيام بذلك، إلى بناء التسلسل الجيني لتقنية الدمج الرقمي المادي Phygital من أجل التكرار الأسرع والابتكار، وفي نهاية المطاف إعادة تشكيل المجتمع ككل.

في قمة GTI في شنغهاي 2023، سلط السيد شو الضوء على رؤى ZTE وممارساتها في الصناعة الرقمية. ووفقا للسيد شو، فإن البنية التحتية الرقمية في الصين، وخاصة الشبكات المزدوجة جيجابت وقوة الحوسبة، قد تطورت إلى مرحلة النضج. تسعى ZTE لاغتنام الفرص لتحقيق قفزة إلى الأمام، إلى بذل جهود متضافرة لتحقيق اختراقات أسرع من حيث الكفاءة المثلى والقدرة المتطورة والتطبيق الذكي والمبسّط. وكما أكد السيد شو، فإن الشركة لا يمكن أن تصبح أقوى بحيوية إلا من خلال السعي إلى التفوق حتى عند التصدي لأصعب التحديات.

وحصل السيد شو خلال مؤتمر MWC شنغهاي، على جائزة المساهمة المتميزة في صناعة الاتصالات المتنقلة في آسيا في حفل توزيع جوائز الاتصالات المتنقلة الآسيوية (AMO) لعام 2022 من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) وتعترف الجائزة بقيادة السيد شو المتميزة في قيادة شركة ZTE لتعزيز الابتكار الصناعي باستمرار، وتعزيز التعاون بين الصناعات، وتعزيز تطوير صناعة الهاتف المحمول العالمية.

فيما يلي النص الأصلي لخطاب شو زيانغ بعنوان "التقارب والابتكار - بناء التسلسل الجيني لـ (الامتزاج الرقمي المادي) Phygital من أجل نمو أسرع ":

في الوقت الحالي، تطورت البنية التحتية الرقمية في الصين، وخاصة الشبكات ثنائية الجيجابت وقوة الحوسبة، إلى مرحلة النضج. حيث يتحول المستهلكون من الاتصالات الصوتية والبيانات إلى خدمات المعلومات الذكية والمتكاملة المصممة خصيصًا لسيناريوهات محددة، مثل وصول الألياف إلى الغرفة (وضع الألياف الضوئية في العقد البعيدة) ((FTTR، وقمرة القيادة الذكية، والاندماج الافتراضي الحقيقي، والاقتصاد على ارتفاعات منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الرقمنة الصناعية مرحلة حاسمة، مع ظهور مشاكل من جانبي الطلب والعرض. على سبيل المثال، على جانب الطلب، هناك صعوبات في تكامل الخدمات، وارتفاع تكاليف الإدارة، والحواجز أمام ابتكارات الخدمات. وعلى جانب العرض، كيف يمكننا تحقيق التوازن بين المتطلبات العالية والتكاليف المنخفضة، والسيناريوهات المجزأة، والتطبيقات الواسعة النطاق، فضلًا عن الاستثمارات الضخمة والتسييل البطيء للنقد؟ والنبأ السار هنا هو أن مثل هذه المشاكل تدفعنا إلى إيجاد وسيلة للخروج من هذه الورطة بفضل التقدم التكنولوجي والتعاون. تسير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوتيرة سريعة، مع ظهور ابتكارات تكنولوجية مهمة بشكل متكرر، مثل شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G - Advanced و الجيل السادس 6G و FTTR و 400G OTN والحوسبة غير المتجانسة ومراكز البيانات الحديثة.

وهذا عصر انفجار البيانات، حيث متطلبات معالجة البيانات وتعميمها متوفرة في كل مكان ولكنها متميزة. كما تعلمون، ChatGPT هو منتج ذائع الانتشار أثار طفرة AIGC على مستوى العالم. كما أنه هناك تحديات في معالجة تباطؤ قانون مور، وسد الفجوة إلى حد شانون، والسعي لتحقيق النمو الأخضر والمستدام، وضمان الأمن الرقمي. وبناء على هذه المعطيات، تركز ZTE على التقنيات الأساسية الرئيسية والبنية التحتية والتطبيقات، وتعزز التكامل المادي الرقمي والحوسبة وتقارب الشبكات (CNC)، وزيادة كفاءة الإنتاج والمعاملات. من خلال القيام بذلك، نهدف إلى بناء التسلسل الجيني لـ (الامتزاج الرقمي المادي) Phygital من أجل النمو والابتكار بشكل أسرع، وفي النهاية إعادة تشكيل المجتمع بأكمله.

