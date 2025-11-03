El beneficio neto de SERES en los tres primeros trimestres alcanza los 5,312 mil millones de RMB, convirtiéndose en el primer fabricante de NEV con cotización "A+H"

CHONGQING, China, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 30 de octubre, SERES dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025. De acuerdo con el informe, SERES generó ingresos de 110,534 mil millones de RMB y un beneficio neto atribuible a los accionistas de 5,312 mil millones de RMB en los tres primeros trimestres, con un crecimiento interanual del 31,56 %.

La línea de productos AITO sigue creciendo; el AITO M9 bate el récord de entregas en el segmento de 500.000 RMB

Este año, AITO aceleró el desarrollo de productos y lanzó varios nuevos modelos. Desde el nuevo AITO M5 Ultra hasta el AITO M9 edición 2025, pasando por el AITO M8, orientado a las familias, y el nuevo AITO M7, la diversificada gama de productos ha sido bien recibida tanto por el mercado como por los clientes.

A la fecha, las entregas totales de todos los modelos AITO han superado las 800.000 unidades. El AITO M9 por sí solo ha entregado más de 250.000 unidades en solo 21 meses, estableciendo un récord para vehículos en el segmento de 500.000 RMB. El AITO M8 ha superado las 100.000 entregas, al mantener su posición como el mejor en ventas en el segmento de 400.000 RMB por cuatro meses consecutivos. El totalmente nuevo AITO M7 consiguió más de 20.000 entregas a solo 36 días de su lanzamiento, convirtiéndose rápidamente en un referente en el mercado.

De acuerdo con el Estudio sobre la salud de las marcas de vehículos de nueva energía en el primer semestre de 2025 realizado por Landroads Consulting, AITO ocupó el primer lugar en el Índice de confianza en el desarrollo de marcas del primer semestre de 2025. El AITO M9 también encabezó la lista general de Net Promoter Score (NPS) para modelos de vehículos de nueva energía, con una puntuación de 85,2.

Impulsados por la innovación, nos convertimos en el primer fabricante de NEV de lujo del sector con cotización "A+H"

El éxito continuo de AITO en el mercado es el resultado del enfoque innovador de SERES en materia de innovación tecnológica. La empresa está firmemente comprometida con una estrategia de vehículos definidos por software, al invertir fuertemente en tecnologías básicas como la electrificación y los sistemas inteligentes. Entre las innovaciones clave se encuentran la plataforma tecnológica SERES MF, SERES Super Range Extender y SERES Intelligent Safety, todos ellos destinados a mejorar la competitividad del producto.

Gracias a su gama de productos renovada, su innovación continua y su excelencia operativa, SERES recibió el premio "2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award" (premio Golden Bull a la inversión más valiosa de 2024). En el más reciente ranking de las 500 mejores empresas de China, SERES saltó 270 lugares hasta el lugar 190, convirtiéndose en una de las empresas de más rápido crecimiento en la lista.

Vale la pena mencionar que SERES inició su salida a bolsa en Hong Kong el 27 de octubre y tiene previsto cotizar en el mercado principal de la Bolsa de Hong Kong el 5 de noviembre. Tras su salida a bolsa, SERES se convertirá en el primer fabricante de NEV de lujo que cotiza tanto en China continental como en Hong Kong (cotización "A+H"), lo que representa un impulso adicional para su crecimiento futuro.

