صافي أرباح شركة SERES للأرباع الثلاثة الأولى من السنة يصل إلى 5.312 مليار يوان صيني، لتصبح أول صانع لمركبات الطاقة الجديدة الفاخرة يُدرج في بورصتي "A+H"

تشونغتشينغ، الصين، 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة SERES في 30 أكتوبر عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025. ووفقًا للتقرير، حققت SERES إيرادات بلغت 110.534 مليار يوان صيني، وصافي ربح للمساهمين قدره 5.312 مليار يوان صيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مُسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 31.56%.

خط منتجات AITO يستمر في التوسع؛ و AITO M9 تسجّل رقمًا قياسيًا في حجم التسليمات لفئة سيارات بقيمة 500,000 يوان صيني

شهد هذا العام تسارعًا في وتيرة تطوير منتجات AITO مع إطلاق عدة طرازات جديدة. فمن طراز AITO M5 Ultra الجديد إلى AITO M9 لعام 2025 وطراز AITO M8 الموجه للعائلة والطراز الجديد كليًا AITO M7 ، حظيت التشكيلة المتنوعة بترحيب واسع من السوق والعملاء على حد سواء.

حتى الآن، تجاوز إجمالي تسليمات جميع طرازات AITO حاجز 800,000 وحدة. حقق طراز AITO M9 وحده أكثر من 250,000 عملية تسليم خلال 21 شهرًا فقط، ليسجل رقمًا قياسيًا في فئة السيارات التي يبلغ سعرها 500,000 يوان صيني. كما تجاوز طراز AITO M8 حاجز 100,000 عملية تسليم، مُحافظًا على صدارته في فئة السيارات التي يبلغ سعرها 400,000 يوان صيني لمدة أربعة أشهر متتالية. أما الطراز الجديد كليًا AITO M7 ، فقد حقق أكثر من 20,000 عملية تسليم خلال 36 يومًا فقط من إطلاقه، ليصبح بسرعة أحد أبرز الطرازات في السوق.

ووفقًا لدراسة صحة العلامات التجارية لمركبات الطاقة الجديدة للنصف الأول من عام 2025 من Landroads Consulting ، جاءت AITO في المركز الأول في مؤشر الثقة في تطور العلامة التجارية للنصف الأول من عام 2025. كما تصدّر طراز AITO M9 قائمة صافي نقاط الترويج ( NPS ) لطرازات مركبات الطاقة الجديدة، محققًا درجة بلغت 85.2.

مدفوعةً بالابتكار، تُصبح الشركة أول صانع لمركبات الطاقة الجديدة الفاخرة في الصناعة يُدرج في بورصتي " A+H "

يُعزى النجاح المستمر لعلامة AITO في السوق إلى رؤية شركة SERES التطلُّعيِّة في الابتكار التكنولوجي. فالشركة ملتزمة بشدة بإستراتيجية "المركبة التي تعمل بالبرمجيات"، وتستثمر بشكلٍ كبير في التقنيات الأساسية مثل الكهرباء والأنظمة الذكية. تشمل الابتكارات الرئيسية: منصة تكنولوجيا SERES MF ، ونظام SERES Super Range Extender ، ونظام الأمان SERES Intelligent Safety — وجميعها تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الشركة.

وبفضل مجموعة منتجاتها المُحدَّثة، واستمرارها في الابتكار، وتميزها التشغيلي، حصلت SERES على "جائزة الثور الذهبي لأكثر الاستثمارات قيمة لعام 2024". وفي أحدث تصنيف لأكبر 500 شركة في الصين، قفزت SERES بمقدار 270 مرتبة لتحتل المركز 190، لتصبح واحدة من أسرع الشركات نموًا في القائمة.

الجدير بالذكر أن SERES بدأت الاكتتاب العام الأوّلى في هونغ كونغ في 27 أكتوبر، وتُخطط لإدراج أسهمها في السوق الرئيسي لبورصة هونغ كونغ في 5 نوفمبر. وبعد الإدراج، ستصبح SERES أول صانع لمركبات الطاقة الجديدة الفاخرة يُدرج في كلٍّ من البرّ الرئيسي للصين وهونغ كونغ (الإدراج في " A+H ")، مما سيمنحها زخمًا إضافيًا للنمو المستقبلي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2811115/Media_reports.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2811116/Media_reports_1.jpg