أما فيما يخص التقنيات الأساسية الرئيسية، فإن الأولوية القصوى هي تحقيق اختراقات من حيث الشرائح التعريفية والمكونات والمواد والخوارزمية والهندسة المعمارية. فهي أساس الابتكار، وتقرر إلى أي مدى يمكننا المضي قدمًا في تحسين القدرات والكفاءة، فضلًا عن توسيع الحدود والتكامل التكنولوجي. في هذا الصدد، تتخذ ZTE خطوات ثابتة وتبذل جهودًا متسقة، لمتابعة التميز حتى عند مواجهة أصعب التحديات.

تمامًا مثل دماغ الإنسان أو محرك السيارة، تعد الشرائح واحدة من أهم التقنيات الأساسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأداء والتكامل وفعالية استخدام الطاقة (PUE) في المنتج. في المجالات الرئيسية الأخرى مثل مرافق الحوسبة، تقنية الجيل 5G، ومفاتيح مركز البيانات، والمحطات الطرفية، فهناك توقعات ومتطلبات أعلى. ومن ثم، فقد حققنا ابتكارات واختراقات من خلال اتخاذ تدابير مختلفة. على سبيل المثال، يتم اعتماد العمليات المتقدمة، ويتم إجراء الابتكارات في الهندسة المعمارية الخاصة بالمجال (DSA)، والتعبئة، والتصميم النظامي، لإطالة قانون مور. كما نقدم الحوسبة غير المتجانسة لتتناسب مع السيناريوهات المختلفة، وبالتالي تعزيز الأداء والكفاءة. وعلاوة على ذلك، فإننا نحقق تسريع الأجهزة استنادًا إلى وحدات معالجة البيانات DPUs و NICs الذكية، لتعزيز التحسين المشترك للبرمجيات والأجهزة باستمرار.

كما يمكن للابتكارات في المكونات والمواد، مثل مضخمات الطاقة الجديدة والمرشحات وعناصر الهوائي وتصميم تبديد الحرارة، أن تخلق قيمة هائلة. خذ مضخمات الطاقة كمثال. استنادًا إلى معيار ETSI لقياس استهلاك الطاقة، مع زيادة بنسبة 1 ٪ في كفاءة مضخم الطاقة، سيرتفع إجمالي معدات فعالية استخدام الطاقة PUE بنسبة 1-2 ٪، مما سيجعل من الممكن عرض نطاق ترددي أكبر وقوة إرسال أكبر للمحطات الأساسية. حققت ZTE بفضل الجهود المستمرة في هذا المجال، كفاءة مضخم طاقة أعلى بنسبة 8 ٪ من متوسط الصناعة. نحن نستخدم أيضأ لوحات خلفية بصرية مرنة للتوصيل البصري المتقاطع بـ 32 بعدًا (OXCs) لتبسيط بنية المعدات مع تعزيز كبير في الوقت نفسه قدرة الشبكة والأداء. ولتوسيع النطاق وتقليل فقدان اختراق الموجة المليمترية، استخدمت ZTE السطح الذكي القابل لإعادة التشكيل ((RIS، لتحسين التغطية وتجربة المستخدم وكفاءة النشر بشكل كبير.

