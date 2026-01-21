صافي ربح Hindustan Zinc بعد الضرائب (PAT) للربع الثالث يقفز بنسبة 46% على أساس سنوي مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ الشركة بقيمة 440 مليون دولار أمريكي بدعم من إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) قياسية

أودايبور، الهند، 21 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hindustan Zinc Limited، التابعة لـ Vedanta Group وأكبر منتج متكامل للزنك في العالم والتي يقع مقرها في الهند، عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث وتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في 19 يناير 2026. وسجّلت الشركة أفضل أداء لها على الإطلاق في الربع الثالث من حيث إنتاج المعادن، حيث بلغ إنتاج التعدين 276 كيلو طن، بينما وصل إنتاج المعادن المكرّرة إلى 270 كيلو طن. وعزّزت الشركة كفاءتها الشاملة في الإنتاج من خلال تشغيل مشاريع استراتيجية لإزالة الاختناقات في مصهر تشانديريا، والتوسّع التدريجي في الاستفادة من مشاريع إزالة الاختناقات التي تم تشغيلها سابقًا في مصهر دارِيبا، إلى جانب تشغيل وحدة التحميص الجديدة بطاقة 160 كيلو طن سنويًا في ديباري، مدعومة بتحسّن ملحوظ في جاهزية المصانع وكفاءة التشغيل.

Hindustan Zinc clocks highest-ever US$ 440 million backed by record revenue, EBITDA

وسجّلت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها خلال الربع الثالث بقيمة 1,232 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28% على أساس ربع سنوي و27% على أساس سنوي. كما حققت الشركة أرباحًا قياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) بلغت 683 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36% على أساس ربع سنوي و34% على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض تكلفة إنتاج الزنك، باستثناء العوائد، إلى أدنى مستوى لها خلال 5 سنوات عند 940 دولارًا أمريكيًا للطن، مع الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) رائد على مستوى القطاع بلغ 55%. وبناءً على ذلك، بلغ صافي الربح بعد الضريبة مستوى قياسيًا قدره 440 مليون دولار أمريكي، مسجّلًا نموًا بنسبة 48% على أساس ربع سنوي و46% على أساس سنوي.

وظلّت الفضة مساهمًا محوريًا في أداء الشركة، إذ شكّلت نحو 44% من إجمالي الربحية، فيما ارتفع إنتاج الفضة القابلة للبيع بنسبة 10% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 158 طنًا. وخلال فترة الأشهر التسعة، حققت الشركة عائدًا قويًا لإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 35%.

Arun Misra، الرئيس التنفيذي ، صرَّح قائلاً:

"شكّل هذا الربع أداءً قياسيًا يعكس التميّز التشغيلي وقوة الأسس المالية للشركة، حيث حققنا أعلى مستوى لإنتاج المعادن في تاريخ الربع الثالث، إلى جانب تسجيل أدنى تكلفة ربع سنوية لإنتاج الزنك خلال خمس سنوات عند 940 دولارًا أمريكيًا للطن مع اكتمال مشاريع إزالة الاختناقات، وسير العمل في مشاريع النمو المزدوجة، والتوجّه الاستراتيجي نحو تنويع الأنشطة في المعادن الحيوية، تظل شركتنا في موقع قيادي راسخ في مقدمة التحوّل العالمي للطاقة. وأنا أيضًا فخور للغاية بأن ريادتنا في الاستدامة تواصل وضع معيار عالمي، من خلال الحفاظ على المركز الأول في قطاع المعادن والتعدين وفق تقييم الاستدامة المؤسسية لشركة S&P Global لعام 2025، للعام الثالث على التوالي."

سعر الصرف المعتمد: 1 دولار أمريكي = 89.09 روبية هندية

ملاحظة: يُعدّ هذا أفضل إنتاج للمعادن المستخرجة في الربع الثالث منذ الانتقال إلى العمليات تحت الأرض.

بيان إخلاء المسؤولية:

يحتوي هذا البيان على تطلعات مستقبلية قد تختلف النتائج الفعلية عنها. نحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث هذه البيانات.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2864471/Hindustan_Zinc.jpg