صب واي® تسجل رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية تزامناً مع إطلاقها سلسلة "فوت لونج كرانش" الجديدة

• صب واي® تسجل رقماً قياسياً بأكبر عدد من الأشخاص المشاركين في جلسة تمارين شد البطن بالتتابع، لتعلن من خلالها إطلاق سلسلة "فوت لونج كرانش" الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت صب واي® عن إطلاقها سلسلة "فوت لونج كرانش" الجديدة كلياً في بلدان مُختارة في الشرق الأوسط، وذلك بعد تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الأشخاص المشاركين في جلسة تمارين شد البطن بالتتابع. واجتمع 261 شخصاً من الرياضيين ومحبي صب واي في مدرسة ساوث فيو، دبي وذلك لتحقيق الرقم القياسي العالمي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حققوا هذا الإنجاز الجديد خلال 13 دقيقة، واستمتع المشاركون بتناول سندويشات صب واي الجديدة الطازجة بعد المجهود الذي بذلوه في تلك التمارين، وكان من بين المشاركين أمل بن حيدر، كابتن منتخب سيدات الإمارات لكرة السلة سابقاً.

Subway sets Guinness World Record

هذا وقد تم اختيار كل من أمل بن حيدر وفرح جفري لاعبة فريق سيدات نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في حملة "فوت لونج كرانش" الجديدة التي تنعقد في المنطقة.

وفي ذلك، قالت زينب العمراوي، رئيسة التسويق في صب واي الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسياوأوروبا: "نحن ملتزمون بتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال توفيرنا المزيد من النكهات الفريدة التي يحبها زبائننا، مُقترنة مع الخيارات الصحية المفضلة حيث إن وجبات صب واي الطازجة هي الخيار المثالي لأسلوب حياة نشط ومتوازن ، ويسعدنا التعاون مع الرياضيتين أمل بن حيدر وفرح جفري في هذه الحملة لتجسيد فلسلفة صب واي "Eat fresh, feel good".

واستُلهمت فكرة سلسلة "فوت لونج كرانش" الجديدة بالتعاون مع "دوريتوس™"، من العادات المحلية المتمثلة في إضافة نكهات فريدة مقرمشة في الساندويتشات، وهو تقليد نشأ معه كثيرون من محبي النكهات المميزة. وتتضمن هذه السلسلة الجديدة سندويشتان جديدتان وطبق سلطة طازجة والطبق الجانبي الفريد "Footlong Loaded Doritos™" والتي تعد أحدث إضافة إلى قائمة طعام صب واي الزاخرة بتشكيلة من السندويشات المتنوعة المعدة من قبل أمهر الطهاة.

وستتوفر قائمة الطعام الجديدة التي يمكن أن تختلف بين سوقٍ وآخر، لفترة محدودة فقط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقد تختلف وفقاً لذلك

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