أما فيما يتعلق بالخوارزمية والهندسة المعمارية، يتيح حل الجيل الخامس PowerPilot 5G من ZTE توفير الطاقة للشبكات اللاسلكية بنسبة 35 ٪، وهذا سيقلل من استهلاك الطاقة لموقع واحد إلى ما يصل إلى 5 واط في وضع السكون. واستنادًا إلى خوارزمية التعاون الديناميكي بين المحطات الأساسية والسطح الذكي القابل لإعادة التشكيل RIS، يزيد حل Dynamic RIS الديناميكي من تغطية الموجة المليمترية بنسبة 30 ٪ ومتوسط معدل الوصلة الهابطة بمقدار ست مرات. أضف إلى ذلك، لدينا حل قاعدة البيانات الموزعة، GoldenDB، يمكن رفع أداء وقدرة قواعد البيانات عشرة أضعاف، وتوفير 70 ٪ من الاستثمارات عن طريق فصل الأجهزة والبرمجيات.

أما بالنسبة للبنية التحتية وتعزيز القدرات، يكمن السر في الشبكة، والقدرة الحاسوبية، والتقارب بين الحوسبة والشبكة.

ولتعزيز أداء الشبكة، تكرس ZTE إمكاناتها لتوفير منتجات وحلول رائدة.

يندمج حل UniSite الذي تمت ترقيته في أجهزة خفيفة الوزن مثل سلسلة UBR وسلسلة A+P وهوائيات النطاق العريض، مما يجعل من السهل نشر مواقع متعددة الأوضاع ومتعددة النطاقات.

يوفر حل الشبكات الحساسة للوقت مع الجيل الخامس 5G TSN اتصالًا محددًا بتوافر "خمسة 9s"، مما يضمن زمن وصول أقل من 5 ميلي ثانية وتوترًا في غضون ميكروثانية في السيناريوهات الصناعية.

زاد نظام كشف الشحن ثنائي الاتجاه السلس SBFD الخاص بنا من معدل نقل البيانات المرسلة إلى أكثر من 1.4 جيجابت في الثانية مع تقليل زمن الوصول من النهاية إلى النهاية إلى 4 مللي ثانية لحامل واحد.

عززت محطات الاستشعار والاتصالات المتكاملة (ISAC) الاقتصاد على ارتفاعات منخفضة وجعلت النقل الذكي حقيقة واقعة.

كما تلبي تقنية RedCap الخاصة بنا احتياجات سيناريوهات إنترنت الأشياء المتوسطة والعالية السرعة بتكلفة أقل، مما يوسع نطاق تطبيق تقنية الجيل الخامس 5G بشكل كبير.

يمكّن حل OTN 400G من الإرسال لمسافات طويلة للغاية، وبناء البنية التحتية البصرية لمشروع نقل موارد الحوسبة من الشرق إلى الغرب في الصين.

يوفر حل FTTR تجربة النطاق العريض gigabit-plus للمنزل بالكامل لكل أسرة.

وفي طريقنا نحو الشبكات المستقلة من المستوى 4، نستخدم التوائم الرقمية لإنشاء تجارب واقع مختلط وبناء شبكات قائمة على النوايا للتنسيق بين الإنسان والآلة، وتحقيق المعالجة الشاملة في غضون ثوانٍ وتشغيل وصيانة حلقة مغلقة عبر المجالات مع قدرات ذاتية التشغيل.

أما بالنسبة للبنية التحتية لقوة الحوسبة، توفر ZTE مجموعة كاملة من منتجات الخوادم والتخزين، بما في ذلك خوادم الأغراض العامة، وخوادم GPU/مجموعات الحوسبة الذكية، والخوادم المبردة بالسائل، ومنتجات تخزين ومضية شاملة ووسائط التخزين الومضية الهجينة. يتم تطبيق التبريد السائل باللوحة الباردة لزيادة تقليل استهلاك الطاقة. يقلل التبريد التبخيري غير المباشر والتبريد الشديد بالسائل والإدارة العاملة بالذكاء الاصطناعي من فعالية استخدام الطاقة في مراكز البيانات الحديثة لدينا إلى 1.13. وباستخدام TECS Cloud Foundation (TCF)، يتم سحب السحابة الدقيقة الموزعة، وموارد الحوسبة من السحابة، والحافة، والمستويات الطرفية لتمكين النشر متعدد الخدمات والجدولة عند الطلب.

