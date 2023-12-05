صحيفة China Daily: مساعدة التكنولوجيا الرقمية الاقتصادات الريفية على الازدهار

تركز الصين على بناء البنية التحتية الرقمية في ريفها. وتقدم مقاطعة يونان دراسة حالة حول كيفية تحقيق أفضل النتائج.

بكين, 5 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تمارس التكنولوجيا دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي. وتشير الأبحاث التي أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن زيادة بنسبة 10% في انتشار النطاق الترددي الواسع للمحمول أدت إلى زيادة متوسطها 1.5% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ومن الممكن أن يكون توفير البنية التحتية الرقمية المناسبة مفيدًا للاقتصادات الريفية، مثل تلك الموجودة في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين، حيث طرح المشغلون المحليون خدمات الاتصالات العالمية، والتي ستؤدي إلى توسيع خدمات اتصال الجيل الخامس والاتصال عبر الألياف إلى المناطق النائية.

A visitor to Heshun

وقد ساهمت Huawei، باعتبارها مزود خدمات البنية التحتية الرقمية، في التطوير الرقمي في يونان.

ووفقًا لما ورد من لي لي، مدير قسم أعمال شركات الاتصالات في Yunnan في يونان: "استكشفت شركة Huawei والمشغلون المحليون طرقًا مبتكرة لتحسين التغطية الريفية وخفض تكاليفها".

السياحة الذكية في هشن

على سبيل المثال، تمت تغطية مدينة هشن القديمة التي تعود إلى عصر حُكم مينغ، بالكامل بشبكة الجيل الخامس.

وهذا يعني أنه يمكن تخصيص سيارة الزائر لمكان مثالي من أجل وقوف السيارات. وفي الوقت نفسه، لا يجب القلق على الزائرين لأول مرة من أن يتعرضوا للضياع. فباستخدام برنامج WeChat المصغر، يمكنهم معرفة طريقهم وشراء التذاكر وتحديد المطاعم وركوب الحافلات وحجز الفنادق وغير ذلك.

يمكن للإدارة الحضرية تلقي الإنذارات من 50 نقطة في جميع أنحاء البلدة للاستجابة لأي طارئ.

تحتوي البنية التحتية المادية أيضًا على معلومات مدمجة. وتسمح طابعات الصور التلقائية لعشاق التصوير بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وطباعة لقطاتهم في الموقع. وفي أماكن أخرى، يمكن استخدام المقاعد المجهزة بألواح شمسية ومنافذ كهربائية لشحن الهواتف الذكية، كما يمكن استخدام نوافير المياه الذكية لمراقبة جودة المياه وتدفقها.

إذا كنت ستجري الزيارة في شهر يوليو، فيمكن للواقع الافتراضي وتكنولوجيا الرسوم المتحركة الرقمية ثلاثية الأبعاد أن تُظهر لك كيف تبدو هشن وهي مغطاة بالثلج.

كما تسمح البنية التحتية الرقمية لهشن بحماية البيئة الطبيعية ومواقعها ذات الأهمية التاريخية من خلال الكاميرات الأمنية ونظام مراقبة الحرائق.

وقد قال تشانغ زيفي، نائب مدير مكتب الثقافة والسياحة في تنغتشونغ: "في الفترة من يناير إلى سبتمبر، استقبلت تنغتشونغ 13.37 مليون سائح وحققت 17.1 مليار يوان (2.4 مليار دولار) من إيرادات السياحة، بزيادة 22 في المائة و38 في المائة على التوالي سنويًا".

"وإذا أخذنا مدينة هشن كمثال، فقد تمكن أكثر من 4000 ساكن محلي من زيادة دخلهم نتيجة للفرص الاقتصادية الجديدة التي أتاحتها السياحة، والتي تم إيجادها بدورها من خلال بناء البنية التحتية الرقمية."