صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، يكشف عن مشروعات بقيمة 1.744 مليار دولار أمريكي.

مسقط، سلطنة عمان, 18 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- استمرارًا لجهود جهاز الاستثمار العُماني في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى سلطنة عُمان، أعلن صندوق عُمان المستقبل التابع للجهاز عن توقيع حزمة جديدة من المشروعات والاستثمارات الإستراتيجية، يبلغ عددها 105 مشروعات، وبقيمة إجمالية تتجاوز 1,744 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار جهود السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي.

Oman Investment Authority

وتجمع المحفظة بين 585 مليون دولار أمريكي من الالتزامات الاستثمارية من صندوق عُمان المستقبل، ونحو 458 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات المحلية، وتشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، والسياحة والرعاية الصحية، والتقنيات الطبية، والابتكار، والصناعات الغذائية.

وقال سعادة ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار: " تعد هذه المحفظة ترجمة عملية للرؤية التي أُسس عليها الصندوق، والمتمثلة في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز جاذبية سلطنة عُمان للمستثمرين العالميين"، مؤكدًا على أن الصندوق عمل منذ انطلاقته على ترسيخ مكانته كمحفّز اقتصادي وشريك استثماري موثوق وفاعل.

وتهدف أبرز استثمارات المحفظة ذات البعد الدولي في وضع سلطنة عُمان ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وتضمنت الاستثمارات المباشرة التي أعلن عنها الصندوق عددًا من المشروعات المحلية ومن أبرزها في قطاعي الصناعة والطاقة المتجددة، مشروع "أوريون سولار" لتصنيع الألواح الشمسية في المنطقة الحرة بصحار، حيث يُعد المشروع أول منشأة في الشرق الأوسط لتصنيع الخلايا والوحدات الشمسية المتكاملة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 جيجاواط، كما يمثل أحد أهم المشروعات لتوطين سلسلة القيمة الكاملة للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.

كما شملت الاستثمارات مشروع "جالانت" الصناعي الذي يستهدف إنشاء مصنع لمواد الكاثود لفوسفات حديد الليثيوم (LFP CAM) في صلالة، وهي مادة رئيسية تدخل في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 66 ألف طن سنويًا، لتعزيز حضور سلطنة عُمان في سلاسل القيمة العالمية للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية.

ويعمل الصندوق في بناء القدرات في قطاعات السياحة والتكنلوجيا والأمن الغذائي والابتكار، إذ يدعم مشروع منتجع جزيرة السودة في نيابة جزر الحلانيات، الذي يستهدف استكمال تطوير منتجع متكامل يمتد على مساحة تقارب 10 كيلومترات من الشواطئ البكر، إلى جانب استثماره في مشروع "المحطة11", والذي يعد مركز متكامل للابتكار في سلطنة عُمان، إذ يجمع الشركات الناشئة والاستثمارات الجريئة ومنظومات البحث والتطوير، وصنّاع القرار، في بيئة واحدة تدعم نمو الشركات التقنية وتسرّع تطوير الحلول المبتكرة.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، استثمر صندوق عُمان المستقبل في شركة "ألما" التي يديرها الصندوق الاستثماري "أي دي جي كابيتال". وهي شركة متخصصة في تصنيع تغذية الحيوانات التي تعتمد على الموارد البحرية والرعوية في سلطنة عُمان. كما استثمر الصندوق في شركة "إكس سايبر" العاملة في قطاع الأمن السيبراني، من خلال صندوق "إي دبليو بي بارتنرز"؛ حيث تقدم الشركة حلولًا سيادية متقدمة للأمن السيبراني وحماية الأنظمة والبنى التحتية الحيوية في سلطنة عُمان. وتعتمد الشركة على قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها وفق أعلى معايير الامتثال.

وأعلن صندوق عُمان المستقبل عن الاستثمار في صندوق "فيفو كابيتال" المتخصص في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، حيث يُعد الصندوق من أبرز الصناديق العالمية المتخصصة في الاستثمار في علوم الحياة. وفي قطاع السياحة، استثمر الصندوق في صندوق " سيرتاريس" العالمي المتخصص في السياحة والسفر والضيافة.

وقد أعلن الصندوق عن تأسيس "الصندوق الأول للرعاية الصحية" بـرأسمال يبلغ 130 مليون دولار أمريكي، بوصفه منصة استثمارية إستراتيجية تستهدف الفرص ذات الأثر العالي في قطاع الرعاية الصحية، وتسعى إلى توطين الصناعات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

ويواصل صندوق عُمان المستقبل توسيع دعمه لمنظومة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار عبر مختلف مراحل نمو الشركات، بدءًا من مرحلة الفكرة والتأسيس، مرورًا بالنمو المبكر ومرحلة الاستثمار اللاحقة، وصولًا إلى الشركات القائمة.

ومنذ تأسيسه في عام 2024 برأس مال يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي لإعادة الاقتصاد العماني بعد جائحة كوفيد19-، يواصل الصندوق جهوده في بناء شراكات متخصصة لاستقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة إلى القطاعات ذات الأولوية في مختلف أنحاء السلطنة. ويترجم ذلك الدور المتنامي لصندوق عُمان المستقبل في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال دعم التنويع الاقتصادي، والاستثمار الجريء، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويدعو جهاز الاستثمار العُماني المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات الراغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها صندوق عمان المستقبل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.futurefund.om// والاطلاع على القطاعات المستهدفة وآليات التقديم، وتقديم طلباتهم الاستثمارية عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.