أما فيما يتعلق بـ CNC و CPN، فقد طورت ZTE حلاً شاملاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يدمج السحابة الحدية وهي تتميز بتكنولوجيا IaaS/PaaS السحابية، وتدعم الحوسبة غير المتجانسة بالإضافة إلى التخطيط الموحد والبناء والتشغيل والصيانة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى هذا النحو، قدم هذا الحل إرشادات عملية للتطور من الحوسبة الحدية (حوسبة الحافة) إلى شبكات القدرة الحاسوبية.

أيضًا، نستكشف بنشاط الحوسبة وتآزر الشبكات لبناء جسر بين طبقة التطبيق وطبقة الشبكة، بحيث يمكن للشبكة استشعار متطلبات الخدمة وموارد الطاقة الحاسوبية، وتنفيذ توجيه طاقة الحوسبة، وتحقيق جدولة عند الطلب عبر مجموعات موارد متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم ZTE ببناء مركز تنسيق يضم واجهات برمجة تطبيقات موحدة ومفتوحة. وهو يتيح إدارة مرنة في بيئات متعددة البائعين ومتعددة السحابة، ويضمن خدمات عالية الجودة تدمج "الاتصال والحوسبة والقدرات الرقمية". وبهذه الطريقة، فإننا لا نفتح فرصًا جديدة فحسب، بل نعمل أيضًا على تمكين التحول الرقمي لمختلف الصناعات بطريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة.

مع تسارع وتيرة الرقمنة الصناعية، نرى كفاءة أعلى في الإنتاج والمعاملات.

تواصل ZTE العمل على تحسين كفاءة الإنتاج لشركائها.

في مصنع الصلب الذكي في Ansteel، تم اعتماد تقنية URLLC الخاصة بنا للتحكم عن بعد في الآلات على الرافعات العلوية، مما حقق توفر "خمسة 9s"، وزيادة بنسبة 100٪ في كفاءة الإنتاج، وخفض تكاليف العمالة بنسبة 20٪.

في المصنع الذكي Benxi Tool، قمنا بتوفير رؤية الماكينة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتحسين دقة فحص الجودة إلى ميكرونين، وخفض التكاليف بنسبة 15٪.

جعلت إدارة المستودعات والتخزين والخدمات اللوجستية العاملة بالمركبات الموجهة الآلية AGV المرونة وإدارة تقليل الهدر حقيقة واقعة. على سبيل المثال، ساعدنا شركة GREE على تحسين معدل أتمتة المستودعات إلى 60٪، وتقصير زمن التحويل إلى أقل من يومين. في المصنع الذكي لشركة JA Solar (جي أيه سولار)، يتم نشر المركبات الموجهة الآلية للتوزيع الآلي للسيليكون على مدار الساعة.

ومن وعينا بالحالة السائدة القائمة على التوائم الرقمية، قمنا بتحسين إدارة الموظفين في الموقع والأمن لشركة Wonfull Petrochemical.

ولتحسين كفاءة المعاملات وتحويلها إلى قيمة سوقية، نقوم بتمكين التشغيل الكامل مع التكنولوجيا الرقمية، أي إزالة مستودعات المعلومات، وتمكين الربط البيني للبيانات من البداية إلى النهاية والتحليل الذكي والمطابقة.

بالتعاون مع China Telecom Sichuan، أطلقت ZTE مشروع العرض التوضيحي لسلسلة التوريد الذكية + الجيل الخامس 5G. ومن خلال دمج التقنيات مثل الفرز التلقائي، المركبات الموجهة الآلية، وتسميات التعريف بالتردد الراديوي RFID، قمنا بتخصيص نظام توزيع رقمي، والذي يتميز بالشراء بخطوة واحدة، وخدمة الشحن مباشرة إلى المتجر، والتعاون في الصناعة، والهيكل المبسط. وباستخدام هذا النظام، يتم زيادة كفاءة التسليم بنسبة 50٪، ويتم تخفيض المخزون بنسبة الثلث

في ميناء تيانجين، قمنا بتمكين التحكم عن بعد في الرصيف، والقيادة الآلية لشاحنات الحاويات، والفرز الذكي بتقنية الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى التكديس الذكي عند الطلب، وتصنيف درجات الجودة، وفرز البضائع في الوقت الفعلي. مما أدى إلى كفاءة التشغيل الإجمالية بنسبة 20٪ من خلال هذه الإجراءات.

