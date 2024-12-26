طاقة نقية للجميع - حركة VAPORESSO العالمية تدفع حلول الطاقة النظيفة وتعزز العيش المستدام

مدينة شنتشن، دولة الصين، 25 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 2 ديسمبر، أطلقت شركة VAPORESSO بفخر مبادرتها العالمية "طاقة نقية للجميع" ضمن مبادرة ECO-Empowerment (التمكين البيئي) - كشهادة قوية على التزامها بتطوير حلول الطاقة النظيفة وتعزيز أنماط الحياة المستدامة حول العالم. ترتكز هذه المبادرة على تقنية ECO NANO SOLAR (الطاقة الشمسية النانوية البيئية) الثورية وPURE POWER ACTION (حركة الطاقة النقية) المستقبلية، وتدمج بسلاسة بين الابتكار التكنولوجي المتقدم و العمل الاجتماعي المؤثر. وتشكل هذه الجهود معًا خطوة محورية في الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة ومستقبل أكثر استدامة.

VAPORESSO CARE PURE POWER FOR ALLL

جهاز ECO NANO SOLAR (الطاقة الشمسية النانوية البيئية) - يحدث ثورة في صناعة التدخين الإلكتروني المستدام

في قلب هذه المبادرة يوجد أول نظام مفتوح لصناعة أجهزة التدخين الإلكتروني التي تعمل بالطاقة الشمسية - جهاز ECO NANO SOLAR (الطاقة الشمسية النانوية البيئية). صُمم هذا الجهاز المبتكر بنسبة 70% من المواد المراعية للبيئة، ويتميز بهيكل معياري مع مكونات قابلة للتبديل، ما يطيل عمر المنتج ويعزز كفاءة استخدام الموارد والاستدامة طويلة الأجل.

يجمع هذا الابتكار البيئي الرائد بين تقنية الخلايا الكهروضوئية القابلة للتحلل وتصميم معياري قابل لإعادة التدوير. تحقق اللوحة الشمسية الخاصة بالجهاز كفاءة مذهلة في تحويل الضوء إلى كهرباء، وهي قابلة للتحلل بنسبة تزيد عن 80%، ما يعزز تبني الطاقة النظيفة مع تقليل التأثير البيئي بشكل كبير. مع جهاز ECO NANO SOLAR، فإن شركة VAPORESSO تضع معيارًا جديدًا للاستدامة في صناعة التدخين الإلكتروني، وتلهم التحول في الطاقة على نطاق أوسع نحو ممارسات ذات وعي بيئي، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر خضرة في صناعة التدخين الإلكتروني وما دونها.

حركة الطاقة النقية (PURE POWER ACTION): رأب الصدع بين المشاركة عبر الإنترنت والتأثير في العالم الحقيقي

تعمل حركة الطاقة النقية (PURE POWER ACTION)، كجزء أساسي من مبادرة طاقة نقية للجميع (PURE POWER FOR ALL)، على إشراك المشاركين في جميع أنحاء العالم من خلال سلسلة من الأنشطة التفاعلية عبر الإنترنت مصممة لبناء الزخم للدفاع عن الطاقة النظيفة. بدءًا من إجراءات بسيطة مثل النقر لإظهار الدعم وصولًا إلى مناقشات مجتمعية حيوية حول أنماط الحياة المستدامة، فإن كل هذه النشاطات تسهم في تعزيز نطاق هذه الحركة العالمية. تعمل هذه الجهود معًا على نشر عادات صديقة للبيئة، وتشجيع تبادل الأفكار، وتعزيز الالتزام الجماعي من خلال مبادرات مثل "مقترح الحياة النقية" (Pure Living Proposal). من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ خطوات صغيرة ومؤثرة، توحد الحركة المشاركين لخلق تأثير متسلسل من التغييرات يتجاوز الحدود الجغرافية، بينما تعزز أيضًا مستوى "الطاقة النقية" - وهو مقياس رئيسي للتقدم.

مع وصول مستوى "الطاقة النقية" إلى إنجازات جديدة، تنتقل المبادرة من التفاعل عبر الإنترنت إلى تأثير ملموس على الأرض. لقد قدمنا حلولًا للطاقة النظيفة، بما في ذلك ابتكارات تعمل بالطاقة الشمسية، في متاجر التدخين الإلكتروني حول العالم، لتوفير فرص عملية للمستخدمين لتجربة راحة مصادر الطاقة المتجددة وفوائدها. تعمل هذه الأنشطة خارج الإنترنت، المدعومة بالجهود المشتركة للمشاركين، على وضع الاستدامة في طليعة صناعة التدخين الإلكتروني، كما تُظهر كيف للمساهمات الفردية أن تحقق تغييرات حقيقية وذات مغزى في العالم الواقعي. من خلال هذا التكامل السلس بين الجهود على الإنترنت وخارجه، تؤكد VAPORESSO على أهمية تضافر الجهود لدفع الانتقال العالمي نحو غدٍ أكثر إشراقًا.

اليوم هو البداية لغد أكثر خضرة

من خلال مبادرة طاقة نقية للجميع (PURE POWER FOR ALL)، تُظهر VAPORESSO كيف يمكن للابتكار البيئي والتفكير في المستقبل أن يقودا إلى تأثير عالمي ملموس. جهاز ECO NANO SOLAR الثوري هو معيار جديد وقوي للابتكار البيئي؛ للحث على تبني ممارسات أنظف وأكثر مسؤولية في صناعة التدخين الإلكتروني. في الوقت ذاته، تعمل مبادرة حركة الطاقة النقية (PURE POWER ACTION) على تحقيق تأثير إيجابي متسلسل، حيث توحد الأفراد والمجتمعات في مهمة مشتركة لتبني أنماط حياة مستدامة وتعزيز حلول الطاقة النظيفة. معًا، ومن خلال الجهود المشتركة والالتزام المتبادل، لا تقوم VAPORESSO بتشكيل مستقبل صناعة التدخين الإلكتروني فحسب، بل تساهم أيضًا في بناء عالم أكثر صحة واستدامة.

لمزيد من التفاصيل حول حركة طاقة نقية للجميع (PURE POWER FOR ALL) وجهاز ECO NANO SOLAR، يرجى زيارة: https://www.vaporesso.com/activity/pure_power_for_all. معًا، نخلق مستقبلًا أكثر إشراقًا ونقاءً للجميع.

نبذة عن شركة VAPORESSO

تأسست VAPORESSO على الاعتقاد بأن كل عمل هو سعي للتميز. لقد دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز حدود المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التدخين الإلكتروني على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية تتداخل فيها التكنولوجيا مع قيمنا لخلق حياة أفضل وأنظف وأمتع للجميع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2587532/VAPORESSO_CARE_PURE_POWER_FOR_ALLL.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg