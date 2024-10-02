ضمن خطته للتخارج: جهاز الاستثمار العماني يُعلن عن أكبر اكتتاب من نوعه في سلطنة عمان

مسقط، عمان, 2 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن جهاز الاستثمار العماني -صندوق الثروة السيادية لسلطنة عمان- عن طرح 25% من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج -التابعة لمجموعة أوكيو المملوكة للجهاز- في بورصة مسقط؛ ليكون الاكتتاب الأكبر من نوعه في تاريخ سلطنة عمان، حيث سيكون الطرح متاحًا لشريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين من بعض الدول، وسيخصص 60% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين من الفئة الأولى التي ستركز على المستثمرين المؤسسين، في حين سيخصص 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للفئة الثانية من صغار المستثمرين من الأفراد.

Oman Investment Authority - OQ Exploration Production IPO

ويأتي هذا الاكتتاب الجديد الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن خطة التخارج التي أطلقها الجهاز في منتصف 2022م ونجح حتى الآن في تحقيق إيرادات تزيد قيمتها على 2 مليار ونصف دولار امريكي من خلال ⁠ التخارج من اثني عشر استثمارًا خلال عامي 2022م و2023م، شملت إتمام تسعة تخارجات خاصة في قطاعات مختلفة، وثلاثة طروحات في بورصة مسقط هي صندوق الاستثمار العقاري (اللؤلؤة)، وشركة أبراج لخدمات الطاقة، وشركة أوكيو لشبكات الغاز اللتين لاقى الاكتتاب العام فيهما نجاحًا كبيرًا وحقَّقتا تغطيةً لحجم الاكتتاب بمعدلات تُضاعِف ما كان مطلوبًا؛ مما يعكس الثقة العالية من قبل المستثمرين.

ويرتكز توجُّه الجهاز على التخارج من بعض الاستثمارات في الشركات المملوكة له داخل سلطنة عمان، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو بيع حصة فيها؛ بهدف تنمية الاقتصاد العماني، وتنشيط بورصة مسقط ودعم المبادرات نحو ترقية تصنيفها إلى فئة الأسواق الناشئة، وإضفاء المزيد من الحوكمة والشفافية وفق أسس ومعايير محلية ودولية في إدارة الشركات، حيث يُعَدّ توسيع قاعدة التملُّك في الأصول الحكومية، عبر طرحها للاكتتابات العامة، من أهم السياسات التي تُعزِّز التنويع الاقتصادي، وتُسهِم في التكامل مع القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة الاقتصاد، إلى جانب إيجاد أوعية استثمارية ذات عائد مُجْزٍ لمدخرات المواطنين والمقيمين، وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات والتقنيات في المجالات الحيوية.

ومواكبةً للمتغيرات العالمية، وبهدف إرساء نهج مؤسسي لتحقيق الأهداف المرسومة لخطة التخارج فقد قام جهاز الاستثمار العماني بتحديث خطة التخارج للسنوات الخمس المقبلة من عام 2025 إلى 2029م، و⁠إنشاء لجان توجيهية في الشركات التابعة له؛ لضمان إدارة فعّالة لعمليات التخارج منها، حيث تشمل الخطة نحو 30 استثمارًا سيتم التخارج منها إما عبر طروحات عامة في قطاعات مثل الطاقة، واللوجستيات، والمرافق العامة والبنية الأساسية، أو البيع المباشر لمستثمرين إستراتيجيين لدعم نمو الأعمال في قطاعات الاستزراع السمكي، و⁠القطاع الزراعي، و⁠التعدين.

ويسعى صندوق الثروة السيادية لسلطنة عمان الذي تتوزع استثماراته في أكثر من 30 دولة حول العالم إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم؛ بهدف تعزيز الاقتصاد العماني ليكون أكثر تنافسيةً وجاذبيةً على الأصعدة الإقليمية والدولية، وانتهاج سياسات اقتصادية تفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في البلاد، وتكون متوائمة مع الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان 2040م التي تهدف إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكة مع الشركات المحلية.

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