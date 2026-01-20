صن غرو» تكشف عن الجيل القادم من حلول الطاقة على مستوى المرافق والحلول التجارية والصناعية المتكاملة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة «صن غرو» (Sungrow)، المزود العالمي الرائد لعواكس الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، اليوم أحدث ابتكاراتها في حلول الطاقة على مستوى المرافق والحلول التجارية والصناعية (C&I) في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) 2026، المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

خلال المعرض، استعرضت «صن غرو» الجيل القادم من عواكس السلسلة المتقدمة لمشاريع المرافق، وحلاً هجيناً متكاملاً يجمع بين الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة للتطبيقات التجارية والصناعية. تعكس هذه التقنيات الجديدة التركيز المستمر لشركة «صن غرو» على الابتكار على مستوى النظام، وتعزيز التوافق مع الشبكة، وتقديم حلول عملية وفعالة تلبي المتطلبات التشغيلية ومتطلبات المشاريع المتطورة عبر أسواق الطاقة العالمية.

حل الطاقة على مستوى المرافق

SG465HX: الجيل القادم من عاكس السلسلة على مستوى المرافق

يُعد عاكس السلسلة SG465HX مصمماً لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، حيث يجمع بين قدرة عالية وكفاءة مرتفعة في الأداء، مع الامتثال الكامل لمتطلبات الشبكة الصارمة المتزايدة. تم تصميم هذا الحل لدعم مشاريع أنظمة المرافق الحديثة بموثوقية نظام محسّنة، وقدرة قوية على التكيف مع الشبكة، وتحسين التكلفة المستوية للطاقة (LCOE).

أبرز المواصفات التقنية:

عاكس سلسلة رائد بقدرة 465 كيلوواط (الفئة الرائدة 400+ كيلوواط)

نظام تيار متردد بجهد 1000 فولت رائد في الصناعة مع مصفوفة فرعية بقدرة 9.84 ميجاواط

تعزيز السلامة والموثوقية من خلال الحماية المزدوجة الرائدة باستخدام كلٍ من المفاتيح الميكانيكية والإلكترونية

ق درة متقدمة على تشكيل الشبكة بتقنية PV-GFM ، تُمكّن من كبح ارتفاعات الجهد العابرة وتذبذبات التردد بفعالية

تسليم أسرع للمشروع، مما يتيح تحقيق تاريخ التشغيل التجاري ( COD ) قبل شهر واحد من الموعد المخطط له

من خلال الجمع بين كثافة الطاقة العالية ووظائف تشكيل الشبكة المتقدمة، يعالج SG465HX التحديات الرئيسية لمشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق، بما فيها استقرار الشبكة وتكامل النظام والجداول الزمنية للمشروع.

حلول الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة المتكاملة للتطبيقات التجارية والصناعية

PowerStack ST255CS: نظام تخزين طاقة تجاري وصناعي متكامل مبرّد بالسائل بقدرة 125 كيلوواط / 257 كيلوواط ساعة

يمثل PowerStack ST255CS نظام تخزين طاقة متكاملاً مبرّداً بالسائل يجمع بين سعة وحدة تحويل الطاقة (PCS) بقدرة 125 كيلوواط وسعة بطارية تبلغ 257 كيلوواط ساعة. يوفر هذا الحل المقترن بالتيار المتردد (AC-coupled) موثوقية عالية وتصميم أمان متقدماً وقدرة على النشر السريع لتطبيقات الشبكات المصغرة (Microgrid) التجارية والصناعية.

الميزات الرئيسية:

تشغيل موثوق وصديق للشبكة

يوفر نظام مقترن بالتيار المتردد ذو كفاءة عالية ومثبتة وحدة تحويل طاقة ( PCS ) ونظام بطارية مدمجين، مع تقنية تشكيل الشبكة التي تدعم إنتاج طاقة مستقر ونظيف.

تصميم نظام موجّه نحو السلامة

يوفر حماية شاملة من مستوى الخلية إلى مستوى النظام الكامل، مما يضمن تشغيلاً موثوقاً طويل الأجل وكفاءة عالية في استخدام الطاقة.

