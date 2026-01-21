受惠於創新高收入及 EBITDA，Hindustan Zinc 第三季純利按年大增 46% 至 4.4 億美元，創下歷來最高紀錄
21 1月, 2026, 14:26 CST
印度烏代浦2026年1月21日 /美通社/ -- 總部設於印度、隸屬 Vedanta 集團的 Hindustan Zinc Limited，亦為全球最大的綜合鋅生產商，於 2026 年 1 月 19 日公布截至 2025 年 12 月 31 日 止第三季度及首九個月的財務業績。 公司錄得歷來表現最佳的第三季度礦產及精煉金屬產量，分別達 276 千噸及 270 千噸。 透過為 Chanderiya 冶煉廠進行去瓶頸工程、加快推進 Dariba 冶煉廠早前完成的去瓶頸項目，以及 Debari 年產 16 萬噸焙燒爐的產能提升，同時配合改善廠房可用率，公司進一步提升整體生產效率。
公司錄得歷來最佳的 12.32 億美元第三季度收入，按季上升 28%，按年增長 27%。 公司同時錄得創紀錄的 EBITDA 達 6.83 億美元，按季上升 36%，按年增長 34%，主要受惠於鋅的生產成本（不包括權利金）降至五年新低，每噸僅 940 美元，並維持行業領先的 EBITDA 利潤率 55%。 因此，純利升至歷來新高的 4.4億美元，按季上升 48%，按年增長 46%。
白銀業務仍為重要貢獻來源，帶動 約 44% 的整體盈利，可銷售白銀產量按季上升 10%，達 158 噸。 於首九個月期間，公司為股東帶來 35% 的強勁總回報。
行政總裁 Arun Misra 表示：
「本季度錄得創紀錄表現，反映公司卓越的營運實力及穩健的基本面；我們不僅創下歷來最高的第三季度金屬產量，同時鋅的季度生產成本亦降至五年新低，每噸僅 940 美元。 隨着去瓶頸項目順利完成、兩倍增長計劃持續推進，以及策略性拓展關鍵金屬業務，我們穩守全球能源轉型的前沿地位。 公司在可持續發展方面的領導地位持續樹立全球標杆，於《標普全球企業可持續發展評估 2025》中，連續第三年於金屬及採礦行業保持排名首位，我為此深感自豪。」
美元兌印度盧比匯率為 89.09
註：第三季度最佳礦產金屬產量為地下轉型後的最高水平。
免責聲明：
本新聞稿載有前瞻性陳述，實際結果或會與該等陳述存在差異。 本公司並無義務就此等陳述作出更新。
