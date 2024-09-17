طفرة المليونيرات: الصين وأمريكا تهيمنان على نادي فاحشي الثراء

لندن, 17 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يوجد حاليًا 29350 شخص في جميع أنحاء العالم لديهم أصول سائلة قابلة للاستثمار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر، وفقًا لـ تقرير Centi-Millionaire 2024 الذي أصدرته شركة Henley & Partners الاستشارية للثروات والهجرة الاستثمارية.

نما هذا النادي الحصري على مستوى العالم بنسبة 54٪ على مدى العقد الماضي، حيث شهدت أمريكا والصين طفرة في عدد المليونيرات (أصحاب الملايين)، متفوقتان بشكل كبير على نظيراتهما الأوروبية.

كان صعود الصين هو الأكثر دراماتيكية، حيث ارتفع عدد المليونيرات بنسبة 108٪ على مدى السنوات العشر الماضية، متجاوزًا حتى الولايات المتحدة، التي تضخمت صفوف الأثرياء فيها بنسبة 81٪ خلال نفس الفترة. على النقيض من ذلك، كان نمو المليونيرات في أوروبا ضئيلاً، حيث ارتفع بنسبة 26٪ فقط خلال العقد الماضي.

يقول الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لشركة Henley & Partners، إن الأداء البطيء يرجع إلى بطء النمو في الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. "توجد جيوب من الديناميكية، حيث تشهد الأسواق الأوروبية الصغيرة مثل موناكو ومالطا والجبل الأسود وبولندا ارتفاعًا في أعداد المليونيرات بنسبة 75٪ أو أكثر. جغرافية الثراء الفاحش آخذة في التحول. مع استمرار هذه المجموعة النخبة في النمو والهجرة، من المرجح أن يكون تأثيرها على الاقتصاد العالمي والسياسة والمجتمع عميقًا وواسع النطاق."

هيمنة أمريكا معلقة في الميزان

يكشف التقرير أن ثلث المليونيرات في العالم يقيمون في 50 مدينة رئيسية في جميع أنحاء العالم. لا تزال الولايات المتحدة تهيمن على مشهد المدن المليونيرة، محتلة المرتبة الأولى والثانيةوالثالثة في قائمة أفضل 50 مدينة للمليونيرات، وتضم ما مجموعه 15 مدينة كبرى في قائمة النخبة.

تحتل مدينة نيويورك المرتبة الأولى مع 744 من المليونيرات المقيمين، تليها منطقة الخليج مع 675، ولوس أنجلوس مع 496 من الأغنياء.

ومع ذلك، كما يشير ديفيد الشاب من مركز الأبحاث الأمريكي The Conference Board، إلى أن، "ستعتمد اتجاهات النمو والهجرة الحالية للمليونيرات إلى حد كبير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة حيث نتوقع اختلافات جذرية في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية. قد تؤدي النتائج إلى تحول المليونيرات من جاذبية أمريكا الشمالية إلى البلدان التي توفر قدرًا أكبر من الأمن الاقتصادي والسياسي."

يضيف الدكتور ستيفن أن الأمريكيين الأثرياء أصبحوا يشكلون أكبر مجموعة عملاء للشركة، مع زيادة بمقدار خمسة أضعاف في استفسارات الهجرة الاستثمارية هذا العام. "إننا نشهد مفارقة رائعة. من ناحية، لا تزال الولايات المتحدة أكبر مركز للثروة في العالم، حيث تستحوذ على أكثر من 30٪ من الثروة العالمية السائلة القابلة للاستثمار، أي ما يعادل 67 تريليون دولار أمريكي. ومع ذلك، من ناحية أخرى، نشهد زيادة غير مسبوقة في الأمريكيين الأثرياء الذين يبحثون عن خيارات بديلة للإقامة والجنسية."

أيدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، مؤخرًا الزيادات الضريبية التي اقترحها الرئيس بايدن في ميزانيته للعام المالي 2025، بما في ذلك فكرة جديدة تتطلب من دافعي الضرائب الذين تزيد ثروتهم الصافية عن 100 مليون دولار أمريكي دفع حد أدنى من الضرائب على أرباحهم الرأسمالية غير المحققة. ومع ذلك، يحذر بيتر فيريجنو، بصفته مدير الخدمات الضريبية في Henley & Partners:https://www.henleyglobal.com/publications/centi-millionaire-report-2024/centi-millionaires-move-tax-agenda-evolves "أي اقتراح يبتعد كثيرًا عن مبادئ الضرائب الدولية المقبولة لفرض ضرائب على الدخل المحقق فقط، سيؤدي إلى أن ينظر الناس بحذر شديد إلى الولايات المتحدة كمكان للاستثمار. يبدو فرض الضرائب على المكاسب غير المحققة في الطريق إلى الأعلى أمرًا رائعًا، لكن المظهر الخارجي المتمثل في تسليم المليارديرات استرداد الضرائب في العام التالي عندما تنعكس تلك المكاسب غير المحققة يبدو أمرا فظيعا. إذا تم التعامل معه بشكل سيء، يمكن أن يبدو هذا وكأنه خطة إنقاذ للأثرياء عندما تنخفض أسعار أسهمهم."

النفوذ المتزايد لآسيا مع تراجع أوروبا

أربع مدن وأقاليم آسيوية هي الآن من بين أفضل 10 أماكن للمليونيرات في العالم. تقع بكين في المرتبة الخامسة في جميع أنحاء العالم مع 347 مليونير، بينما تتبعها سنغافورة ي المرتبة السادسة مع 336 مليونير. تقع شنغهاي في المرتبة السابعة مع 322 مليونير وتحتل هونغ كونغ المرتبة الثامنة، حيث تضم 320 من السكان الأثرياء للغاية.

ومن المتوقع أن تتمتع كل من سنغافورة وهونغ كونغ بمعدلات نمو استثنائية عالية في أعداد المليونيرات تزيد عن 100% في العقد ونصف العقد القادم (حتى عام 2040).

ومع ذلك، فإن لندن، التي اعتبرت ذات مرة العاصمة المالية للعالم، تحتل الآن المرتبة الرابعة فقط في قائمة أفضل 50 مدينة للمليونيرات (Top 50 Cities for Centi-Millionaires) مع 370 مقيمًا من الأثرياء وتوقعات باهتة تقل عن 50٪ عندما يتعلق الأمر بنمو المليونيرات على مدى السنوات الـ16 المقبلة (حتى 2040). أخيرا. تحتل باريس المركزالعاشر في أحدث مؤشر للمدن الغنية (أصحاب ملايين المليون) مع 286 من السكان فاحشي الثراء.

المدن الجاذبة للمليونيرات للمشاهدة

بالنظر إلى الأمام حتى عام 2040، من المتوقع أن تشهد العديد من المدن الآسيوية والشرق أوسطية نموا هائلا، حيث من المتوقع أن تشهد هانغتشو وشنتشن وتايبيه ودبي وأبوظبي زيادات تزيد عن 150٪ في مجتمعاتهم من المليونيرات.

كما أنه من المقرر أن تترك الأسواق الناشئة بصمتها. من المتوقع أن تتمتع الرياض في المملكة العربية السعودية وبنغالور في الهند بنمو يزيد عن 150٪ في أعداد المليونيرات في السنوات الـ 16 المقبلة.

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