نشر فعال وقابلية التوسع

تصميم نظام مُدمج مسبقًا يدعم النشر السريع، والتحديث اللاحق، وسهولة التركيب، مع قابلية التوسع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ملاءمة واسعة للتطبيقات

مناسب لسيناريوهات متعددة في البيئات التجارية والصناعية، مما يدعم إدارة تكاليف الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

SH125CX: عاكس هجين ثلاثي الطور بقدرة 125 كيلوواط

يقدم العاكس الهجين ثلاثي الطور SH125CX بنية تخزين طاقة مقترنة بالتيار المستمر (DC-coupled) للتطبيقات التجارية والصناعية، حيث يدمج التوليد الكهروضوئي وتخزين البطاريات في حل واحد شامل. صُمم هذا الحل للتكوين المرن والتوسع السهل، مما يتيح استغلالاً أفضل للطاقة الشمسية وإدارة أكثر كفاءة للطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين. يتوافق SH125CX مع نظام تخزين البطاريات (BESS) من نوع ST255CS-S من «صن غرو»، مما يلغي الحاجة إلى وحدة تحويل طاقة (PCS) منفصلة داخل خزانة نظام تخزين الطاقة.

القدرات الرئيسية:

تصميم نظام مرن

خيارات بطاريات معيارية توفر مرونة عالية في التركيب

نسبة قدرة التيار المستمر إلى المتردد ( DC/AC ) للنظام الكهروضوئي تصل إلى 200% لتعزيز استغلال الطاقة الشمسية

تيار دخل مستمر عالٍ يبلغ 40 أمبير لكل متتبّع لنقطة القدرة العظمى ( MPPT) ، متوافق مع الوحدات الكهروضوئية ذات التيارات العالية

سهولة التوسع

توسيع مستقل لعدد العواكس وسعة البطاريات

مناسب للنشر المرحلي والمشاريع ذات نمو الأحمال غير المؤكد

أقصى قيمة

يدعم تطبيقات متعددة تشمل خفض أحمال الذروة، وتوفير الطاقة الاحتياطية، والمراجحة في أسعار الطاقة

يتيح تحسين اقتصاديات المشروع من خلال الإدارة الذكية للطاقة

بنية هجينة موحدة (All-in-One Hybrid Architecture)

عاكس هجين ثلاثي الطور يدمج نظام الطاقة الكهروضوئية والتخزين في نظام واحد

تركيب مبسّط ومتطلبات أقل لمساحة النظام

تتيح حلول تخزين الطاقة التجارية والصناعية الجديدة SH125CX وPowerStack ST255CS بنية متكاملة للطاقة الكهروضوئية والتخزين لدعم متطلبات تشغيلية متعددة. تشمل هذه المتطلبات تحسين الاستهلاك الذاتي للطاقة وخفض أحمال الذروة وتوفير الطاقة الاحتياطية وتشغيل الشبكات المصغرة. يسمح هذا المزيج من الحلول بالتوسع المستقل لعدد العواكس وسعة البطاريات، مما يساعد المستخدمين التجاريين والصناعيين على إدارة تكاليف الطاقة بشكل أفضل، وتحسين موثوقية الإمداد، والاستجابة السريعة للأحمال والمتطلبات التشغيلية المتطورة.

«صن غرو» في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026

تُعد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 منصة حيوية لشركة «صن غرو» لتوضيح كيفية معالجة أحدث تقنياتها على مستوى المرافق والحلول التجارية والصناعية للتحديات الواقعية المتعلقة باستقرار الشبكة ونشر النظام والتشغيل طويل الأجل. تعكس الحلول المعروضة التزام شركة «صن غرو» المستمر بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة التي تدعم بنية تحتية عالمية للطاقة أكثر مرونة واستدامة.

نبذة عن شركة Sungrow

تُعد شركة Sungrow من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وقد كانت في طليعة تطوير حلول الطاقة المستدامة لأكثر من 28 عاماً. واعتباراً من يونيو 2025، قامت Sungrow بتركيب 870 جيجاواط من محولات الطاقة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. وتحظى الشركة بالاعتراف العالمي كأكثر شركة لعواكس الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة قابليةً للتمويل في العالم (وفقاً لتصنيفات BloombergNEF). تدعم ابتكارات Sungrow مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، مع دعم من شبكة تضم 520 منفذ خدمة لضمان تجربة عملاء ممتازة. في Sungrow، نحن ملتزمون ببناء جسر نحو مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمة التي لا تضاهى.