وأثناء العمل مع شركة China Southern Power Grid، قمنا بتوصيل عقد التحكم في الشبكة والكشف عنها على شبكة الجيل الخامس 5G واسعة النطاق والتي حققت جمعًا عالي التردد لبيانات استهلاك الطاقة عبر شبكات النطاق العريض في الوقت الفعلي. ولم يؤد هذا الحل إلى تمكين الاستهلاك الذكي للطاقة والسلامة الكهربائية فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة كفاءة توزيع الطاقة بمقدار 2.7 مرة وتسريع الوصول إلى الطاقة الخضراء.

وبغية التكيف بشكل أفضل مع السيناريوهات الأكثر تنوعًا وسرعة التطور، أصدرنا مؤخرًا ZTE Digital Nebula 2.0. وباستخدام بنية موحدة وتصميم قابل للتطوير، يمكن لهذا الحل تحسين القدرة على التكيف مع العديد من الصناعات، وإطلاق العنان لقدرات أكبر وزيادة تعزيز كفاءة الإنتاج والمعاملات. وأخيرًا، سيساعد الدمج الرقمي المادي Phygital مختلف الصناعات على تحسين الكفاءة القائمة على البيانات، وبناء المرونة من خلال التعاون عبر المجالات، وتعزيز الثقة القائمة على الانفتاح والشفافية.

وسيسهم التسلسل الجيني للدمج الرقمي المادي Phygital في نهاية المطاف في مجتمع بشري أكثر ازدهارًا. تستفيد ZTE من إيمانها بالعقلية العلمية والروح التي تتمحور حول الإنسان، من البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحفيز وتعزيز النمو المستدام من أجل خير البشرية جمعاء. وعلى وجه التحديد:

· من خلال تعزيز الشمول الرقمي، نساعد في سد الفجوة الرقمية في جميع أنحاء العالم وضمان التوزيع العادل للموارد الاجتماعية.

· وباستخدام القدرات الرقمية، نحن نسعى جاهدين لبناء الرسوم البيانية المعرفة للمجتمع البشري بأسره، وذلك لجعل ثقافاتنا دائمة الحياة

· من خلال تسخير التقنيات المبتكرة، نحن ملتزمون بتحقيق تنمية أكثر توازناً وخضرة ومنخفضة الكربون مع شركائنا العالميين.

ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن كلًا من الحضارة الإنسانية والتكنولوجيا سيكملان كل منهما الآخر ويقودانا إلى غد أفضل.

وفي هذه الحقبة التي لم يسبق لها مثيل من تاريخ البشرية، نشهد جميعاً تغييرات تاريخية ونعمل على تحقيقها على أرض الواقع حقيقة قائمة وباعتبار ZTE شركة رقمية أساسًا، فإنها تكرس إمكاناتها لابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية الشاملة الكاملة، وذات النطاق الكامل، والدورة الكاملة. وبصفتنا محركًا للاقتصاد الرقمي، سنلتزم دائمًا بفلسفة العمل المتمثلة في "البساطة وخفة الحركة والانفتاح من أجل الفوز لجميع الأطراف". ونحن نهدف إلى بناء نظام بيئي رقمي وذكي بالتعاون سويًا مع المشغلين وكذلك شركاء الصناعة والنظام الإيكولوجي، لتحقيق النجاح المشترك، وسوف نقوم دائمًا بدورنا المنوط بنا في تعزيز التنمية المستدامة.

شكرًا لكم.

نبذة عن شركة ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكارات المستمرة التي تطورها من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها على جميع سلاسل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. ZTE مدرجة في كل من بورصة هونغ كونغ وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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